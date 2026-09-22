Mariella Scirea: "Mazzola mi ricordava Gaetano"

«Che poi a me Mazzola piaceva molto. Aveva quel modo di correre fluido, leggero, senza guardare la palla, mi ricordava molto Gaetano». Mariella Scirea non ha mai conosciuto Mazzola, ma lo ammirava, pur non essendo certo una tifosa dell’Inter. E scuote la testa al pensiero del minuto di silenzio rovinato da una parte della curva juventina. «Ma come si fa? Non si può difendere un gesto del genere. Da una parte mi conforta che il resto dello stadio abbia reagito, cercando di coprire quei deficienti, però che siano dieci, cento o mille, non cambia. Che peccato! Non vorrei quasi parlarne, perché ho paura che li si faccia diventare protagonisti e si stimoli l’emulazione, ma non si può non condannare».