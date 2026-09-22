"Io il più criticato d'Italia, vi spiego": David sicuro e il riscatto è una svolta per la Juve

"Segnare nel mio primo derby..."

«Segnare nel mio primo derby e portarsi a casa i tre punti è una sensazione incredibile - l’analisi di Jonathan David ai microfoni di Sport Mediaset dopo il successo contro il Blancos - . Per noi è stata una prestazione importante, è la partita dell’anno e vincere così è stato importante. Ci troviamo bene con il Cholo: dà molta fiducia ai suoi giocatori e lo apprezzo molto. Se stiamo vedendo il vero David? Sì, penso che tutto dipenda dal mio approccio, spero che questo momento duri il più lungo possibile». E chi grida alla “casualità” rischia di ritrovarsi presto fuori strada. Perché sì, è tutto un altro David. Più consapevole, libero, volenteroso e... freddo. O meglio: sembra tornato quello di un anno e mezzo fa.