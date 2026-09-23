Spalletti ai funerali di Sergio Carpanesi: "Ha sempre avuto grande affetto verso tutti i suoi calciatori"

Luciano Spalletti ha partecipato questo pomeriggio a Firenze ai funerali dell'ex calciatore Sergio Carpanesi, deceduto due giorni fa. Queste le parole del tecnico della Juventus: "Parlare di Sergio Carpanesi diventa facile perché lui ha sempre avuto un grande affetto e una grande ammirazione verso tutti i suoi calciatori, cosa che é rimasta anche perché io ho intrapreso la sua stessa professione e questo probabilmente ci legava ancor di più, mi faceva sentire più vicino a lui".

Il ricordo di Spalletti

"Anche se non ci siamo sentiti negli ultimi anni però c'era sempre quella sensazione e quella percezione che fossimo molto uniti e abbracciati in questo percorso che io sto facendo e che riguardava il suo lavoro. Probabilmente mi ha dato anche qualche consiglio", ha aggiunto Spalletti che da giocatore ha avuto Carpanesi allenatore allo Spezia: "Basta vedere quante persone di La Spezia ci sono oggi per capire cosa ha fatto. Lì è stato sicuramente un momento particolare più di vita che di carriera, eravamo legatissimi, anche con le famiglie ci trovavamo spesso a cena tutti insieme. Carpanesi aveva costruito e composto un gruppo di ferro".