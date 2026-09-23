Neto-Juve, ritorno con sorpresa: trattativa ai dettagli, ma il mercato forse non finisce qui

Un passo dopo l’altro, la Juve si avvicina a Neto. E adesso la palla è soprattutto tra i piedi, o meglio tra le mani, del portiere brasiliano. Ieri è andato in scena l’incontro tra l’entourage dell’ex Botafogo e Frederic Massara: un confronto utile per mettere a fuoco gli ultimi dettagli di un’operazione nata dall’emergenza. La Juve ha individuato in Neto il profilo ideale per affiancare Guglielmo Vicario dopo il grave infortunio di Kamil Grabara. Il brasiliano, svincolato, conosce già l’ambiente, la Serie A e soprattutto la pressione che comporta indossare la maglia bianconera. Ed è convinto di poter dare ancora il proprio contributo. Il passaggio decisivo, dunque, spetta soltanto a Neto. La Juve gli ha illustrato con chiarezza il quadro, senza nascondere un dettaglio che potrebbe essere determinante nella valutazione dell’estremo difensore.