Carnevali e la Juve: il disastro Comolli, il primo bilancio, gli altri Yildiz e il nuovo stadio

In eredità tanti problemi e poche soluzioni. Una marea di scatole vuote, un mercato di fatto già imbastito, un allenatore sull’orlo di una crisi di nervi e diversi professionisti fuori posto. Era il 15 giugno e Giovanni Carnevali , fino alla chiusura della sessione estiva, non ha mai respirato. Alla Continassa ha preferito una linea morbida, ma decisa. Non era tempo di rivoluzioni, semmai serviva una ristrutturazione che partisse dagli uomini. La prima missione? Incontrare Luciano Spalletti , stabilire un rapporto con lui e concordare le prime mosse per potenziare la squadra.

A Carnevali non è mai passato per la testa di cambiare: non ha preteso di scegliere subito l’allenatore e anche dopo il tracollo di Sassuolo non ha battuto ciglio, tenendo ben saldo il timone. Nei primi cento giorni è partito dalle risorse umane: ne ha portato uno solo - Frederic Massara a capo dell’area sportiva - e ha cercato di valorizzare le risorse ereditate dalla gestione Comolli. In prima battuta, ha destinato Giorgio Chiellini al ruolo che più di tutti sperava di ricoprire: ora vive quotidianamente la politica del club, senza più dover essere vincolato alle logiche di campo.

Carnevali e il mercato della Juve

A Massara ha dato in mano un mercato complicatissimo, con una marea di nodi: ne è uscita una Juve rafforzata, pur con qualche difetto. Ma non si poteva fare tutto subito. Non solo: Carnevali ha avuto la lucidità di accompagnare alla porta François Modesto senza fare lo stesso con Marco Ottolini, professionista che si è rivelato molto prezioso accanto a Massara tra luglio e agosto. Significativo e non scontato il fatto che Carnevali abbia deciso di non privarsi di nessuno degli asset della prima squadra: ha preferito tenere tutti i big e non “svendere” nessuno. La Juve si è mossa tra i paletti del Fair Play Finanziario con attenzione e disinvoltura, trovando anche soluzioni creative per tappare i buchi in organico. Certo, nemmeno un mago avrebbe potuto immaginare quanto gli infortuni avrebbero condizionato i bianconeri a mercato chiuso. Ma i primi cento giorni hanno dato alla Continassa un quadro di stabilità: di sicuro un buon punto di partenza.