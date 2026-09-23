Questo non ve lo ricordate: dalla Juve a bomber della capolista in Turchia! Galatasaray avvisato...

"La propria destinazione non è mai un luogo, ma un nuovo modo di vedere le cose". Una frase che sembra cucita addosso alla carriera di Mbaye Diagne. Un nome che forse, a molti, dirà poco, ma che nasconde una storia capace di attraversare continenti, campionati e categorie. Un viaggio iniziato in Italia, lontano dai riflettori della Serie A e dai grandi stadi, sui campi di provincia della Prima Categoria e della Serie D. Oggi Diagne è in Turchia, all'Amedspor, dove continua a segnare e a sorprendere. E pensare che, qualche anno fa, era stato acquistato dalla Juventus. Dietro quel nome apparentemente lontano dal grande calcio c'è infatti una storia fatta di sacrifici, intuizioni, prestiti, gol e occasioni inseguite fino all'ultimo. Una storia che parte dal Piemonte e arriva fino alla nazionale del Senegal.