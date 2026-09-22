Bremer da record, Spalletti si gode Gleison: in Europa nessuno come lui! Quella mossa decisiva di Lucio...

TORINO - Nuova stagione per le solite vecchie e benauguranti abitudini. Saper usare la testa, nel senso più letterale del termine. Nella propria area, come in quella avversaria. Del resto, parlano i numeri: con quello segnato all’Atalanta, Gleison Bremer ha toccato quota 12 gol di testa in bianconero sui 24 totali in Serie A. Bottino che lo rende di fatto il centrale brasiliano più prolifico della storia del nostro campionato. Record, di per sé, già impressionante, se non si considera che dal suo approdo alla Juventus - stagione 2022/2023 - nessun difensore nei 5 maggiori campionati è riuscito a fare meglio con questo fondamentale. Nemmeno un certo Virgil Van Dijk, fermo a 11 reti. «Il mio gol? L’importante è continuare a stare bene fisicamente - l’analisi del brasiliano a margine del match vinto con l’Atalanta - . Dopo il Mondiale ho riposato poco perché volevo essere pronto per l’inizio di stagione. Non pensavo ad altro. Se sto bene è tutto più facile. Ora non ci resta che pensare partita dopo partita. Sappiamo che il campionato è lungo, quindi dobbiamo proseguire su questa strada».
Bremer e la Juve, la reazione dopo la prova negativa contro il Sassuolo
Ma al di là del guizzo, bello almeno quanto quello di Frosinone, a rubare gli occhi è stata la prestazione integerrima in marcatura. Una reazione tangibile all’orrenda prova inscenata a Reggio Emilia, tra letture approssimative e anticipi incompatibili col suo status tecnico. E no, non è un caso che la Juve si sia spezzata in due proprio a ridosso di una prova no del suo totem difensivo. Come non è un caso che sia tornato ai suoi standard di rendimento nel momento in cui Lucio - complice la sfilza di infortuni a cui è andato incontro gran parte del gruppo squadra bianconero - ha scelto di riesumare il 3-4-2-1, con il brasiliano al centro della difesa. Per distacco, l’assetto in cui Bremer riesce a esprimersi al meglio. Come ha ammesso lui stesso più volte. E questo perché l’avere al suo fianco profili del calibro di Kalulu e Lucumi lo mette nelle condizioni di lasciare che siano gli altri due ad alzare il baricentro della squadra e a guidare l’uscita palla dal basso. Nella linea a 4 - come successo col Sassuolo - il brasiliano ha dimostrato più volte di andare in difficoltà quando si tratta di scappare all’indietro e coprire campo in velocità.
Spalletti, il 3-4-2-1 e il futuro di Bremer alla Juve
Squadra che vince non si cambia. Difficile infatti credere che Spalletti possa tornare sui suoi passi per i prossimi impegni stagionali. Almeno non prima che l’infermeria gli riconsegni gran parte degli interpreti a cui ha dovuto rinunciare fin qui e, soprattutto, che i nuovi innesti inizino ad assorbire i suoi dettami tattici. «Stiamo crescendo, ma ci vuole un po’ di pazienza con i nuovi arrivati perché non è facile - continua Bremer -. Stiamo costruendo qualcosa per il futuro e spero che ci possa portare a vincere. Ma parte tutto da qua».
TORINO - Nuova stagione per le solite vecchie e benauguranti abitudini. Saper usare la testa, nel senso più letterale del termine. Nella propria area, come in quella avversaria. Del resto, parlano i numeri: con quello segnato all’Atalanta, Gleison Bremer ha toccato quota 12 gol di testa in bianconero sui 24 totali in Serie A. Bottino che lo rende di fatto il centrale brasiliano più prolifico della storia del nostro campionato. Record, di per sé, già impressionante, se non si considera che dal suo approdo alla Juventus - stagione 2022/2023 - nessun difensore nei 5 maggiori campionati è riuscito a fare meglio con questo fondamentale. Nemmeno un certo Virgil Van Dijk, fermo a 11 reti. «Il mio gol? L’importante è continuare a stare bene fisicamente - l’analisi del brasiliano a margine del match vinto con l’Atalanta - . Dopo il Mondiale ho riposato poco perché volevo essere pronto per l’inizio di stagione. Non pensavo ad altro. Se sto bene è tutto più facile. Ora non ci resta che pensare partita dopo partita. Sappiamo che il campionato è lungo, quindi dobbiamo proseguire su questa strada».
Bremer e la Juve, la reazione dopo la prova negativa contro il Sassuolo
Ma al di là del guizzo, bello almeno quanto quello di Frosinone, a rubare gli occhi è stata la prestazione integerrima in marcatura. Una reazione tangibile all’orrenda prova inscenata a Reggio Emilia, tra letture approssimative e anticipi incompatibili col suo status tecnico. E no, non è un caso che la Juve si sia spezzata in due proprio a ridosso di una prova no del suo totem difensivo. Come non è un caso che sia tornato ai suoi standard di rendimento nel momento in cui Lucio - complice la sfilza di infortuni a cui è andato incontro gran parte del gruppo squadra bianconero - ha scelto di riesumare il 3-4-2-1, con il brasiliano al centro della difesa. Per distacco, l’assetto in cui Bremer riesce a esprimersi al meglio. Come ha ammesso lui stesso più volte. E questo perché l’avere al suo fianco profili del calibro di Kalulu e Lucumi lo mette nelle condizioni di lasciare che siano gli altri due ad alzare il baricentro della squadra e a guidare l’uscita palla dal basso. Nella linea a 4 - come successo col Sassuolo - il brasiliano ha dimostrato più volte di andare in difficoltà quando si tratta di scappare all’indietro e coprire campo in velocità.