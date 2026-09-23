Carnevali e la Juve: il disastro Comolli, il primo bilancio, gli altri Yildiz e il nuovo stadio

TORINO - Un buon dirigente d’azienda va giudicato sul medio-lungo periodo, da tre ai cinque anni, ma in politica si dice che i primi cento giorni di un governo siano fondamentali come verifica iniziale della bontà del lavoro di un esecutivo. Giovanni Carnevali non è né un capo di Stato né un ministro, ma oggi festeggia i primi cento giorni alla Juventus dall’insediamento nel nuovo ufficio alla Continassa, datato 15 giugno.
Si può già stilare un bilancio iniziale dell’avventura in bianconero, partendo da una premessa fondamentale: Carnevali ha dovuto prendere in mano la Juventus nell’ennesimo anno zero, con i paletti del fair play finanziario Uefa e una situazione generale da sistemare in tanti aspetti, non da gestire o da accompagnare.
Che Juve ha trovato Carnevali
L’ad bianconero ha ereditato una condizione scomoda raccogliendo il testimone da Damien Comolli, che in un anno di Juventus non è riuscito a dare un’impronta e a guadagnarsi la fiducia (e la conferma) di John Elkann. Fiducia piena, invece, da parte della proprietà per il nuovo assetto societario, che ha un feeling maggiore anche con lo staff tecnico: Spalletti non è stato scelto direttamente da Carnevali, ma è come se lo avesse preso lui per l’intesa di visione che c’è e la progettualità condivisa.
Paradosso Juve: dirigenza italiana, squadra poco azzurra
Un discorso portato avanti anche con altre anime all’interno del club, tra le quali spicca quella di Giorgio Chiellini: una dirigenza più italiana, con Massara e Ottolini in ruoli operativi, sbatte un po’ con una squadra mai così poco azzurra. Un paradosso, sì, però anche un aspetto sul quale si potrà e dovrà fare meglio: perché i margini di crescita, pure dirigenziali, ci sono tutti.
Solo una parte di quello che sarà
Si è vista finora una parte di ciò che Carnevali può dare alla Juve: del resto il paragone con l’epopea del Sassuolo non regge per svariati motivi, dalle tempistiche fino alle differenti ambizioni e condizioni dei club.
Tuttavia la strada tracciata va nella giusta direzione, senza però dimenticare che alla Juve a far la differenza tra il successo e il fallimento sono le vittorie, i trionfi, ciò che porti in bacheca, al di là dell’impronta che si riesce a lasciare. E questo un dirigente navigato come Carnevali lo sa bene, a maggior ragione dopo cento giorni in cui ha avuto modo di vivere, nel bene e nel male, l’universo Juve.
Fiducia a Spalletti, poi Massara: gli uomini chiave
In eredità tanti problemi e poche soluzioni. Una marea di scatole vuote, un mercato di fatto già imbastito, un allenatore sull’orlo di una crisi di nervi e diversi professionisti fuori posto. Era il 15 giugno e Giovanni Carnevali, fino alla chiusura della sessione estiva, non ha mai respirato. Alla Continassa ha preferito una linea morbida, ma decisa. Non era tempo di rivoluzioni, semmai serviva una ristrutturazione che partisse dagli uomini. La prima missione? Incontrare Luciano Spalletti, stabilire un rapporto con lui e concordare le prime mosse per potenziare la squadra.
A Carnevali non è mai passato per la testa di cambiare: non ha preteso di scegliere subito l’allenatore e anche dopo il tracollo di Sassuolo non ha battuto ciglio, tenendo ben saldo il timone. Nei primi cento giorni è partito dalle risorse umane: ne ha portato uno solo - Frederic Massara a capo dell’area sportiva - e ha cercato di valorizzare le risorse ereditate dalla gestione Comolli. In prima battuta, ha destinato Giorgio Chiellini al ruolo che più di tutti sperava di ricoprire: ora vive quotidianamente la politica del club, senza più dover essere vincolato alle logiche di campo.
Carnevali e il mercato della Juve
A Massara ha dato in mano un mercato complicatissimo, con una marea di nodi: ne è uscita una Juve rafforzata, pur con qualche difetto. Ma non si poteva fare tutto subito. Non solo: Carnevali ha avuto la lucidità di accompagnare alla porta François Modesto senza fare lo stesso con Marco Ottolini, professionista che si è rivelato molto prezioso accanto a Massara tra luglio e agosto. Significativo e non scontato il fatto che Carnevali abbia deciso di non privarsi di nessuno degli asset della prima squadra: ha preferito tenere tutti i big e non “svendere” nessuno. La Juve si è mossa tra i paletti del Fair Play Finanziario con attenzione e disinvoltura, trovando anche soluzioni creative per tappare i buchi in organico. Certo, nemmeno un mago avrebbe potuto immaginare quanto gli infortuni avrebbero condizionato i bianconeri a mercato chiuso. Ma i primi cento giorni hanno dato alla Continassa un quadro di stabilità: di sicuro un buon punto di partenza.
Il primo calciomercato della Juve di Carnevali
Il primo mercato con la regia di Giovanni Carnevali è stato condotto in un equilibrio molto precario. La Juve ha contato ogni singolo centesimo, tra entrate e uscite. E l’immediato futuro non cambierà gli orizzonti: il Settlement Agreement resta un ingombro non da poco. Alla società è stato infatti fissato un piano di rientro graduale: un primo scaglione con un massimo di 5 milioni di euro di deficit nel bilancio chiuso quest’anno, un pareggio il prossimo anno e il ritorno alla cosiddetta “football earnings rule” nel 2028, considerando il triennio. Il costo dei nuovi acquisti non potrà ancora superare quello dei calciatori che lasceranno il club.
Questo limite sarà valido anche per il 2027-2028 soltanto in caso di deficit di football earnings e di rapporto tra costi della rosa e ricavi superiore al 70% nel 2026. Dunque, massima attenzione ai conti e relazioni sempre più dettagliate all’Uefa su ogni singola sessione di mercato. Niente colpi di testa: non sono stati fatti in estate e non se ne prevedono da qui almeno alle prossime due sessioni, sebbene la Juve sappia già adesso di dover sistemare più di qualcosa a gennaio. La pianificazione, però, può permettere a Carnevali di arrivare alla prossima finestra senza il fiatone e con idee molto chiare.
I nomi per l'area scouting bianconera
Fondamentale, da qui a fine anno, sarà poi l’irrobustimento dell’area scouting, che alla Continassa va quasi totalmente ristrutturata. Ottolini ha iniziato l’opera 9 mesi fa, ma gli servirà una mano: Enrico Paresce (ex Toro, ma soprattutto con un passato tra Roma e Rennes accanto a Massara) e Davide Cangini (uomo di fiducia di Carnevali al Sassuolo) sono i due uomini maggiormente indiziati per prendere in mano la responsabilità della ricerca dei talenti. Una struttura da rifondare dopo lo smantellamento avvenuto tra le reggenze Giuntoli-Comolli, ma che alla Juve hanno bene in mente come ripristinare: scoprire in età precoce i nuovi Yildiz, Huijsen, Soulé e Barrenechea è una necessità per chi insegue il pareggio di bilancio. I prodigi del passato possono essere replicati, a maggior ragione per il lavoro che continua a svolgere anno dopo anno la Next Gen, perfetto ponte tra le giovanili e la prima squadra.
Il piano di Elkann
Abbiamo parlato dei primi cento giorni di Carnevali e anche dei prossimi cento, che saranno cruciali a breve termine. Ma il percorso immaginato da John Elkann per l’ad bianconero è da intendersi su un periodo ben più lungo, così da poter tradurre nella pratica la progettualità già ideata in questi primi mesi. Allora proviamo a immaginare e anticipare i prossimi passi, diciamo i prossimi mille giorni di Carnevali alla Juventus nell’ottica di un club che deve tornare grande in tempi difficili. La parola d’ordine resta quella e lo sarà anche nei prossimi tre anni: sostenibilità. Però vincente, perché la missione bianconera deve essere tornare a sollevare trofei con continuità, senza dover aspettare i mille giorni a cui si faceva cenno. Però la crescita di una società di calcio passa anche da altri aspetti, come quelli strutturali: la Juventus è già avanti in Italia, rispetto alla media, per quanto concerne l’impiantistica, però nei progetti futuri c’è la volontà di un implementazione del centro sportivo della Continassa.
Juve, i prossimi mille giorni
E già in passato si era parlato della costruzione di uno stadio da cinquemila posti per Next Gen e Women, idea rimasta finora sulla carta ma che potrà essere sviluppata con una gestione oculata e lungimirante. L’opera di Carnevali sarà fondamentale anche per quanto riguarda la politica sportiva, potendo peraltro contare su una figura riconosciuta come Giorgio Chiellini all’interno del club. E non è detto poi che non si possa, nel corso del tempo, implementare la struttura societarie con altre figure di comprovata juventinità e in grado di dare ulteriore spessore al club. Il tutto, ovviamente, con un occhio sempre attento ai conti e ai bilanci, tra i paletti del settlement agreement, ma anche con la necessità di qualificarsi con regolarità alla Champions League, in modo da poter avere una base sempre più solida per ricostruire una Juve nuovamente vincente in Italia e competitiva in Europa.
Ravanelli: "Ho fiducia, ma servono più italiani"
Fabrizio Ravanelli ha vissuto sulla sua pelle l’epilogo della vecchia guardia dirigenziale e gli albori della Triade, nel segno della solita e inscindibile juventinità. Quella che oggi rimpiange gran parte dell’immaginario bianconero. Anche per questo il suo endorsement nei confronti del neo ad della Juventus, Giovanni Carnevali, non può che avere un peso maggiore... «Carnevali ha dimostrato già al Sassuolo di essere un grande intenditore di calcio oltreché un eccellente professionista - l’analisi di Ravanelli al podcast Youtube di Tuttosport “Penna Bianca” -. È arrivato alla Juventus in punta di piedi, trasferendo la sua leadership col lavoro. Sono convinto che sia l’uomo giusto per rimettere in carreggiata questo club, a patto che lo lascino lavorare in tranquillità e senza pressioni. Per ricostruire una squadra c’è bisogno di tempo e credo che lui fin qui di cose ne abbia già fatte diverse. Penso ai ragazzi acquistati quest’estate: Pape Matar Sarr, ad esempio, mi sta piacendo moltissimo. Ha gamba e fisicità. Credo che possa rivelarsi una delle sorprese più interessanti del nostro campionato».
"Scudetto Juve, con Carnevali si può"
Per Ravanelli il piano operativo della neonata dirigenza bianconera è definito, chiaro e ambizioso. Anche se, forse, ancora scevro di una nota d’azzurro indispensabile: «Cosa mi aspetto da Carnevali nei prossimi 1000 giorni? Che possa trasformare con i suoi messaggi e le sue iniziative di mercato questa squadra aggiungendo giocatori importanti come Palmisani. In generale, di riuscire a restituire alla Juve uno spirito di italianità, uno zoccolo duro di profili italiani. Credo che questa squadra ne abbia davvero bisogno. Lo dice la storia stessa del club: non c’è Juve vincente che non abbia avuto tra le sue fila grandi calciatori italiani». E quando gli chiediamo quand’è che la Juve possa tornare competitiva a ogni latitudine, Ravanelli se ne esce così: «Se la dirigenza rimarrà questa la Juve nel giro di due o al massimo tre anni tornerà a vincere lo scudetto. Le basi sono buone: ci sono almeno 6/7 giocatori da titolo. Con Lucumi, Bremer e Kalulu hai messo a posto la difesa. Con Yildiz, Alajbegovic e Kolo inizi a essere competitivo davanti. Mancano pochi tasselli, ne sono certo».
Azioni Juve: l’impatto su Exor
Exor ha pubblicato la semestrale al 30 giugno 2026: emerge che calo in Borsa delle azioni Juventus abbia avuto un impatto negativo per 232 milioni di euro sui conti consolidati della holding della famiglia Agnelli-Elkann, che ha chiuso il periodo con una perdita consolidata pari a 1,122 miliardi di euro. Il dato non è legato ai risultati economici del club, ma alla diminuzione del valore di mercato delle azioni di Exor: a fine 2025 la partecipazione ammontava a 789 milioni di euro, mentre al 30 giugno di quest’anno a 557 milioni. Il dato della semestrale Exor al 30 giugno 2026 evidenzia dunque l’impatto della performance delle azioni Juventus sul bilancio della holding, con una riduzione di 232 milioni di euro del valore della partecipazione rispetto alla fine del 2025.
TORINO - Un buon dirigente d’azienda va giudicato sul medio-lungo periodo, da tre ai cinque anni, ma in politica si dice che i primi cento giorni di un governo siano fondamentali come verifica iniziale della bontà del lavoro di un esecutivo. Giovanni Carnevali non è né un capo di Stato né un ministro, ma oggi festeggia i primi cento giorni alla Juventus dall’insediamento nel nuovo ufficio alla Continassa, datato 15 giugno.
Si può già stilare un bilancio iniziale dell’avventura in bianconero, partendo da una premessa fondamentale: Carnevali ha dovuto prendere in mano la Juventus nell’ennesimo anno zero, con i paletti del fair play finanziario Uefa e una situazione generale da sistemare in tanti aspetti, non da gestire o da accompagnare.
Che Juve ha trovato Carnevali
L’ad bianconero ha ereditato una condizione scomoda raccogliendo il testimone da Damien Comolli, che in un anno di Juventus non è riuscito a dare un’impronta e a guadagnarsi la fiducia (e la conferma) di John Elkann. Fiducia piena, invece, da parte della proprietà per il nuovo assetto societario, che ha un feeling maggiore anche con lo staff tecnico: Spalletti non è stato scelto direttamente da Carnevali, ma è come se lo avesse preso lui per l’intesa di visione che c’è e la progettualità condivisa.