“Peccato che sei juventino”: il mio Mazzola e quella Curva che ha dimenticato cosa sia il tifo

La mancanza di rispetto verso l'uomo

Probabilmente, chi si è macchiato di una tale indescrivibile vergogna ha conservato, nel proprio intimo, ben poco di umano o, magari, ha voluto manifestare la propria abissale ignoranza e l’assoluta mancanza di valori. Il tifo non può mai essere una giustificazione per simili (e per altri) comportamenti, violenti ed odiosi. Pur bianconero fino al midollo, negli anni ho inserito nello Staff della Nazionale Italiana Magistrati grandi campioni di fede nerazzurra (tra loro: Marini, Boninsegna, Altobelli) e tutti noi abbiamo appreso l’importanza di condividere con loro non solo la grandezza sportiva del personaggio, ma soprattutto la statura umana della loro persona, sempre legata ai propri colori ma rispettosa degli avversari, mai considerati “nemici”. E questo modo di vivere il calcio e il tifo ho avuto modo di constatarlo in giro per l’Europa, nel contesto della mia attività di studio riguardante la violenza negli stadi. Se, dunque, nel nostro Paese siamo, purtroppo, ancora oggi costretti ad assistere a queste indecenti esibizioni, troppo spesso ripetute da altre tifoserie e verso altri obbiettivi, probabilmente i rimedi repressivi sino ad ora messi in campo non hanno funzionato.