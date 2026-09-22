Ravanelli: "Palmisani predestinato. Woltemade non mi convince". E manda un messaggio a Carnevali

Franco Ravanelli è tornato a parlare di Juventus e lo ha fatto a tutto campo, tra presente e futuro, nel classico appuntamento sul canale YouTube di Tuttosport per la puntata di Penna Bianca. Dall’emergenza in porta dopo l’infortunio di Grabara, con Neto favorito, alle prospettive di Palmisani, passando per l’analisi della vittoria contro l’Atalanta e i giudizi sui singoli: la leggenda bianconera ha tracciato un quadro chiaro delle sue idee sul momento bianconero. Nel mirino anche il lavoro di Spalletti, la ricostruzione affidata a Carnevali e Massara e le scelte di mercato che, secondo l’ex attaccante, potranno determinare il futuro della Juventus.
Il sostituto di Grabara
Ravanelli ha subito parlato del sostituto di Grabara, dopo il ko al ginocchio: "Meglio Neto o tenere Radu fino a gennaio? Se vogliamo far crescere Radu, meglio che giochi e cresca. Quando un portiere non gioca diventa arruginito. Neto è quello che mi dà più fiducia tra gli svincolati, mi ha dato sempre sicurezza ed è bravo anche con i piedi, poi conosce l'ambiente". Poi Penna Bianca ha parlato anche da Palmisani in ottica futura, considerando che la Juve lo ha messo in lista già in estate per avere una prelazione.
Ora dopo la grande prestazione contro il Como il suo nome è su tutte le prime pagine e anche Ravanelli lo ha elogiato: "Mi ha stregato, mi sembra un predestinato. Ha una grande fame, viene dalla gavetta. Ha fatto un campionato importante lo scorso anno e si sta confermando. Quando hai personalità non conta l'età, Buffon e Donnarumma in passato lo hanno dimostrato. La Juve deve subito intervenire, perché in questo ruolo la Juve sta soffrendo e ha bisogno di un portiere che possa dare continuità e fare la storia del club. Bisogna ricostruire uno zoccolo duro italiano".
L'analisi dopo Juve-Atalanta
Ravanelli ha parlato della partita vinta dai bianconeri contro la Dea: "Ci sono tante cose che mi hanno impressionato e mi sono piaciute: la prima la reazione di carattere e personalità, già vista con il Nec, ma non era all'altezza dell'Atalanta. La Juve mi è piaciuta tanto e Spalletti ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di trascinare. La linea a tre mi è piaciuta con Kalulu, Bremer e Lucumi, tre giocatori che possono fare la differenza. Ci mancava la palla filtrante che spesso dà Lucumi. La squadra ha ritrovato fluidità e sicurezza, poi certo ha avuto anche un po' di fortuna che serve a vincere le partite".
Poi l'attenzione si è spostata sui singoli: "Kolo Muani ha fatto una prestazione incredibile, si vede che è attaccato a questa maglia e per questo ho aspettato prima di criticarlo dopo le prime partite. Ha dimostrato che sta crescendo e se cresce lui, aumentano le possibilità di vincere le partite. Quando ha campo davanti diventa incontenibile. Credo che la Juve abbia trovato la quadra. Mi sono fatto un'idea: perché tutte le squadre forti giocano con le ali? Quindi anche la Juve deve giocarci, basta vedere Psg, City, Barcellona, Liverpool, che hanno tutti giocatori che creano superiorità numerica. Spero la squadra possa dare continuità. Penso che la Juve possa fare una grande stagione ed entrare nei primi tre posti. Le critiche sono state dure, io credo in Spalletti, uno degli allenatori più preparati. Sono convinto che entrerà nella testa dei giocatori. So quanto sia importante per un giocatore sentire la fiducia dell'allenatore. Kolo Muani lo ha ripagato, ma non con il gol, con lo spirito che ha dimostrato, che fa la differenza. Mi è piaciuto Sarr, ha gamba e può essere una sorpresa".
Un messaggio per Carnevali
Penna bianca ha poi ribadito la sua fiducia per Carnevali: "Già con il Sassuolo ha dimostrato di essere un professionista. Alla Juve è arrivato in punta di piedi, ma già ha mostrato la propria leadership. Sono convinto che sia la persona giusta, gli va data tranquillità e non pressioni. Per costruire una squadra serve tempo. Cosa mi aspetto nei prossimi 100 giorni? Che riesca a creare lo spirito di italianetà che serve alla Juve. Penso sia fondamentale per ricostruire qualcosa di vincente, lo dice la storia. Carnevali deve essere bravo, insieme a Massara, nell'andare a scovare i talenti. Boniperti nel mio periodo andò a scovare Torricelli, Ravanelli, Tacchinardi, Porrini, Di Livio, Del Piero. Tutti hanno contribuito a scudetti e Champions. Mi aspetto ora un lavoro certosino di Carnevali. Quanto manca per la vittoria dello scudetto? Credo che nel giro di due-tre anni possa tornare a vincere. I tre dietro sono forti, poi con Yildiz, Alajabegovic, Kolo Muani e magari un altro attaccante, la Juve si sta ricostruendo. Secondo me la Juve ha già 6-7 giocatori già pronti per vincere lo scudetto".
"Woltemade non mi convince"
Da Kolo Muani a Woltemade, il pensiero è diverso: "Al Newcastle ha fatto molto bene nella prima parte. Non è una prima punta, perché quando giochi prima punta devi attaccare bene il primo palo, essere forte di testa, sentire il fiuto del gol anche sul tap-in. Mi sembra un po' più bravo nel venire fuori, un sottopunta. Credo non sia il profilo che possa far fare il salto di qualità. Sicuramente sarà utile a Spalletti, ma credo che la Juve avesse bisogno più di un giocatore di profondità e bravo di testa, avendo tanti calciatori che vanno sul fondo. Avere un Osimhen sarebbe stato ideale. Lui è un sogno, ma in giro ci sono anche giocatori con queste caratteristiche. Il mister potrebbe andare in difficoltà senza Kolo Muani".
Il pensiero sull'Italia e il suo 11 ideale
Rispetto alla sua Italia ora il livello è più basso: "Vierchowod mi diceva sempre che ho dovuto faticare tante per la Nazionale e neanche giocavo, avevo di fronte giocatori forti. La differenza con oggi è che prima la nazionale era qualcosa di veramente prestigioso. Quando ascoltavo l'inno avevo una forte emozione dentro di me e dovevo anche trattenermi dalle lacrime. La Nazionale è qualcosa di grandiosa, tutti ti guardano. Deve essere un orgoglio e qualcosa di speciale. Vorrei far capire ai giovani che noi siamo lì a spingerli. Vedendo il Mondiale mi sono emozionato nel vedere alcuni paesi e come erano coinvolti. Questa è la cosa che vorrei vedere: giocatori che buttano il cuore oltre l'ostacolo e un senso di appartenenza che va oltre"
Sui convocati di Mancini: "I giovani hanno la possibilità di mostrare il talento. Le convocazioni mi fanno sperar bene, sono contento di questo messaggio che ha mandato, facendo capire ch è attento a tutti. Forse il vento sta cambiando, sperando che questi nuovi ragazzi possano farci rivivere la Nazionale in modo speciale. Tutti ci aspettiamo un gioco più internazionale, una squadra che vuole vincere con un impianto di gioco". Infine Ravanelli ha disposto il suo undici ideale in vista della sfida in Nations League contro il Belgio:
Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Zaniolo, Kean, Vergara.
Penna Bianca ha così lasciato fuori Mancini in difesa e Pio Esposito in attacco.
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Franco Ravanelli è tornato a parlare di Juventus e lo ha fatto a tutto campo, tra presente e futuro, nel classico appuntamento sul canale YouTube di Tuttosport per la puntata di Penna Bianca. Dall’emergenza in porta dopo l’infortunio di Grabara, con Neto favorito, alle prospettive di Palmisani, passando per l’analisi della vittoria contro l’Atalanta e i giudizi sui singoli: la leggenda bianconera ha tracciato un quadro chiaro delle sue idee sul momento bianconero. Nel mirino anche il lavoro di Spalletti, la ricostruzione affidata a Carnevali e Massara e le scelte di mercato che, secondo l’ex attaccante, potranno determinare il futuro della Juventus.
Il sostituto di Grabara
Ravanelli ha subito parlato del sostituto di Grabara, dopo il ko al ginocchio: "Meglio Neto o tenere Radu fino a gennaio? Se vogliamo far crescere Radu, meglio che giochi e cresca. Quando un portiere non gioca diventa arruginito. Neto è quello che mi dà più fiducia tra gli svincolati, mi ha dato sempre sicurezza ed è bravo anche con i piedi, poi conosce l'ambiente". Poi Penna Bianca ha parlato anche da Palmisani in ottica futura, considerando che la Juve lo ha messo in lista già in estate per avere una prelazione.
Ora dopo la grande prestazione contro il Como il suo nome è su tutte le prime pagine e anche Ravanelli lo ha elogiato: "Mi ha stregato, mi sembra un predestinato. Ha una grande fame, viene dalla gavetta. Ha fatto un campionato importante lo scorso anno e si sta confermando. Quando hai personalità non conta l'età, Buffon e Donnarumma in passato lo hanno dimostrato. La Juve deve subito intervenire, perché in questo ruolo la Juve sta soffrendo e ha bisogno di un portiere che possa dare continuità e fare la storia del club. Bisogna ricostruire uno zoccolo duro italiano".