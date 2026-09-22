Ravanelli: "Palmisani predestinato. Woltemade non mi convince". E manda un messaggio a Carnevali

Ravanelli ha parlato della partita vinta dai bianconeri contro la Dea : "Ci sono tante cose che mi hanno impressionato e mi sono piaciute: la prima la reazione di carattere e personalità, già vista con il Nec, ma non era all'altezza dell'Atalanta. L a Juve mi è piaciuta tanto e Spalletti ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di trascinare . La linea a tre mi è piaciuta con Kalulu, Bremer e Lucumi, tre giocatori che possono fare la differenza. Ci mancava la palla filtrante che spesso dà Lucumi. La squadra ha ritrovato fluidità e sicurezza, poi certo ha avuto anche un po' di fortuna che serve a vincere le partite".

Poi l'attenzione si è spostata sui singoli: "Kolo Muani ha fatto una prestazione incredibile, si vede che è attaccato a questa maglia e per questo ho aspettato prima di criticarlo dopo le prime partite. Ha dimostrato che sta crescendo e se cresce lui, aumentano le possibilità di vincere le partite. Quando ha campo davanti diventa incontenibile. Credo che la Juve abbia trovato la quadra. Mi sono fatto un'idea: perché tutte le squadre forti giocano con le ali? Quindi anche la Juve deve giocarci, basta vedere Psg, City, Barcellona, Liverpool, che hanno tutti giocatori che creano superiorità numerica. Spero la squadra possa dare continuità. Penso che la Juve possa fare una grande stagione ed entrare nei primi tre posti. Le critiche sono state dure, io credo in Spalletti, uno degli allenatori più preparati. Sono convinto che entrerà nella testa dei giocatori. So quanto sia importante per un giocatore sentire la fiducia dell'allenatore. Kolo Muani lo ha ripagato, ma non con il gol, con lo spirito che ha dimostrato, che fa la differenza. Mi è piaciuto Sarr, ha gamba e può essere una sorpresa".