Elkann c'è, l'ultimo gesto per la Juve e Spalletti: il filo diretto mai spezzato

TORINO - Sentiva il bisogno di stare vicino alla squadra. Ne avvertiva la necessità, per dimostrare una volta di più quanto sia compatto il mondo Juve in questo momento. John Elkann si è goduto la sfida contro l’Atalanta direttamente all’Allianz Stadium. Presente e felice per la prestazione: non sono mancati i complimenti a Luciano Spalletti e al gruppo. Un bel messaggio di sostegno, in una fase particolarmente delicata della stagione.
Il post Sassuolo-Juve
I segni, la sconfitta contro il Sassuolo, li aveva lasciati nel morale del mondo bianconero. Non è il ko in sé ad aver spiazzato, ma il modo in cui la squadra ha perso riferimenti e distanze, quasi disorientata dalla furia neroverde.
Già l’Europa League, però, aveva restituito alla Juve la tranquillità di cui necessitava: il 5-0 contro il Nec è sembrato facile, ma è la squadra aver messo tutto in discesa già nel primo tempo.
Elkann, sempre Spalletti
Contro l’Atalanta serviva una conferma ed è arrivata, puntuale, con una prestazione maiuscola. Applaudita non soltanto dalla società, che mai ha messo minimamente in discussione il progetto Spalletti, ma anche dalla proprietà. Convinta da tempo del valore portato dall’allenatore: i primi complimenti arrivarono già dopo la trasferta di Reggio Emilia del 6 gennaio scorso, con la promessa che in un modo o nell’altro il matrimonio tra Lucio e la Juve sarebbe proseguito.
Ed è andata esattamente così: ad aprile era già tutto nero su bianco, prima ancora di sapere se i bianconeri avrebbero giocato la Champions League. Prova ulteriore della convinzione di Elkann relativamente alla figura di Spalletti. Il filo diretto di John con l’allenatore non si è mai spezzato, neppure dopo il tracollo contro la Fiorentina alla penultima giornata dello scorso campionato.
Juve, gli infortuni sono un tema
Il tonfo col Sassuolo di 9 giorni fa non ha minimamente scosso il proprietario, anzi consapevole delle oggettive difficoltà che la Juve sta affrontando a proposito dell’infermeria. Gli infortuni sono un tema: Kolo Muani, fresco di operazione all’anulare della mano destra, non preoccupa. Tutti gli altri, invece, vanno aspettati: Cambiaso è l’unico che tornerà dopo la sosta, mentre Cabal, Boga ed Ekhator hanno bisogno di molto più tempo.
Per non parlare dei lungodegenti Yildiz, Thuram e Locatelli, oltre all’ultimo della lista Grabara, vittima della lesione del crociato anteriore del ginocchio destro in una banalissima seduta di scarico post Europa League. Elkann sa tutto. Sposa la linea degli zero alibi di Spalletti e guarda al futuro con ottimismo. Senza alcun tentennamento: ha ribaltato il club come un calzino in estate e questo non è più il tempo delle rivoluzioni.
TORINO - Sentiva il bisogno di stare vicino alla squadra. Ne avvertiva la necessità, per dimostrare una volta di più quanto sia compatto il mondo Juve in questo momento. John Elkann si è goduto la sfida contro l’Atalanta direttamente all’Allianz Stadium. Presente e felice per la prestazione: non sono mancati i complimenti a Luciano Spalletti e al gruppo. Un bel messaggio di sostegno, in una fase particolarmente delicata della stagione.
Il post Sassuolo-Juve
I segni, la sconfitta contro il Sassuolo, li aveva lasciati nel morale del mondo bianconero. Non è il ko in sé ad aver spiazzato, ma il modo in cui la squadra ha perso riferimenti e distanze, quasi disorientata dalla furia neroverde.
Già l’Europa League, però, aveva restituito alla Juve la tranquillità di cui necessitava: il 5-0 contro il Nec è sembrato facile, ma è la squadra aver messo tutto in discesa già nel primo tempo.