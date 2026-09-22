Portiere Juve, si offrono in dieci! Il profilo con una marcia in più e tutti gli altri nomi

Ecco perché la Juve si è tuffata sul mercato degli svincolati per la porta, ricevendo curricula a profusione: si sono proposti in dieci. Tra questi spiccano Cragno , Gomis e Cillessen , ma anche Bruno Varela e Sergio Rico , quest’ultimo valutato con attenzione. Al pari del classe 2002 Adam Stejskal , nella passata stagione titolare del Wsg Tirol qualche tempo fa nel giro della nazionale della Repubblica Ceca. E anche di Asmir Begovic , l’anno scorso al Leicester , portato al Milan da Massara nel 2020 per guardare le spalle a Donnarumma . Neto, però, ha una marcia in più di tutti gli altri e sta spingendo, anche sacrificando una bella fetta di ingaggio, per tornare alla Juve.

È reduce da una stagione al Botafogo, ha fatto bene col Bournemouth in Premier League e in Italia si è fatto apprezzare sia alla Fiorentina che in bianconero. Ai tempi del Valencia, però, qualche frecciatina la lanciò: «A Torino non ho sentito la fiducia e quello che facevo non era importante. Ho perso la voglia». Gli rispose indirettamente Allegri: «Sarebbe stato difficile per chiunque avere Buffon davanti». Quasi dieci anni dopo, però, Neto sogna di riaprire un capitolo che sembrava chiuso definitivamente.