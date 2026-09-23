Spalletti, ecco l’ultima idea su Cambiaso: la novità per ritrovare il jolly Juve

Una pedina in più, con cui rimpolpare la scarna scacchiera bianconera. Certo, è ancora troppo presto per tornare a prefigurare scenari - se non rosei - quantomeno “accettabili” sul piano dell’infortunistica. Troppi ancora i profili ai box, tra i vari Grabara, Locatelli, Thuram, Yildiz, Ekhator, Boga e Cabal. Ma il recupero di Cambiaso può comunque far sorridere Lucio, costretto, fin qui, a spremere in lungo e in largo la coppia Kalulu-Celik. Al costo di “rischiarli” in posizioni inedite.

Celik, l'alter ego Discorso valido soprattutto per il turco, che si è trovato ad agire - per la prima volta in carriera - sull’out di sinistra da terzino e, all’occorrenza, pure da esterno a tutta fascia, garantendo sempre buonissimi risultati. Il turco dall’inizio della stagione ha giocato ben 517 minuti sui 540 disponibili fra tutte le competizioni.

Juventus Godo Muani, Kessie che non va, Spalletti Mata Sarr-i: le ironie social su Juve-Atalanta E se si considera che, nel corso delle prossime settimane, scenderà in campo regolarmente da titolare con la Nazionale di Montella per i match di Nations League, è un bene che Spalletti abbia ripescato dal mazzo il suo alter ego. Al rientro dalla sosta, per i bianconeri inizierà un tour de force non indifferente, con 9 incontri (6 dei quali in trasferta) nel giro di 4 settimane. Ergo, serviranno tutti. Nessuno escluso.