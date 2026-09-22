"Io il più criticato d'Italia, vi spiego": David sicuro e il riscatto è una svolta per la Juve

TORINO - Un altro gol. Peraltro pesantissimo, a far ricredere chi, in tempi non sospetti, ironizzava su quel suo soprannome pesante e lusinghiero - “Iceman” - con cui si era presentato a Torino. Tre reti e un assist nelle ultime tre presenze con l’Atletico Madrid in Liga, di cui l’ultimo nel derby di domenica contro il Real Madrid.
"Segnare nel mio primo derby..."
«Segnare nel mio primo derby e portarsi a casa i tre punti è una sensazione incredibile - l’analisi di Jonathan David ai microfoni di Sport Mediaset dopo il successo contro il Blancos - . Per noi è stata una prestazione importante, è la partita dell’anno e vincere così è stato importante. Ci troviamo bene con il Cholo: dà molta fiducia ai suoi giocatori e lo apprezzo molto. Se stiamo vedendo il vero David? Sì, penso che tutto dipenda dal mio approccio, spero che questo momento duri il più lungo possibile». E chi grida alla “casualità” rischia di ritrovarsi presto fuori strada. Perché sì, è tutto un altro David. Più consapevole, libero, volenteroso e... freddo. O meglio: sembra tornato quello di un anno e mezzo fa.
David, l'anno alla Juve
Quello del Lilla. Quello che aveva spinto i dirigenti bianconeri a ricoprirlo d’oro con un ingaggio da 6 milioni netti l’anno pur di convincerlo a vestire la maglia della Juve e a ereditare lo scettro dell’ex beniamino di casa, Dusan Vlahovic, a quel punto già con un piede e mezzo fuori dal club. Promessa mai mantenuta. E questo al netto del grave infortunio che ha tenuto ai box il serbo per oltre 4 mesi. Prestazioni opache, poco feeling con l’ambiente, gol sciupati e scelte discutibili. Come quel rigore indegno calciato in casa contro il Lecce.
Juve, il lavoro di Spalletti con David
Spalletti ha provato a coccolarlo. A frapporsi tra lui e il rumore, nella speranza di aiutarlo a riconnettersi con la realtà. Eppure le risposte tardavano a presentarsi. Non solo a livello realizzativo, s’intende. Un corpo estraneo nell’economia di un gruppo che, per il resto, iniziava a macinare gioco e creare fior fior di occasioni.
Da lì le prime esclusioni, sacrosante, in favore di profili reinventati nel ruolo di prima punta. Qualche volta è toccato a McKennie - basti pensare alla gara di andata dei playoff di Champions col Galatasaray -, altre ai vari Boga e Yildiz.
"Giocare alla Juve è complicato"
«Come mai non si è visto questo David alla Juve? - continua David - Non ci sono motivi particolari, a volte va così, è stato difficile per me e ho fatto fatica ad adattarmi al vostro calcio. Giocare in un club come la Juventus è complicato, non c’è tempo di adattarsi. È andata così, la vita continua, sono contento di essere qui a Madrid. Se sono stato criticato troppo dai giornalisti italiani? No fa parte del lavoro, da quando sono arrivato mi è stato detto che l’attaccante della Juve è il giocatore più criticato d’Italia».
Tra i tifosi bianconeri, l’incredulità - a questo punto - va di pari passo con la speranza che l’Atletico possa trattenerlo a Madrid. La formula dell’affare pattuita con i Colchoneros è quella del prestito secco gratuito (i due club si stanno spartendo al 50% l’ingaggio del canadese) con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Ossigeno puro per le casse bianconere, oltreché una copiosa plusvalenza da mettere a bilancio, considerando che è stato prelevato a parametro zero la scorsa estate.
TORINO - Un altro gol. Peraltro pesantissimo, a far ricredere chi, in tempi non sospetti, ironizzava su quel suo soprannome pesante e lusinghiero - “Iceman” - con cui si era presentato a Torino. Tre reti e un assist nelle ultime tre presenze con l’Atletico Madrid in Liga, di cui l’ultimo nel derby di domenica contro il Real Madrid.
"Segnare nel mio primo derby..."
«Segnare nel mio primo derby e portarsi a casa i tre punti è una sensazione incredibile - l’analisi di Jonathan David ai microfoni di Sport Mediaset dopo il successo contro il Blancos - . Per noi è stata una prestazione importante, è la partita dell’anno e vincere così è stato importante. Ci troviamo bene con il Cholo: dà molta fiducia ai suoi giocatori e lo apprezzo molto. Se stiamo vedendo il vero David? Sì, penso che tutto dipenda dal mio approccio, spero che questo momento duri il più lungo possibile». E chi grida alla “casualità” rischia di ritrovarsi presto fuori strada. Perché sì, è tutto un altro David. Più consapevole, libero, volenteroso e... freddo. O meglio: sembra tornato quello di un anno e mezzo fa.