Elkann c'è, l'ultimo gesto per la Juve e Spalletti: il filo diretto mai spezzato

TORINO - Sentiva il bisogno di stare vicino alla squadra. Ne avvertiva la necessità, per dimostrare una volta di più quanto sia compatto il mondo Juve in questo momento. John Elkann si è goduto la sfida contro l’Atalanta direttamente all’Allianz Stadium. Presente e felice per la prestazione: non sono mancati i complimenti a Luciano Spalletti e al gruppo. Un bel messaggio di sostegno, in una fase particolarmente delicata della stagione.

Il post Sassuolo-Juve I segni, la sconfitta contro il Sassuolo, li aveva lasciati nel morale del mondo bianconero. Non è il ko in sé ad aver spiazzato, ma il modo in cui la squadra ha perso riferimenti e distanze, quasi disorientata dalla furia neroverde.