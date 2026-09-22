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Juve Next Gen, spostata la partita contro il Lumezzane: la nuova data e il calendario

Come cambia il percorso dei giovani bianconeri: cinque sfide per la squadra di Brambilla in 24 giorni
3 min
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L'inizio di stagione della Juventus Next Gen non è stato quello che i giovani bianconeri si sarebbero aspettati. La squadra di Brambilla, infatti, ha vinto solo una delle prime sei partite giocate in Serie C, è stata eliminata dalla Coppa Italia di Serie C ed è reduce da tre pesanti sconfitte consecutive. L'U23 dovrà cambiare subito a ritmo, già a partire dalla prossima partita, contro il Desenzano. In vista dei prossimi impegni, però, la Vecchia Signora con un comunicato ufficiale ha annunciato lo spostamento della data per la sfida contro il Lumezzane.

Juventus Next Gen-Lumezzane spostata: la nuova data

Ecco il comunicato del club bianconero: "La Lega Pro, in applicazione della Circolare n.16 del 13.08.2026, ha disposto, a parziale modifica del Com. Uff. n.1/DIV del 31.07.2026, che la gara tra Juventus Next Gen e Lumezzane, inizialmente in programma per domenica 4 ottobre alle 17:30, è stata posticipata a nuova data. La partita tra Juventus Next Gen e Lumezzane si disputerà martedì 13 ottobre 2026 alle ore 16:00".

Il calendario dei prossimi impegni della Juve Next Gen

Come cambierà quindi il calendario della squadra di Brambilla? Dopo la partita contro il Desenzano, in programma questo fine settimana, i giovani bianconeri inizieranno il loro percorso nella Premier League International Cup. Spazio poi alle sfide contro Arzignano, Lumezzane, Renate.

  • Desenzano-Net Gen: sabato 26 settembre ore 17:30
  • Middlesbrough U21-Next Gen: mercoledì 30 settembre ore 20:00
  • Arzignano-Next Gen: sabato 10 ottobre ore 17:30
  • Next Gen-Lumezzane: martedì 13 ottobre ore 16:00
  • Next Gen-Renate: lunedì 19 ottobre ore 20:30

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