Quanto è cresciuta la Juve, il tris di gioielli e un prestito che paga: i nuovi valori della Serie A

La nuova fotografia dei valori di mercato della Serie A, aggiornata da Transfermarkt, ridisegna in parte gli equilibri tra le squadre del campionato. Dopo gli investimenti del mercato estivo e le prime settimane di stagione, alcune rose hanno infatti visto crescere sensibilmente la propria valutazione. Tra i movimenti più significativi spicca il balzo del Como, protagonista di un’importante scalata. Segnali positivi anche per la Juventus, mentre tre giovani hanno beneficiato della crescita legata alle convocazioni di Spalletti. Una graduatoria che, rispetto all’ultimo aggiornamento, presenta dunque diversi sorpassi e novità interessanti.