Spalletti, ecco l’ultima idea su Cambiaso: la novità per ritrovare il jolly Juve

Una pedina in più, con cui rimpolpare la scarna scacchiera bianconera. Certo, è ancora troppo presto per tornare a prefigurare scenari - se non rosei - quantomeno “accettabili” sul piano dell’infortunistica. Troppi ancora i profili ai box, tra i vari Grabara, Locatelli, Thuram, Yildiz, Ekhator, Boga e Cabal. Ma il recupero di Cambiaso può comunque far sorridere Lucio, costretto, fin qui, a spremere in lungo e in largo la coppia Kalulu-Celik. Al costo di “rischiarli” in posizioni inedite.
Celik, l'alter ego
Discorso valido soprattutto per il turco, che si è trovato ad agire - per la prima volta in carriera - sull’out di sinistra da terzino e, all’occorrenza, pure da esterno a tutta fascia, garantendo sempre buonissimi risultati. Il turco dall’inizio della stagione ha giocato ben 517 minuti sui 540 disponibili fra tutte le competizioni.
E se si considera che, nel corso delle prossime settimane, scenderà in campo regolarmente da titolare con la Nazionale di Montella per i match di Nations League, è un bene che Spalletti abbia ripescato dal mazzo il suo alter ego. Al rientro dalla sosta, per i bianconeri inizierà un tour de force non indifferente, con 9 incontri (6 dei quali in trasferta) nel giro di 4 settimane. Ergo, serviranno tutti. Nessuno escluso.
Cambiaso, le condizioni
A cominciare proprio da Cambiaso che ieri ha svolto la prima seduta - per quanto parziale - con il resto del gruppo, dopo l’infortunio alla caviglia rimediato nel match col Parma. La verità è che Spalletti sperava di recuperarlo ben prima. Nello specifico, per la gara inaugurale di Europa League con il Nec. Ma la doppia seduta di test - svolta alla Continassa nella mattinata del match - gli ha consegnato una versione dell’esterno azzurro ancora acciaccata, dolorante. Da lì la decisione di propendere per la via della cautela e di rimandarne il rientro nel corso della sosta, così da scongiurare il rischio di eventuali ricadute.
Spalletti convinto, l'idea
Al di là del turnover, Lucio rimane convinto di poterlo rivitalizzare anche in altri ruoli. Tra le idee su cui riflette da settimane ci sarebbe quella che vedrebbe Cambiaso agire da mezzala destra in un ipotetico 4-3-3, con Douglas Luiz e McKennie. Ed è probabile che sfrutti queste due settimane di lavoro per provarlo al fianco dello statunitense.
Ora però cinque giorni di riposo, con la ripresa degli allenamenti calendarizzata per lunedì mattina: Cambiaso oggi pomeriggio ne approfitterà per andare a vedere dal vivo al Palavela di Torino i quarti di finale degli europei di volley maschile tra Italia e Finlandia.
Cabal, recupero vicino
Salvo sorprese dell’ultimo minuto, anche Kolo - fresco di intervento chirurgico al mignolo della mano destra - avrà modo di allenarsi fin da subito con il resto dei compagni. La sosta, poi, potrebbe riconsegnare al tecnico un altro profilo dall’infermeria: Juan Cabal, ancora alle prese con la lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L’iter di recupero parrebbe procedere nel migliore dei modi.
La Juve confida di riaverlo a disposizione per il match con il Cagliari. Ma, come fatto per Cambiaso, si viaggerà a vista, a seconda di quelle che saranno le sensazioni del colombiano. Per ciò che concerne i restanti profili ai box, si dovrà attendere le prime settimane di novembre per i rientri di Boga ed Ekhator. Metà dicembre per il recupero di Yildiz, con Thuram e Locatelli che non torneranno arruolabili prima del 2027.
Una pedina in più, con cui rimpolpare la scarna scacchiera bianconera. Certo, è ancora troppo presto per tornare a prefigurare scenari - se non rosei - quantomeno “accettabili” sul piano dell’infortunistica. Troppi ancora i profili ai box, tra i vari Grabara, Locatelli, Thuram, Yildiz, Ekhator, Boga e Cabal. Ma il recupero di Cambiaso può comunque far sorridere Lucio, costretto, fin qui, a spremere in lungo e in largo la coppia Kalulu-Celik. Al costo di “rischiarli” in posizioni inedite.
Celik, l'alter ego
Discorso valido soprattutto per il turco, che si è trovato ad agire - per la prima volta in carriera - sull’out di sinistra da terzino e, all’occorrenza, pure da esterno a tutta fascia, garantendo sempre buonissimi risultati. Il turco dall’inizio della stagione ha giocato ben 517 minuti sui 540 disponibili fra tutte le competizioni.
E se si considera che, nel corso delle prossime settimane, scenderà in campo regolarmente da titolare con la Nazionale di Montella per i match di Nations League, è un bene che Spalletti abbia ripescato dal mazzo il suo alter ego. Al rientro dalla sosta, per i bianconeri inizierà un tour de force non indifferente, con 9 incontri (6 dei quali in trasferta) nel giro di 4 settimane. Ergo, serviranno tutti. Nessuno escluso.