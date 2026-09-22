Il punto Juve sui nazionali: calendario, dal primo all'ultimo a tornare e c'è chi supera 10mila km!

Al via una lunga, lunghissima pausa nazionali. La Juve è scesa in campo domenica contro l'Atalanta, e tornerà a giocare addirittura l'11 ottobre per la sfida contro il Cagliari, una delle più grandi sorprese di questo avvio di stagione. Una sosta che servirà anche per recuperare qualcuno dei tantissimi infortunati. Intanto sono diversi i calciatori bianconeri impegnati con le loro rappresentative. Ma in quante e quali partite saranno impegnati gli juventini, e quando si terranno i match in questione? Vediamo il calendario che attende i giocatori della Juventus in giro per il mondo.