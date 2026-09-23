Questo non ve lo ricordate: dalla Juve a bomber della capolista in Turchia! Galatasaray avvisato...

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"La propria destinazione non è mai un luogo, ma un nuovo modo di vedere le cose". Una frase che sembra cucita addosso alla carriera di Mbaye Diagne. Un nome che forse, a molti, dirà poco, ma che nasconde una storia capace di attraversare continenti, campionati e categorie. Un viaggio iniziato in Italia, lontano dai riflettori della Serie A e dai grandi stadi, sui campi di provincia della Prima Categoria e della Serie D. Oggi Diagne è in Turchia, all'Amedspor, dove continua a segnare e a sorprendere. E pensare che, qualche anno fa, era stato acquistato dalla Juventus. Dietro quel nome apparentemente lontano dal grande calcio c'è infatti una storia fatta di sacrifici, intuizioni, prestiti, gol e occasioni inseguite fino all'ultimo. Una storia che parte dal Piemonte e arriva fino alla nazionale del Senegal.
Il primo passo: Brandizzo e quel sogno chiamato calcio
Prima delle grandi maglie e dei contratti internazionali c'è il Brandizzo, squadra di provincia piemontese dove Diagne approda dopo essere arrivato in Italia insieme ad altri connazionali osservati da un talent scout della Juventus. Il club bianconero decide inizialmente di non inserirlo nel proprio progetto e per il giovane senegalese si aprono così le porte della Prima Categoria.
A Brandizzo trova il presidente Paolo Viano e, nell'estate del 2011, l'allenatore Luca Conta. È proprio il tecnico a intuire le potenzialità di quel ragazzo ancora tutto da modellare, potente fisicamente e con un istinto naturale per il gol. Gli amici lo chiamano “Mario”, per quella combinazione di talento e personalità che ricorda Balotelli. In campo, però, a parlare sono soprattutto i numeri. Diagne trascina il Brandizzo alla vittoria del campionato e chiude la stagione con oltre 40 gol.
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