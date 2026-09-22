Juve Women-Benfica, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Esordio Champions allo Stadium

Dopo la vittoria della Serie A Women's Cup , inizia il percorso della Juve femminile nella Uefa Women's Champions League 2026/27 . Il primo avversario della squadra di mister Guerrero sarà il Benfica , sfida tutt'altro che semplice per le bianconere. L'allenatore spagnolo, però, intervenuto in conferenza stampa, non è sembrato avere dubbi: "Ci aspetta una partita dura, ci metteranno alla prova e non vediamo l'ora di affrontarle". Novanta minuti per testare subito le qualità della squadra.

Tatiana Pinto ha parlato così nella conferenza di vigilia: "Questi giorni ricchi di emozioni significano che siamo a un livello molto esigente e che la Juventus gioca tutte le competizioni per vincere. Abbiamo una rosa ampia e siamo tutte preparate fisicamente per affrontare questi impegni. Contro il Benfica mi aspetto una partita complicata: nel calcio non esistono due gare uguali, loro hanno tante giocatrici nuove e anche noi abbiamo cambiato il nostro modo di giocare. Siamo la Juventus e giochiamo sempre per vincere".

20:25

La specialità della Juve

La Juventus è stata l’unica squadra a segnare su punizione diretta nella scorsa edizione della UEFA Women’s Champions League. Le bianconere hanno realizzato due reti in questo modo, firmate da Eva Schatzer ed Emma Stølen Godø.

20:10

Benfica, le scelte di Baptista

Le avversarie di turno sono quelle del Benfica con Baptista che ha scelto l'undici titolare per la sfida alle bianconere:

Benfica (4-3-3): Pauels, Amado, Testen, Demehin, Lund; Pauleta, Moller, Csiki; Davidson, Dorsin, Alves. A disposizione: Bihina, Ines Menina, Norton, Raysla, Sabastine, Diana Gomes, Tristao, Ziqin, Loucao, Matos, Schafer, Guedes. All. Baptista

20:03

Juve, le scelte di Guerrero

L'allenatore della Juve Women, Guerrero, ha scelto l'undici titolare per la prima gara di Champions League:

Juve (3-4-3): De Jong, D'Auria, Rosucci Salvai; Bartel, Schatzer, Pinto, Carbonell; Serturini, Redondo, Sarriegi. A disposizione: Rusek, Mallardi, Sylla, Noordman, Stolen Godo, Pavan, Chiba, Khelifi, Lenzini. All. Guerrero

19:52

L'unico precedente

Le bianconere iniziano il proprio cammino nella League Phase della UEFA Women’s Champions League affrontando la formazione portoghese all’Allianz Stadium, ritrovando così un'avversaria già incrociata nell’edizione 2025/26 della competizione. Quello della scorsa stagione è anche l’unico precedente fra Juventus e Benfica in UEFA Women’s Champions League: a Torino furono le bianconere a imporsi 2-1, trascinate dalla doppietta di Cecilia Salvai.

19:45

Guerrero carica la Juve

L’allenatore della Juve ha caricato la propria squadra in conferenza: "Le aspettative alte sono positive. Siamo felici che queste ragazze possano attirare sempre più attenzione perché sono animali da competizione e amano le sfide. Nel Mini Tournament ci sono stati momenti da dentro o fuori che hanno saputo gestire con maturità e personalità. Giochiamo per i tifosi che sono orgogliosi della Juventus Women e, nei momenti delicati già affrontati, le ragazze hanno sempre risposto".

19:35

Le probabili formazioni

Queste le possibili scelte dei due giocatori:

Juve: Rusek, Lenzini, Rosucci, Salvai; Serturini, Pinto, Schatzer, Carbonell; Khelifi, Redondo, Chiba. All. Guerrero

Benfica: Pauels, Amado, Gomes, Testen, Lund; Csiki, Pauleta; Davidson, Moller, Alves; Dorsin. All. Baptista

19:30

Dove vedere la partita

La Juventus Women è pronta a fare il suo esordio nella fase a girone unico della Champions League. Martedì 22 settembre le bianconere affronteranno il Benfica all’Allianz Stadium di Torino. Il fischio d’inizio della sfida europea è fissato alle ore 21:00. Grande attesa dunque per il debutto casalingo della formazione juventina nella competizione. La partita sarà trasmessa in esclusiva streaming su Disney+. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.

Allianz Stadium - Torino