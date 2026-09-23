La scelta Neto, Palmisani alla Gatti, rinascita David-Openda: Juve ai raggi X. Su Calha e Cambiaso...

Alla Continassa il mercato è tornato a bussare alla porta, ma per emergenza. L’infortunio di Grabara ha spalancato nuovamente le porte della Juventus a Neto, pronto a rimettersi i guanti bianconeri e a raccogliere il testimone alle spalle di Vicario . Una soluzione d’esperienza per tamponare l’imprevisto, senza bruciare il talento di Radu e lasciandogli il tempo di crescere con la Next Gen. Ma il portiere è soltanto il primo tassello di una discussione che al tavolo di Tuttosport, nel corso dell'appuntamento con JU3 su YouTube, ha acceso i riflettori su presente e futuro della Juve: dal destino di Grabara e dalla possibile operazione Palmisani alla suggestione Calhanoglu, passando per il ritorno di Cambiaso e le rinascite di David e Openda. Sullo sfondo, una squadra ancora alla ricerca del proprio equilibrio, tra infortuni, aspettative e un calendario pronto a presentare il conto. E con una certezza: alla Continassa, di questi tempi, ogni scelta può diventare una storia.

L'arrivo di Neto e la gestione di Radu

Al tavolo di Tuttosport si è parlato subito del ritorno di Neto, confermando l'affare fatto. Domani mattina il brasiliano dovrebbe svolgere le visite mediche per poi firmare il nuovo contratto fino al 2027 e diventare il vice Vicario dopo il ko di Grabara, che si è operato in giornata. Una scelta logica, che non brucia neanche il 2007 Radu, che avrà il tempo di crescere in Serie C, giocando da titolare con la Next Gen. Ne ha parlato anche il direttore Guido Vaciago: "Ha fatto parte delle Juve stellari dal 2015 al 2017 e lui non sfigurava. Si era affezionato molto a Buffon e si era creato un bel clima. Neto è stato affidabile e ha saputo prendere il posto di Buffon quando ce ne è stata la necessità, senza far sentire nostalgia. Radu è talentuoso, ma pensate se magari dovesse ritrovarsi dopo due mesi di inattività e giocarsi le sue chance da titolare e prendesse tre gol...sarebbe rovinato. Non si utilizza la Next Gen per il secondo portiere, non si farebbe il suo bene. Neto ha giocato anche al Maracanà, di certo non si spaventerebbe di giocare a San Siro all'occorrenza, lo ha fatto anche a San Siro".