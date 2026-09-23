Mazzola, la Juve e la morale a intermittenza: il rispetto non può avere una sola maglia

Ci risiamo. E’ bastato il riprovevole gesto di dissenso verso il ricordo di Sandro Mazzola, da parte di uno sparuto gruppo di ultras che la ben nota canea mediatica antijuventina di “calciopoliana memoria”, abbia subito riaffilato sguainato le lame più subdole. I pasdaran dell’antijuventinismo militante (la più proficua e comoda, ma anche la più farsesca delle professioni evergreen in Italia) hanno dedicato spazio enorme per l’indignazione, chiedendo pene esemplari. Come sempre, i due pesi e le due misure, come sempre, la morale che luccica e si attiva a intermittenza solo in quella direzione. Unica, unilaterale, incontrovertibile, torquemadesca. Perché lo stesso spazio, la stessa severità, la stessa vis polemica, sarebbe bello vederla quando vengono vilipesi i caduti dell’Heysel o la memoria di Gaetano Scirea per fare solo due esempi. E per questo, stavolta, non ci sto! Non ci stiamo. Perché oggi siamo in tanti, anzi tantissimi in disaccordo. Prima osservazione: il gesto della curva è, senza dubbio, esecrabile perché senza rispetto per un campione e, al di là del suo status, per un morto, che per definizione non si può difendere.
Gesto pacifico e legittimo
Tuttavia, nessuno ha sottolineato come il gesto dei tifosi della curva sia stato pacifico e legittimo. Nessuna violenza, nessun coro di scherno, nessuna riferimento al defunto (né esposta, né sbandierata come invece accaduto in altre situazione e in altri stadi), solo una lecita libertà di opinione e silente dissenso. Seconda osservazione: come si fa a considerare ancora ordinari dissapori, le profonde ruggini, le enormi voragini narrative esistenti tra le tifoserie di Inter e Juve dal 1998 (all’acme dal 2006) o a ricondurre ai binari del normale antagonismo calcistico un contrasto ideologico che ha assunto profili giurisdizionali lunghi più di 20 anni, quando ancora oggi si glorificano esclusivamente da quella parte come «giusti e risarcitori» scudetti assegnati non iure e senza una buona ragione, come abbiamo avuto modo di scoprire in seguito? Terza osservazione: Mazzola per anni non ha fatto mai discrezione della sua spiccata antipatia verso i colori bianconeri. Manifestata in più salse con delle uscite pubbliche sempre appuntite contro la storia e le vittorie della Juventus.
Giustizia a Senso Unico
Non siamo ipocriti, il rispetto, la stima, la deferenza, la considerazione (tantopiù quella sportiva legato alle bandiere e ai colori, divisivi per loro natura) si guadagnano in vita. E la celebrazione, sentita e vera, della curva bianconera per la scomparsa di Franco Baresi ne è la prova decisiva. Nell’epoca in cui la FIGC sceglie incomprensibilmente di non celebrare il ricordo di un grande italiano (che ha avuto il solo torto di essere una bandiera juventina) come Pietruzzo Anastasi e pretende che solo i campioni degli “altri” vengano acclamati, credo che debba essere concessa la libertà di scegliere chi applaudire. Altrimenti si ricasca nella Giustizia a Senso Unico, e ci risiamo. Perché il -39, il Pessotto salta con noi, il Fortunato uno di meno, il minuto di silenzino per l’Avvocato fischiato (sì, fischiato, non ignorato) e tanti altri episodi non mi pare che abbiano portato gli stessi giornalisti, gli stessi opinionisti tv alla stessa accalorata indignazione. Io non mi sarei girato e avrei salutato con un sorriso Sandrino, per il grande giocatore che è stato, bene ha fatto la società Juventus a prendere immediatamente le distanze da chi ha compiuto quel brutto gesto, ma accettare ancora le prediche e le lezioni morali del giustizialismo antijuventino no!
Ci risiamo. E’ bastato il riprovevole gesto di dissenso verso il ricordo di Sandro Mazzola, da parte di uno sparuto gruppo di ultras che la ben nota canea mediatica antijuventina di “calciopoliana memoria”, abbia subito riaffilato sguainato le lame più subdole. I pasdaran dell’antijuventinismo militante (la più proficua e comoda, ma anche la più farsesca delle professioni evergreen in Italia) hanno dedicato spazio enorme per l’indignazione, chiedendo pene esemplari. Come sempre, i due pesi e le due misure, come sempre, la morale che luccica e si attiva a intermittenza solo in quella direzione. Unica, unilaterale, incontrovertibile, torquemadesca. Perché lo stesso spazio, la stessa severità, la stessa vis polemica, sarebbe bello vederla quando vengono vilipesi i caduti dell’Heysel o la memoria di Gaetano Scirea per fare solo due esempi. E per questo, stavolta, non ci sto! Non ci stiamo. Perché oggi siamo in tanti, anzi tantissimi in disaccordo. Prima osservazione: il gesto della curva è, senza dubbio, esecrabile perché senza rispetto per un campione e, al di là del suo status, per un morto, che per definizione non si può difendere.
Gesto pacifico e legittimo
Tuttavia, nessuno ha sottolineato come il gesto dei tifosi della curva sia stato pacifico e legittimo. Nessuna violenza, nessun coro di scherno, nessuna riferimento al defunto (né esposta, né sbandierata come invece accaduto in altre situazione e in altri stadi), solo una lecita libertà di opinione e silente dissenso. Seconda osservazione: come si fa a considerare ancora ordinari dissapori, le profonde ruggini, le enormi voragini narrative esistenti tra le tifoserie di Inter e Juve dal 1998 (all’acme dal 2006) o a ricondurre ai binari del normale antagonismo calcistico un contrasto ideologico che ha assunto profili giurisdizionali lunghi più di 20 anni, quando ancora oggi si glorificano esclusivamente da quella parte come «giusti e risarcitori» scudetti assegnati non iure e senza una buona ragione, come abbiamo avuto modo di scoprire in seguito? Terza osservazione: Mazzola per anni non ha fatto mai discrezione della sua spiccata antipatia verso i colori bianconeri. Manifestata in più salse con delle uscite pubbliche sempre appuntite contro la storia e le vittorie della Juventus.