Infortuni Juve, un’operazione a partita! Chi ritrova Spalletti dopo la sosta

Juve, il fulmine abbattuto dalla Continassa

Alla fine è andata ancora bene ai bianconeri, almeno per il francese, considerato il fulmine che si è abbattuto alla Continassa con l’infortunio di Grabara, un altro grave ko traumatico a cui seguirà intervento chirurgico in settimana. L’unico modo per tentare di esorcizzare la sfortuna è provare a sdrammatizzare, come ha fatto Spalletti, tra il serio e il faceto con il suo stile genuinamente toscano: «Prima della partita con l’Atalanta abbiamo deciso all’ultimo di non scendere in campo per l’allenamento, perché con tutto quello che succede in questo momento abbiamo detto “non scendiamo neanche gli scalini dello spogliatoio, meglio se stiamo dentro...”», una battuta in cui c’è tutto il periodo che i bianconeri stanno vivendo, con una infermeria che resta piena, ma che, anche grazie alla sosta, andrà progressivamente a svuotarsi, nonostante i gravi infortuni traumatici costringeranno Yildiz, Thuram, Locatelli e Grabara a tornare verso la fine del 2026 nel caso del talento turco e nel 2027 per quanto riguarda gli altri.