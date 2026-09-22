Palmisani, la Juve si muove subito! Il piano è chiaro: pronta la formula che ha già funzionato

La Juventus guarda alla porta. Per il presente, ovviamente, con il toto sostituto dell'infortunato Grabara e ben 10 estremi difensori che si sono proposti . Ma anche per il futuro i bianconeri studiano il da farsi, puntando anche a giovani prospetti. Tra questi c'è evidentemente Lorenzo Palmisani : il classe 2004 del Frosinone ha attirato l'attenzione dei più con le sue prestazioni. I gialloblù lo hanno blindato, ma la Juve - forte anche di un ottimo rapporto con i ciociari - tiene le antenne dritte sulla situazione e punta a prenderlo subito.

Il futuro di Palmisani è ancora tutto da scrivere, intanto il Frosinone lo ha blindato con un rinnovo fino al 2031 . Un prolungamento che assume un significato particolare, arrivato proprio nel momento in cui le sue prestazioni hanno attirato ancora più attenzione. La prova offerta contro il Como è stata da protagonista assoluto: nel successo per 2-0 allo Stirpe, Palmisani ha messo in mostra ben sette interventi, cinque dei quali determinanti, conquistando anche il premio di migliore in campo.

Una prestazione di alto livello arrivata poco dopo la convocazione con l'Italia U21 e che ha ulteriormente confermato il talento del giovane estremo difensore. Il Frosinone, dunque, ha scelto di puntare con decisione su di lui, blindandolo con un nuovo accordo e ribadendo la sua importanza all’interno del progetto tecnico. Ma sul portiere ci sono gli occhi della Juventus, che continua a monitorarne con attenzione la crescita.

La Juve c'è: operazione alla Gatti?

La Juventus resta alla finestra. Il club bianconero sta infatti valutando un’operazione già nel mercato di gennaio per anticipare la concorrenza, con l’ipotesi di acquistare Palmisani e lasciarlo in prestito al Frosinone fino alla fine della stagione. Una strategia che ricorderebbe quella adottata in passato con Federico Gatti: assicurarsi il cartellino del giovane talento, investendo subito, ma permettendogli di continuare a giocare e maturare con maggiore continuità prima di approdare a Torino. Il futuro di Palmisani, quindi, resta tutto da scrivere: d'altronde i bianconeri lo seguono da tempo, ben prima dell'incredibile prestazione con il Como. Il rapporto tra i club, inoltre, è saldo da tempo e l'operazione Gatti non è stata l'unica...