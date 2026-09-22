Palmisani, la Juve si muove subito! Il piano è chiaro: pronta la formula che ha già funzionato

La Juventus guarda alla porta. Per il presente, ovviamente, con il toto sostituto dell'infortunato Grabara e ben 10 estremi difensori che si sono proposti. Ma anche per il futuro i bianconeri studiano il da farsi, puntando anche a giovani prospetti. Tra questi c'è evidentemente Lorenzo Palmisani: il classe 2004 del Frosinone ha attirato l'attenzione dei più con le sue prestazioni. I gialloblù lo hanno blindato, ma la Juve - forte anche di un ottimo rapporto con i ciociari - tiene le antenne dritte sulla situazione e punta a prenderlo subito.
Palmisani al top, il Frosinone lo blinda
Il futuro di Palmisani è ancora tutto da scrivere, intanto il Frosinone lo ha blindato con un rinnovo fino al 2031. Un prolungamento che assume un significato particolare, arrivato proprio nel momento in cui le sue prestazioni hanno attirato ancora più attenzione. La prova offerta contro il Como è stata da protagonista assoluto: nel successo per 2-0 allo Stirpe, Palmisani ha messo in mostra ben sette interventi, cinque dei quali determinanti, conquistando anche il premio di migliore in campo.
Una prestazione di alto livello arrivata poco dopo la convocazione con l'Italia U21 e che ha ulteriormente confermato il talento del giovane estremo difensore. Il Frosinone, dunque, ha scelto di puntare con decisione su di lui, blindandolo con un nuovo accordo e ribadendo la sua importanza all’interno del progetto tecnico. Ma sul portiere ci sono gli occhi della Juventus, che continua a monitorarne con attenzione la crescita.
La Juve c'è: operazione alla Gatti?
La Juventus resta alla finestra. Il club bianconero sta infatti valutando un’operazione già nel mercato di gennaio per anticipare la concorrenza, con l’ipotesi di acquistare Palmisani e lasciarlo in prestito al Frosinone fino alla fine della stagione. Una strategia che ricorderebbe quella adottata in passato con Federico Gatti: assicurarsi il cartellino del giovane talento, investendo subito, ma permettendogli di continuare a giocare e maturare con maggiore continuità prima di approdare a Torino. Il futuro di Palmisani, quindi, resta tutto da scrivere: d'altronde i bianconeri lo seguono da tempo, ben prima dell'incredibile prestazione con il Como. Il rapporto tra i club, inoltre, è saldo da tempo e l'operazione Gatti non è stata l'unica...
Soulé, Kaio e non solo: i precedenti col Frosinone
Nel 2023, con il Frosinone tornato in Serie A, si diede vita ad una sinergia con la Juve. I bianconeri cercavano una piazza per far crescere alcuni dei suoi giovani talenti: i gialloblù sembravano la destinazione ideale, con un allenatore come Eusebio Di Francesco che ha sempre puntato sulla linea verde e una società serissima ma senza quelle pressioni che a volte possono incidere negativamente sulla maturazione dei calciatori. E così in prestito al Frosinone andarono Enzo Barrenechea (adesso al Benfica), Matias Soulé (oggi alla Roma) e Kaio Jorge (al Cruzeiro ma su cui diversi top club hanno messo gli occhi, su tutti il Bayern Monaco). A questi nel mese di gennaio si sarebbe potuto aggiungere Dean Huijsen, con il calciatore che sembrava propenso al prestito in gialloblù salvo poi cedere alla corte... della Roma di Josè Mourinho (che ora ha ritrovato a Madrid) e con Di Francesco che non la prese benissimo.
Il 'segui' e l'interessamento estivo
Curiosità, tra le altre cose, i 'segui' di Palmisani su Instagram. Il portiere classe 2004 del Frosinone sul social segue sia l'account ufficiale della Juventus che quello della bandiera bianconera Alessandro Del Piero. Chissà che tra qualche tempo questo elemento, oggi dal significato relativo, non possa trovare risvolti differenti. Anche perché la Juve segue il suo percorso di crescita da tempo, e l'interessamento era vivo già in estate prima che il club decidesse di affidarsi al duo Vicario-Grabara. Magari le strade, con un po' di ritardo, si ricongiungeranno ugualmente: tempo al tempo.
Le caratteristiche tecniche
Nato ad Alatri, nel Frusinate, il 12 giugno 2004, Lorenzo Palmisani ha 22 anni ed è alto 196 centimetri. Portiere di piede destro dal profilo moderno, abbina una struttura fisica imponente a notevoli qualità atletiche, caratteristiche che gli permettono di imporsi tra i pali. La sua principale peculiarità è la straordinaria reattività in porta, specie nelle situazioni da breve distanza, dove riesce a intervenire con rapidità e istinto. Si mostra inoltre affidabile nelle uscite, sia alte che basse, grazie a una buona lettura delle traiettorie e ai suoi tempi d’intervento.
La formazione iniziale da centrocampista, prima del passaggio definitivo tra i pali, ha contribuito a fargli sviluppare una certa sensibilità palla al piede: una qualità che si riflette nella gestione del gioco e nella capacità di partecipare alla costruzione dal basso. A completare il suo profilo una solidità mentale e una forte personalità nonostante la giovane età: qualità che gli consentono di trasmettere sicurezza al reparto arretrato anche nei momenti più complessi. Gianluigi Buffon è il portiere al quale ha dichiarato di ispirarsi.
La carriera: dalla gavetta alla promozione
Ma qual è il percorso che ha intrapreso Palmisani prima di arrivare sulla bocca di tutti? Inizia a muovere i primi passi nel calcio alla Mole Bisleti di Alatri, prima di entrare, all’età di 9 anni, nel settore giovanile del Frosinone. Una volta raggiunta la maggiore età, arriva il momento delle prime esperienze tra i professionisti: viene mandato in prestito in Serie C, vestendo le maglie di Olbia e Lucchese, con l’obiettivo di maturare esperienza e continuità.
La svolta della sua carriera arriva nell’estate del 2025, quando l’arrivo di Massimiliano Alvini sulla panchina del Frosinone gli spalanca le porte della prima squadra. Palmisani conquista il posto da titolare e debutta in Coppa Italia contro il Monza, prima di esordire in Serie B il 24 agosto 2025, nella gara vinta 2-0 contro l’Avellino. Da quel momento diventa un punto fermo della squadra e disputa da protagonista l’intera stagione, contribuendo al secondo posto e alla conseguente promozione in Serie A del Frosinone, con ben 15 gare concluse senza subire gol.
Il debutto in Serie A: segno del destino?
Il debutto nella massima serie arriva lo scorso 23 agosto nella sfida contro la Juventus, proprio quella Juventus che ora potrebbe diventare la sua prossima meta. Meno di un mese dopo, il 20 settembre, si prende la scena con una prestazione di assoluto pregio: voto 8 in pagella e nove parate decisive nel successo per 2-0 sul Como. Importante anche il percorso con le Nazionali giovanili: nel 2023 conquista il titolo di campione d’Europa con l’Italia U19, per poi proseguire il proprio cammino con l'U20.
Il 10 novembre 2025 arriva invece l’esordio con l’Italia U21, nella netta vittoria per 4-0 contro la Svezia. Il 25 maggio 2026 compie un ulteriore passo nella sua crescita: Silvio Baldini, nella tornata con i tantissimi giovani in attesa della scelta del nuovo ct, lo convoca per la prima volta in assoluto nella Nazionale maggiore. Un futuro radioso davanti a sé, la Juventus nel suo destino nel giorno del debutto in Serie A: e chissà che il bianconero non possa presto ritrovarlo, ma non da avversario.
La Juventus guarda alla porta. Per il presente, ovviamente, con il toto sostituto dell'infortunato Grabara e ben 10 estremi difensori che si sono proposti. Ma anche per il futuro i bianconeri studiano il da farsi, puntando anche a giovani prospetti. Tra questi c'è evidentemente Lorenzo Palmisani: il classe 2004 del Frosinone ha attirato l'attenzione dei più con le sue prestazioni. I gialloblù lo hanno blindato, ma la Juve - forte anche di un ottimo rapporto con i ciociari - tiene le antenne dritte sulla situazione e punta a prenderlo subito.
Palmisani al top, il Frosinone lo blinda
Il futuro di Palmisani è ancora tutto da scrivere, intanto il Frosinone lo ha blindato con un rinnovo fino al 2031. Un prolungamento che assume un significato particolare, arrivato proprio nel momento in cui le sue prestazioni hanno attirato ancora più attenzione. La prova offerta contro il Como è stata da protagonista assoluto: nel successo per 2-0 allo Stirpe, Palmisani ha messo in mostra ben sette interventi, cinque dei quali determinanti, conquistando anche il premio di migliore in campo.
Una prestazione di alto livello arrivata poco dopo la convocazione con l'Italia U21 e che ha ulteriormente confermato il talento del giovane estremo difensore. Il Frosinone, dunque, ha scelto di puntare con decisione su di lui, blindandolo con un nuovo accordo e ribadendo la sua importanza all’interno del progetto tecnico. Ma sul portiere ci sono gli occhi della Juventus, che continua a monitorarne con attenzione la crescita.
La Juve c'è: operazione alla Gatti?
La Juventus resta alla finestra. Il club bianconero sta infatti valutando un’operazione già nel mercato di gennaio per anticipare la concorrenza, con l’ipotesi di acquistare Palmisani e lasciarlo in prestito al Frosinone fino alla fine della stagione. Una strategia che ricorderebbe quella adottata in passato con Federico Gatti: assicurarsi il cartellino del giovane talento, investendo subito, ma permettendogli di continuare a giocare e maturare con maggiore continuità prima di approdare a Torino. Il futuro di Palmisani, quindi, resta tutto da scrivere: d'altronde i bianconeri lo seguono da tempo, ben prima dell'incredibile prestazione con il Como. Il rapporto tra i club, inoltre, è saldo da tempo e l'operazione Gatti non è stata l'unica...