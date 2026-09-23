Mazzola, la Juve e la morale a intermittenza: il rispetto non può avere una sola maglia

Giustizia a Senso Unico

Non siamo ipocriti, il rispetto, la stima, la deferenza, la considerazione (tantopiù quella sportiva legato alle bandiere e ai colori, divisivi per loro natura) si guadagnano in vita. E la celebrazione, sentita e vera, della curva bianconera per la scomparsa di Franco Baresi ne è la prova decisiva. Nell’epoca in cui la FIGC sceglie incomprensibilmente di non celebrare il ricordo di un grande italiano (che ha avuto il solo torto di essere una bandiera juventina) come Pietruzzo Anastasi e pretende che solo i campioni degli “altri” vengano acclamati, credo che debba essere concessa la libertà di scegliere chi applaudire. Altrimenti si ricasca nella Giustizia a Senso Unico, e ci risiamo. Perché il -39, il Pessotto salta con noi, il Fortunato uno di meno, il minuto di silenzino per l’Avvocato fischiato (sì, fischiato, non ignorato) e tanti altri episodi non mi pare che abbiano portato gli stessi giornalisti, gli stessi opinionisti tv alla stessa accalorata indignazione. Io non mi sarei girato e avrei salutato con un sorriso Sandrino, per il grande giocatore che è stato, bene ha fatto la società Juventus a prendere immediatamente le distanze da chi ha compiuto quel brutto gesto, ma accettare ancora le prediche e le lezioni morali del giustizialismo antijuventino no!