Bremer da record, Spalletti si gode Gleison: in Europa nessuno come lui! Quella mossa decisiva di Lucio...

TORINO - Nuova stagione per le solite vecchie e benauguranti abitudini. Saper usare la testa, nel senso più letterale del termine. Nella propria area, come in quella avversaria. Del resto, parlano i numeri: con quello segnato all’Atalanta, Gleison Bremer ha toccato quota 12 gol di testa in bianconero sui 24 totali in Serie A . Bottino che lo rende di fatto il centrale brasiliano più prolifico della storia del nostro campionato . Record, di per sé, già impressionante, se non si considera che dal suo approdo alla Juventus - stagione 2022/2023 - nessun difensore nei 5 maggiori campionati è riuscito a fare meglio con questo fondamentale . Nemmeno un certo Virgil Van Dijk, fermo a 11 reti. «Il mio gol? L’importante è continuare a stare bene fisicamente - l’analisi del brasiliano a margine del match vinto con l’ Atalanta - . Dopo il Mondiale ho riposato poco perché volevo essere pronto per l’inizio di stagione. Non pensavo ad altro. Se sto bene è tutto più facile. Ora non ci resta che pensare partita dopo partita. Sappiamo che il campionato è lungo, quindi dobbiamo proseguire su questa strada».

Bremer e la Juve, la reazione dopo la prova negativa contro il Sassuolo

Ma al di là del guizzo, bello almeno quanto quello di Frosinone, a rubare gli occhi è stata la prestazione integerrima in marcatura. Una reazione tangibile all’orrenda prova inscenata a Reggio Emilia, tra letture approssimative e anticipi incompatibili col suo status tecnico. E no, non è un caso che la Juve si sia spezzata in due proprio a ridosso di una prova no del suo totem difensivo. Come non è un caso che sia tornato ai suoi standard di rendimento nel momento in cui Lucio - complice la sfilza di infortuni a cui è andato incontro gran parte del gruppo squadra bianconero - ha scelto di riesumare il 3-4-2-1, con il brasiliano al centro della difesa. Per distacco, l’assetto in cui Bremer riesce a esprimersi al meglio. Come ha ammesso lui stesso più volte. E questo perché l’avere al suo fianco profili del calibro di Kalulu e Lucumi lo mette nelle condizioni di lasciare che siano gli altri due ad alzare il baricentro della squadra e a guidare l’uscita palla dal basso. Nella linea a 4 - come successo col Sassuolo - il brasiliano ha dimostrato più volte di andare in difficoltà quando si tratta di scappare all’indietro e coprire campo in velocità.