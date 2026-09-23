Grabara, primo post dopo l'infortunio: "La vita cambia velocemente, non avrei mai voluto..."

Il portiere polacco ha postato una foto su Instagram che lo ritrae in ospedale: le parole dell'ex Wolfsburg
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Pubblicato il 23.09.2026, 13:36

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"Non mentirò, non è qualcosa che avrei mai voluto pubblicare, ma la vita cambia velocemente a volte. Grazie mille per tutti i messaggi, il supporto e le parole gentili". Così, nella didascalia accanto a una foto che lo ritrae steso su un lettino d'ospedale dopo l'intervento subito al ginocchio infortunato, il portiere della Juventus Kamil Grabara rompe il silenzio sul proprio account Instagram.

Neto sostituirà Grabara

Arrivato in chiusura di mercato in prestito dal Wolfsburg per ricoprire il ruolo di dodicesimo alle spalle di Guglielmo Vicario, al posto di Mattia Perin che ha scelto di sposare il progetto del Palermo, Kamil Grabara ha avuto modo di debuttare ufficialmente con la maglia della Juventus nel brillante successo ottenuto in Europa League contro il NEC. Col solo Pinsoglio a disposizione tra le riserve, la dirigenza bianconera si è immediatamente attivata alla ricerca di un sostituto tra gli svincolati: è a un passo il ritorno di Neto.

 

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