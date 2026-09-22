Curva Juve di spalle per Mazzola, arriva la multa: tutte le decisioni del Giudice Sportivo

Quanto successo nel corso del minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola durante Juventus-Atalanta ha lasciato molti senza parole. Una parte della Curva bianconera, infatti, ha deciso di fischiare e dare le spalle al campo, intonando anche alcuni cori. Un comportamento inaccettabile e antisportivo, come subito sottolineato dal club in una nota ufficiale: "Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori".