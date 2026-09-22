Il punto Juve sui nazionali: calendario, dal primo all'ultimo a tornare e c'è chi supera 10mila km!

Al via una lunga, lunghissima pausa nazionali. La Juve è scesa in campo domenica contro l'Atalanta, e tornerà a giocare addirittura l'11 ottobre per la sfida contro il Cagliari, una delle più grandi sorprese di questo avvio di stagione. Una sosta che servirà anche per recuperare qualcuno dei tantissimi infortunati. Intanto sono diversi i calciatori bianconeri impegnati con le loro rappresentative. Ma in quante e quali partite saranno impegnati gli juventini, e quando si terranno i match in questione? Vediamo il calendario che attende i giocatori della Juventus in giro per il mondo.
Juve, i convocati per le nazionali
Durante la sosta Luciano Spalletti continuerà a lavorare con il gruppo rimasto alla Continassa. Dunque il tecnico dovrà fare a meno di diversi giocatori, impegnati con le nazionali. Per la precisione son ben 12 i calciatori che sono stati convocati dai rispettivi ct: si tratta di Kerim Alajbegovic (Bosnia ed Erzegovina), Zeki Celik (Turchia), Francisco Conceicao (Portogallo), Nico Gonzalez (Argentina), Pierre Kalulu (Francia), Teun Koopmeiners (Olanda), Jhon Lucumi (Colombia), Douglas Luiz (Brasile), Pape Matar Sarr (Senegal), Guglielmo Vicario (Italia), Nick Woltemade (Germania) e Edon Zhegrova (Kosovo).
Gli impegni di Alajbegovic e Celik
Alajbegovic sarà impegnato con la sua Bosnia ed Erzegovina, in cui sta diventando sempre più fondamentale. La giovane stella bianconera dovrà giocare quattro partite di Nations League, valide per il Gruppo H, contro Polonia (fuori casa), Romania (fuori casa), Svezia (in casa) e Polonia (in casa).
- Polonia-Bosnia ed Erzegovina: venerdì 25 settembre alle 20:45 | Nations League
- Romania-Bosnia ed Erzegovina: lunedì 28 settembre alle 20:45 | Nations League
- Bosnia ed Erzegovina-Svezia: venerdì 2 ottobre alle 20:45 | Nations League
- Bosnia ed Erzegovina-Polonia: lunedì 5 ottobre alle 20:45 | Nations League
Celik è invece uno dei pilastri della Turchia, titolarissimo in difesa. La squadra di Montella sarà impegnata nel Gruppo A di Nations League, dove affronterà Francia, Italia, Belgio e poi di nuovo l'Italia. Il terzino bianconero si prepara quindi a sfidare per due volte la squadra del ct Mancini nel giro di una settimana.
- Turchia-Francia: venerdì 25 settembre alle 20:45 | Nations League
- Turchia-Italia: lunedì 28 settembre alle 20:45 | Nations League
- Belgio-Turchia: venerdì 2 ottobre, Ore 20:45 | Nations League
- Italia-Turchia: lunedì 5 ottobre, Ore 20:45 | Nations League
Francia, Belgio e due volte Turchia: quattro big match per l'Italia di Vicario
Guglielmo Vicario è stato l'unico convocato bianconero dall'Italia di Mancini e dovrà vedersela con un calendario particolarmente affollato e complesso. Nel Gruppo A di Nations League, infatti, gli azzurri dovranno vedersela con Belgio, Turchia (due volte) e Francia. Un poker di impegni tutt'altro che facile e che farà viaggiare la Nazionale per mezza Europa.
- Italia-Belgio: venerdì 25 settembre alle 20:45 | Nations League
- Turchia-Italia: lunedì 28 settembre alle 20:45 | Nations League
- Francia-Italia: venerdì 2 ottobre alle 20:45 | Nations League
- Italia-Turchia: lunedì 5 ottobre alle 20:45 | Nations League
Sarr impegnato nelle qualificazioni per la Coppa d'Africa
Pape Sarr è stato invece chiamato dal Senegal, impegnato in due sfide per le qualificazioni alla Coppa d'Africa, prima contro il Mozambico e poi contro l'Etiopia. Prima di tornare a Torino, poi, il centrocampista sfiderà anche le isole Comore in amichevole, il 4 ottobre.
- Senegal-Mozambico: venedì 25 settembre alle 15:00 | Qualificazioni Coppa d'Africa
- Etiopia-Senegal: martedì 29 settembre alle 15:00 | Qualificazioni Coppa d'Africa
- Senegal-Comore: domenica 4 ottobre alle 14:00 | Amichevole
Woltemade convocato con la Germania, Zhegrova con il Kosovo: tutte le date
Dopo il percorso deludente ai Mondiali, la Germania riparte dalla Nations League. I tedeschi sono stati inseriti nel Gruppo B e se la dovranno vedere contro Olanda, Grecia, Serbia e poi di nuovo contro la Grecia, questa volta fuori casa. Quattro sfide complicate aspettano quindi Nick Woltemade, pronto a lasciare il segno in Nazionale.
- Olanda-Germania: giovedì 24 settembre alle 20:45 | Nations League
- Germania-Grecia: domenica 27 settembre alle 20:45 | Nations League
- Germania-Serbia: giovedì 1 ottobre alle 20:45 | Nations League
- Grecia-Germania: domenica 4 ottobre alle 20:45 | Nations League
Quattro partite di Nations League anche per il Kosovo di Zhegrova, che tra giovedì 24 settembre e domenica 4 ottobre dovrà vedersela con Irlanda, Austria, Israele e Austria (questa volta in casa).
- Kosovo-Irlanda: giovedì 24 settembre alle 20:45 | Nations League
- Austria-Kosovo: domenica 27 settembre alle 18:00 | Nations League
- Israele-Kosovo: giovedì 1 ottobre alle 20:45 | Nations League
- Kosovo-Austria: domenica 4 ottobre alle 18:00 | Nations League
Calendario duro per Koopmeiners, tre amichevoli per Lucumì
A sfidare Woltemade nel Gruppo B di Nations League ci sarà Koopmeiners, convocato dal ct Xavi con l'Olanda. Gli Oranges scenderanno in campo contro Germania, Serbia (fuori e in casa) e Grecia. La speranza dei tifosi bianconeri è che Koop possa trovare minuti e fiducia, così da poter contare su di lui anche in vista del ritorno in Serie A.
- Olanda-Germania: giovedì 24 settembre alle 20:45 | Nations League
- Serbia-Olanda: domenica 27 settembre alle 18:00 | Nations League
- Grecia-Olanda: giovedì 1 ottobre alle 20:45 | Nations League
- Olanda-Serbia: domenica 4 ottobre alle 20:45 | Nations League
Tre amichevoli in giro per il Sud America per la Colombia di Lucumì, che se la vedrà con Messico, Paraguay e Perù. I ritmi non saranno di certo altissimi non essendoci premi in palio, ma per il difensore bianconero sarà comunque l'occasione di mantenere alta la concentrazione.
- Messico-Colombia: sabato 26 settembre alle 22:00 | Amichevole
- Colombia-Paraguay: sabato 3 ottobre alle 02:00 | Amichevole
- Colombia-Perù: mercoledì 7 ottobre alle 01:45 | Amichevole
Kalulu pronto a sfidare l'Italia, amichevoli tra Oceania e Asia per Douglas Luiz
Oltre a Celik e Vicario, il Gruppo A di Nations League vedrà in campo anche un altro giocatore della Juve. Tra i convocati della Francia è tornato infatti Kalulu. Il difensore con Deschamps non ha trovato sempre spazio, ma Zidane l'ha subito chiamato in Nazionale, dove dovrà sfidare Turchia, Belgio (due volte) e Italia.
- Turchia-Francia: venerdì 25 settembre alle 20:45 | Nations League
- Belgio-Francia: lunedì 28 settembre alle 20:45 | Nations League
- Francia-Italia: venerdì 2 ottobre alle 20:45 | Nations League
- Francia-Belgio: lunedì 5 ottobre alle 20:45 | Nations League
Serie di amichevoli tra Oceania e Asia per il Brasile e quindi anche per Douglas Luiz, che scenderà in campo per due volte consecutive contro l'Australia, prima a Townsville e poi a Brisbane. Per concludere ci sarà poi l'amichevole contro l'India a Calcutta, il 3 ottobre alle 16. Il centrocampista dopo un inizio da titolare a Torino è tornato dopo tanto tempo tra i convocati della Selecao, notizia accolta con lacrime di gioia dal giocatore della Juve.
- Australia-Brasile: venerdì 25 settembre alle 12:00 | Amichevole
- Australia-Brasile: martedì 29 settembre alle 12:00 | Amichevole
- India-Brasile: sabato 3 ottobre alle 16:00 | Amichevole
Conceicao impegnato in Nations League, tre amichevoli in Argentina per Nico Gonzalez
Il Portogallo è impegnato nel Gruppo D di Nations League, dove dovrà vedersela con Galles, Norvegia (due volte) e Danimarca. Tra i convocati c'è anche Francisco Conceicao, autore di un ottimo inizio di stagione con la Juventus e del gol che ha sbloccato la partita contro l'Atalanta.
- Portogallo-Galles: giovedì 24 settembre alle 20:45 | Nations League
- Norvegia-Portogallo: domenica 27 settembre alle 20:45 | Nations League
- Danimarca-Portogallo: giovedì 1 ottobre alle 20:45 | Nations League
- Portogallo-Norvegia: domenica 4 ottobre alle 20:45 | Nations League
Tre amichevoli, tutte e tre in casa, per l'Argentina di Nico Gonzalez, impegnata contro Bolivia, Burkina Faso e Benin. L'attaccante sembrava dovesse essere fuori rosa alla Juventus e invece è diventato quasi imprescindibile per Luciano Spalletti dopo gli infortuni di Yildiz e Boga. Da qui è arrivata anche la conferma anche in Nazionale.
- Argentina-Bolivia: mercoledì 30 settembre alle 22:00 | Amichevole
- Argentina-Burkina Faso: sabato 3 ottobre alle 22:00 | Amichevole
- Argentina-Benin: martedì 6 ottobre alle 22:00 | Amichevole
Quando rientreranno in Italia e quanti km dovranno percorrere i giocatori della Juve
In vista della partita contro il Cagliari, in programma l'11 ottobre, per Luciano Spalletti sarà molto importante poter avere a disposizione i giocatori al più presto. In questo senso, il primo a rientrare sarà di certo Douglas Luiz, che giocherà la sua ultima partita il 3 ottobre. Ben diversa la situazione di Lucumì, che invece sarà impegnato con la Colombia fino al 7 ottobre e quindi riuscirà a rientrare in Italia soltanto a pochi giorni dal fischio d'inizio della sfida contro i rossoblù. Ecco l'elenco completo di quando giocheranno la loro ultima partita i giocatori bianconeri (il loro rientro in Italia sarà poi circa 24/36 ore dopo):
- 3 ottobre: Douglas Luiz
- 4 ottobre: Francisco Conceição, Teun Koopmeiners, Nick Woltemade, Edon Zhegrova, Pape Matar Sarr
- 5 ottobre: Kerim Alajbegovic, Zeki Çelik, Guglielmo Vicario, Pierre Kalulu
- 6 ottobre: Nico González
- 7 ottobre: Jhon Lucumí
Al netto di quanti minuti giocheranno nelle singole partite, poi, un alto dato interessante riguarda la distanza che i calciatori dovranno percorrere nel giro di così poco tempo. Tra jet lag e stanchezza, infatti, c'è il rischio che alcuni di loro tornino a Torino non al 100% della forma. Quello che si dovrà muovere di più è Douglas Luiz, visto che dovrà fare circa 10000 km con il Brasile. Ben meno gravosi gli impegni di Nico Gonzalez, che, giocando tre partite su tre in Argentina, dovrà fare meno di 700 km.
- Douglas Luiz - 10.007 km
- Pape Matar Sarr - 8.885 km
- Francisco Conceição - 5.452 km
- Guglielmo Vicario - 4.555 km
- Zeki Çelik - 3.220 km
- Teun Koopmeiners - 2.762 km
- Pierre Kalulu - 2.518 km
- Nick Woltemade - 2.167 km
- Jhon Lucumí - 1.981 km
- Edon Zhegrova - 1.662 km
- Kerim Alajbegovic - 1.597 km
- Nico González - 647 km
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Al via una lunga, lunghissima pausa nazionali. La Juve è scesa in campo domenica contro l'Atalanta, e tornerà a giocare addirittura l'11 ottobre per la sfida contro il Cagliari, una delle più grandi sorprese di questo avvio di stagione. Una sosta che servirà anche per recuperare qualcuno dei tantissimi infortunati. Intanto sono diversi i calciatori bianconeri impegnati con le loro rappresentative. Ma in quante e quali partite saranno impegnati gli juventini, e quando si terranno i match in questione? Vediamo il calendario che attende i giocatori della Juventus in giro per il mondo.
Juve, i convocati per le nazionali
Durante la sosta Luciano Spalletti continuerà a lavorare con il gruppo rimasto alla Continassa. Dunque il tecnico dovrà fare a meno di diversi giocatori, impegnati con le nazionali. Per la precisione son ben 12 i calciatori che sono stati convocati dai rispettivi ct: si tratta di Kerim Alajbegovic (Bosnia ed Erzegovina), Zeki Celik (Turchia), Francisco Conceicao (Portogallo), Nico Gonzalez (Argentina), Pierre Kalulu (Francia), Teun Koopmeiners (Olanda), Jhon Lucumi (Colombia), Douglas Luiz (Brasile), Pape Matar Sarr (Senegal), Guglielmo Vicario (Italia), Nick Woltemade (Germania) e Edon Zhegrova (Kosovo).
Gli impegni di Alajbegovic e Celik
Alajbegovic sarà impegnato con la sua Bosnia ed Erzegovina, in cui sta diventando sempre più fondamentale. La giovane stella bianconera dovrà giocare quattro partite di Nations League, valide per il Gruppo H, contro Polonia (fuori casa), Romania (fuori casa), Svezia (in casa) e Polonia (in casa).
- Polonia-Bosnia ed Erzegovina: venerdì 25 settembre alle 20:45 | Nations League
- Romania-Bosnia ed Erzegovina: lunedì 28 settembre alle 20:45 | Nations League
- Bosnia ed Erzegovina-Svezia: venerdì 2 ottobre alle 20:45 | Nations League
- Bosnia ed Erzegovina-Polonia: lunedì 5 ottobre alle 20:45 | Nations League
Celik è invece uno dei pilastri della Turchia, titolarissimo in difesa. La squadra di Montella sarà impegnata nel Gruppo A di Nations League, dove affronterà Francia, Italia, Belgio e poi di nuovo l'Italia. Il terzino bianconero si prepara quindi a sfidare per due volte la squadra del ct Mancini nel giro di una settimana.
- Turchia-Francia: venerdì 25 settembre alle 20:45 | Nations League
- Turchia-Italia: lunedì 28 settembre alle 20:45 | Nations League
- Belgio-Turchia: venerdì 2 ottobre, Ore 20:45 | Nations League
- Italia-Turchia: lunedì 5 ottobre, Ore 20:45 | Nations League