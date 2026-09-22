Juve Next Gen, spostata la partita contro il Lumezzane: la nuova data e il calendario

L'inizio di stagione della Juventus Next Gen non è stato quello che i giovani bianconeri si sarebbero aspettati. La squadra di Brambilla, infatti, ha vinto solo una delle prime sei partite giocate in Serie C, è stata eliminata dalla Coppa Italia di Serie C ed è reduce da tre pesanti sconfitte consecutive. L'U23 dovrà cambiare subito a ritmo, già a partire dalla prossima partita, contro il Desenzano. In vista dei prossimi impegni, però, la Vecchia Signora con un comunicato ufficiale ha annunciato lo spostamento della data per la sfida contro il Lumezzane.