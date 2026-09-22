Danilo svela l'addio Juve: "Problema interno, il mio obiettivo era un altro"

L'"effetto plateau" e la grande illusione

Nel corso dell’intervista Danilo ha richiamato anche il concetto di effetto plateau, utilizzandolo per descrivere la convinzione che, raggiunto un determinato obiettivo, tutto possa finalmente trovare una sistemazione definitiva. "Penso anche a quello che si chiama l'effetto plateau, quella convinzione per cui pensiamo: 'Va bene, arriverò a un certo punto e, una volta raggiunto, la mia vita sarà finalmente...'" - ha detto l'ex Juve. Per Danilo si tratta di un’illusione: "È la più grande illusione, una grande bugia" .Una riflessione che si lega direttamente alla sua esperienza professionale. Aveva immaginato il proprio futuro secondo uno schema preciso, ma l’evoluzione degli eventi lo ha costretto a confrontarsi con una realtà differente da quella programmata. Un cambio di prospettiva che ha inevitabilmente rimesso in discussione anche le certezze costruite negli anni, "E ho pensato: 'Cavolo, e adesso? E tutti i miei piani?'".