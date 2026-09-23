“Peccato che sei juventino”: il mio Mazzola e quella Curva che ha dimenticato cosa sia il tifo

«Ciao Giudice, sei un grande magistrato, peccato che sei juventino». Ogni volta che incrociavo Sandro Mazzola inevitabilmente, ma amabilmente, partiva lo sfottò ed iniziava, in tal modo, una piacevole complicità tra due diverse filosofie del tifo calcistico. Mentre da ragazzo ammiravo le sue prodezze sul terreno di gioco, invidiando non solo lui ma anche la squadra ed i colori che avevano la fortuna di godere delle sue gesta, da adulto ho avuto la grande occasione di condividere con Sandro qualche salotto televisivo e di apprezzarne la competenza, l’equilibrio e, merce rara, il tratto signorile. Pur nel confronto, a volte frizzante, non è mai mancato, nei suoi confronti e da parte sua, quel rispetto che dovrebbe accompagnare ogni persona, al di là dei meriti e dei pensieri, calcistici e non.
Juve, l'indegno spettacolo dei tifosi
E’ così che domenica sera sono rimasto completamente attonito nell’assistere, fortunatamente solo davanti al televisore, all’indegno e vergognoso spettacolo di un gruppo di sedicenti tifosi della Juventus, esibitisi in delinquenziali e inqualificabili atti di mancanza di rispetto verso la memoria di Mazzola. Addirittura, invocando a modo loro i morti riconducibili al tifo bianconero, hanno saputo mettere in atto una molteplice e nauseabonda irriverenza anche nei confronti di Agnelli, Scirea e Fortunato, persone che hanno sempre fatto dell’equilibrio, della pacatezza e del rispetto un comune tratto distintivo. Senza scomodare Virgilio e il suo “parce sepultis” (rispetta i defunti), credevo che un simile principio fosse strettamente riconducibile alla stessa natura umana e voglio ancora rimanerne convinto.
La mancanza di rispetto verso l'uomo
Probabilmente, chi si è macchiato di una tale indescrivibile vergogna ha conservato, nel proprio intimo, ben poco di umano o, magari, ha voluto manifestare la propria abissale ignoranza e l’assoluta mancanza di valori. Il tifo non può mai essere una giustificazione per simili (e per altri) comportamenti, violenti ed odiosi. Pur bianconero fino al midollo, negli anni ho inserito nello Staff della Nazionale Italiana Magistrati grandi campioni di fede nerazzurra (tra loro: Marini, Boninsegna, Altobelli) e tutti noi abbiamo appreso l’importanza di condividere con loro non solo la grandezza sportiva del personaggio, ma soprattutto la statura umana della loro persona, sempre legata ai propri colori ma rispettosa degli avversari, mai considerati “nemici”. E questo modo di vivere il calcio e il tifo ho avuto modo di constatarlo in giro per l’Europa, nel contesto della mia attività di studio riguardante la violenza negli stadi. Se, dunque, nel nostro Paese siamo, purtroppo, ancora oggi costretti ad assistere a queste indecenti esibizioni, troppo spesso ripetute da altre tifoserie e verso altri obbiettivi, probabilmente i rimedi repressivi sino ad ora messi in campo non hanno funzionato.
La sanzione per la Juve
Il Giudice Sportivo ha sanzionato la Juventus con una ammenda di 10.000 € in relazione al «numero esiguo in percentuale di sostenitori nel settore tribuna Sud 1° anello» ed ha rimarcato «la tempestiva formale presa di posizione della Società»: è evidente che, se l’increscioso episodio dovesse essere archiviato con la sola punizione del club, i veri ed unici responsabili godrebbero, di fatto, di una inammissibile impunità. Credo che grazie agli strumenti tecnologici dei quali la Juventus ha dotato il proprio stadio, le forze dell’ordine dovrebbero procedere alla loro individuazione e che l’unica ragionevole sanzione possa e debba essere quella dell’interdizione, in perpetuo, dall’accesso alle manifestazioni sportive. Solo in tal modo sarebbe resa giustizia alla memoria di Sandro Mazzola e di tutte le persone (sportivi e tifosi veri, come quelli morti nella tragedia dell’Heisel) che, anche dopo la loro scomparsa, vengono ignobilmente offese.
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«Ciao Giudice, sei un grande magistrato, peccato che sei juventino». Ogni volta che incrociavo Sandro Mazzola inevitabilmente, ma amabilmente, partiva lo sfottò ed iniziava, in tal modo, una piacevole complicità tra due diverse filosofie del tifo calcistico. Mentre da ragazzo ammiravo le sue prodezze sul terreno di gioco, invidiando non solo lui ma anche la squadra ed i colori che avevano la fortuna di godere delle sue gesta, da adulto ho avuto la grande occasione di condividere con Sandro qualche salotto televisivo e di apprezzarne la competenza, l’equilibrio e, merce rara, il tratto signorile. Pur nel confronto, a volte frizzante, non è mai mancato, nei suoi confronti e da parte sua, quel rispetto che dovrebbe accompagnare ogni persona, al di là dei meriti e dei pensieri, calcistici e non.
Juve, l'indegno spettacolo dei tifosi
E’ così che domenica sera sono rimasto completamente attonito nell’assistere, fortunatamente solo davanti al televisore, all’indegno e vergognoso spettacolo di un gruppo di sedicenti tifosi della Juventus, esibitisi in delinquenziali e inqualificabili atti di mancanza di rispetto verso la memoria di Mazzola. Addirittura, invocando a modo loro i morti riconducibili al tifo bianconero, hanno saputo mettere in atto una molteplice e nauseabonda irriverenza anche nei confronti di Agnelli, Scirea e Fortunato, persone che hanno sempre fatto dell’equilibrio, della pacatezza e del rispetto un comune tratto distintivo. Senza scomodare Virgilio e il suo “parce sepultis” (rispetta i defunti), credevo che un simile principio fosse strettamente riconducibile alla stessa natura umana e voglio ancora rimanerne convinto.