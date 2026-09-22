Mariella Scirea: "Mazzola mi ricordava Gaetano"

«Che poi a me Mazzola piaceva molto. Aveva quel modo di correre fluido, leggero, senza guardare la palla, mi ricordava molto Gaetano». Mariella Scirea non ha mai conosciuto Mazzola, ma lo ammirava, pur non essendo certo una tifosa dell’Inter. E scuote la testa al pensiero del minuto di silenzio rovinato da una parte della curva juventina. «Ma come si fa? Non si può difendere un gesto del genere. Da una parte mi conforta che il resto dello stadio abbia reagito, cercando di coprire quei deficienti, però che siano dieci, cento o mille, non cambia. Che peccato! Non vorrei quasi parlarne, perché ho paura che li si faccia diventare protagonisti e si stimoli l’emulazione, ma non si può non condannare».
Mariella Scirea: "Alla fine è più probabile..."
Mariella, perché c’è questo imbarbarimento? «Non so, tante ragioni. Penso a cosa ha ispirato le generazioni da vent’anni a questa parte: il Grande Fratello, il gossip, il culto del denaro, del lusso, dell’apparire. Mi dispiace fare discorsi da vecchia, ma se non hai avuto grandi esempi a cui fare riferimento, alla fine è più probabile che tu faccia cavolate come mancare di rispetto a un morto».
"Juve, la mia sensazione è questa"
Che, tra l’altro, era l’idolo di Gaetano quando era ragazzino e sognava di fare la mezzala proprio come Mazzola. «È vero, che lui ha iniziato come mezzala. Ed è vero che sarebbe inorridito di fronte a un comportamento come quello di domenica allo Stadium. Se ne sarebbe vergognato di sicuro. Come mi sono vergognata anche io, però c’è un’altra cosa che mi fa arrabbiare».
Quale? «Che tutta questa attenzione, questa indignazione pubblica, mi sarebbe piaciuto vederla anche in altre occasioni in cui si è mancato di rispetto a dei morti. È indispensabile condannare con forza il brutto gesto di ieri, ma mi ricordo una volta a Firenze...».
Cosa accadde? «Qualche anno fa, ero allo stadio con mio figlio Riccardo e la curva della Fiorentina ci aveva accolti con una scritta sui muri del Franchi: “Scirea brucia all’inferno”. Ti rendi conto? Brucia… Ho provato molto dolore. E il giorno dopo c’era un piccolo trafiletto sul giornale e fine di tutto. Ecco, al di là del mio dolore personale, ho come l’impressione che, se c’è di mezzo la Juve, ci sia una maggiore volontà di punire, se non addirittura di dare l’esempio. Se capita altrove, si chiude un occhio. Sembra che negli stadi degli altri fili sempre tutto liscio, ma non è così: il rispetto, purtroppo, manca ovunque».
Perché con la Juve è diverso
Perché credi che la Juve sia presa maggiormente di mira? «Non lo so, perché ha sempre vinto tanto, probabilmente... Ma non voglio immaginare cosa sarebbe successo se, al centro della questione degli arbitri e delle pressioni su Rocchi, ci fosse stata la Juve. Sarebbe scoppiato un caos pazzesco, con un’ondata di sentimento popolare per far condannare la Juve. L’abbiamo visto troppe volte purtroppo».
Il minuto di silenzio per Mazzola è stato una vittima collaterale dei veleni post Calciopoli? «Il minuto di silenzio per Mazzola è stato rovinato da dei cretini, punto. Però la rivalità, una volta sana, tra Juve e Inter, è stata esacerbata fino alla follia dalle vicende giudiziarie. Anche quelle successive. Quei dieci punti tolti nel 2023, per esempio... stiamo ancora aspettando che ci parliano delle plusvalenze degli altri. Ma lasciamo stare».
"Rispetto per chi ha perso la vita"
Si esaurirà mai quella rivalità? «Non lo so, spero che un giorno si torni a comportamenti che Gaetano aveva ispirato a molti. Lui e Mazzola, per esempio, anche se vestivano delle maglie diverse e sicuramente in campo dimostravano grande rivalità, credo che umanamente parlando fossero sulla stessa linea e questo sicuramente è un motivo di orgoglio per tutti i tifosi sia dell’Inter che della Juventus».
Cosa ci lascia questa storiaccia? C’è una morale? «Molto dispiacere, sono dell’idea che tutte le persone che hanno perso la vita hanno il diritto umanamente di avere del rispetto, vale per Mazzola ma vale per tutti coloro che hanno perso la vita, anche mio marito. Sapete una cosa? Io e lui ci abbracciavamo molto. Adesso mi mancano molto i suoi abbracci, mi manca essere avvolta. La verità è che la gente dovrebbe abbracciarsi di più».
«Che poi a me Mazzola piaceva molto. Aveva quel modo di correre fluido, leggero, senza guardare la palla, mi ricordava molto Gaetano». Mariella Scirea non ha mai conosciuto Mazzola, ma lo ammirava, pur non essendo certo una tifosa dell’Inter. E scuote la testa al pensiero del minuto di silenzio rovinato da una parte della curva juventina. «Ma come si fa? Non si può difendere un gesto del genere. Da una parte mi conforta che il resto dello stadio abbia reagito, cercando di coprire quei deficienti, però che siano dieci, cento o mille, non cambia. Che peccato! Non vorrei quasi parlarne, perché ho paura che li si faccia diventare protagonisti e si stimoli l’emulazione, ma non si può non condannare».
Mariella Scirea: "Alla fine è più probabile..."
Mariella, perché c’è questo imbarbarimento? «Non so, tante ragioni. Penso a cosa ha ispirato le generazioni da vent’anni a questa parte: il Grande Fratello, il gossip, il culto del denaro, del lusso, dell’apparire. Mi dispiace fare discorsi da vecchia, ma se non hai avuto grandi esempi a cui fare riferimento, alla fine è più probabile che tu faccia cavolate come mancare di rispetto a un morto».