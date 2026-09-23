Scalata Licina, la Juve se lo gode: premio Gianluca Vialli per il miglior giovane della Serie B

Adin Licina si prende la scena in Serie B e, a pochi mesi dal suo arrivo alla Juve , raccoglie un riconoscimento che certifica la rapidità della sua crescita. Il classe 2007 , oggi in prestito alla Cremonese , sarà tra i premiati della prima edizione del Premio Gianluca Vialli , nella categoria dedicata al giovane talento della Serie B . L'evento è in programma a Rimini dal 4 al 6 ottobre e Licina riceverà il premio come miglior giovane talento della categoria cadetta nella cerimonia che si terrà martedì 6 ottobre alle ore 18.30.

Il riconoscimento arriva dopo un avvio di stagione che ha subito acceso i riflettori sul talento di proprietà della Juve. Licina è approdato alla Cremonese in prestito nell'ultima parte del mercato estivo, dopo aver trascorso la prima parte del 2026 alla Juve Next Gen . Il suo percorso italiano era iniziato a gennaio, dopo la formazione nel settore giovanile del Bayern Monaco. L'esordio tra i professionisti con i grigiorossi ha confermato immediatamente le qualità del trequartista tedesco. Dopo il gol segnato in Coppa Italia contro il Parma, Licina ha trovato la rete e servito un assist nella sfida di Serie B contro il Padova, contribuendo al 3-1 della squadra lombarda.

La Juve osserva la crescita di Licina

Il percorso di Licina è seguito con attenzione dalla Juve, che ha scelto di mandarlo in prestito senza perdere il controllo sul suo cartellino. La decisione di trasferirlo in Serie B è arrivata dopo l'esperienza della preparazione estiva con la prima squadra di Luciano Spalletti, con il club che ha individuato nella Cremonese un contesto ideale per permettergli di confrontarsi con continuità con il calcio dei grandi. Il Premio Gianluca Vialli aggiunge quindi un altro tassello al percorso di un ragazzo che la Signora aveva individuato come investimento per il futuro. Licina, classe 2007, ha già attirato l'attenzione per tecnica, capacità nell'uno contro uno e duttilità offensiva. Ora la Serie B rappresenta il passaggio attraverso cui trasformare le qualità mostrate nelle giovanili e nella Next Gen in esperienza e continuità. Il riconoscimento di Rimini, assegnato nella memoria di Vialli e dedicato ai giovani talenti, fotografa così un percorso ancora all'inizio ma già capace di produrre segnali concreti.

Gli altri premi

Licina, però, non sarà l'unico a ricevere il premio durante la serata patrocinata da AIC, AIAC Emilia Romagna e Comune di Rimini, oltre al sostegno della famiglia Vialli e alla collaborazione di Rai Sport e Radio TV Serie A.

Tra i riconoscimenti assegnati figurano il Premio Legend a Roberto Mancini, il Premio Goleador a Pio Esposito, il Premio Amico del cuore a Fabrizio Ravanelli, il Premio giovane talento Serie C a Gioacchino Barranco della Vis Pesaro e il Premio giornalismo sportivo ad Alessandro Antinelli.