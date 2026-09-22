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Curva Juve di spalle per Mazzola, arriva la multa: tutte le decisioni del Giudice Sportivo

Dalla scelta sui bianconeri fino all'ammenda per l'ex Paratici e quelle per Inter, Fiorentina, Roma e non solo
3 min
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Quanto successo nel corso del minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola durante Juventus-Atalanta ha lasciato molti senza parole. Una parte della Curva bianconera, infatti, ha deciso di fischiare e dare le spalle al campo, intonando anche alcuni cori. Un comportamento inaccettabile e antisportivo, come subito sottolineato dal club in una nota ufficiale: "Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori".

Juve, minuto di silenzio non rispettato: la decisione del Giudice Sportivo

Un gesto che avrebbe potuto portare a conseguenze molto gravi per i tifosi bianconeri, e che invece comporterà soltanto il pagamento di una multa. Ecco il comunicato del Giudice Sportivo: "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per non avere, un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1^ anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.; sanzione attenuata viste la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio".

Da Paratici alle due multe per l'Inter: tutte le ammende

Ma quella per la Juve non è stata l'unica ammenda deliberata dal Giudice Sportivo. L'ex ds bianconero Fabio Paratici, ora alla Fiorentina, dovrà pagare "€5.000,00 per avere, nell'intervallo, negli spogliatoi, protestato reiteratamente nei confronti del Direttore di gara avverso una sua decisione". Ammende anche per Fiorentina (due multe per un totale di 11000 euro), Como (5000 euro), Lazio (5000 euro), Venezia (5000 euro), Inter (due multe per un totale di 4000 euro) e Roma (3000 euro).

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