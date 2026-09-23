Neto alla Juve, è fatta: quanto dura il contratto e i dettagli dell’affare

Il portiere brasiliano ha raggiunto l'accordo con il club ed è pronto a tornare a Torino
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Pubblicato il 23.09.2026, 17:19 (Aggiornato il 23.09.2026, 17:42)

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È fatta per l’arrivo di Neto alla Juventus. Il portiere brasiliano firmerà un contratto annuale con il club bianconero, chiamato a intervenire sul mercato dopo il grave infortunio rimediato da Grabara. si tratta di un ritorno in un ambiente che conosce già: il brasiliano ha infatti vestito in passato la maglia della Vecchia Signora, tornando ora a disposizione del club per affrontare questa nuova emergenza tra i pali. Ora saranno programmate le visite mediche per mettere poi la firma sul contratto e avere a disposizione così il secondo portiere al termine della sosta nazionali e il ritorno della Serie A e della coppe.

L'infortunio di Grabara e la certezza Neto

L'emergenza tra i pali è arrivata improvvisamente. Grabara, arrivato in estate e reduce dall'esordio in Europa League contro il Nec, ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Un infortunio particolarmente serio, che lo costringerà a un lungo percorso di recupero, che mette di fatto fine alla sua stagione. Il portiere polacco avrebbe dovuto rappresentare una soluzione importante per la rosa bianconera, ma il suo stop ha modificato rapidamente le strategie della società.

 

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La Juventus ha quindi iniziato a valutare i portieri disponibili sul mercato degli svincolati. I nomi presi in considerazione sono stati diversi, ma Neto ha progressivamente guadagnato terreno. La sua candidatura ha presentato infatti un elemento che gli altri profili non hanno potuto offrire: la conoscenza diretta dell'ambiente bianconero, della Serie A e delle pressioni legate alla maglia della Juventus.

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