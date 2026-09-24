Quanto è cresciuta la Juve, il tris di gioielli e un prestito che paga: i nuovi valori della Serie A
La nuova fotografia dei valori di mercato della Serie A, aggiornata da Transfermarkt, ridisegna in parte gli equilibri tra le squadre del campionato. Dopo gli investimenti del mercato estivo e le prime settimane di stagione, alcune rose hanno infatti visto crescere sensibilmente la propria valutazione. Tra i movimenti più significativi spicca il balzo del Como, protagonista di un’importante scalata. Segnali positivi anche per la Juventus, mentre tre giovani hanno beneficiato della crescita legata alle convocazioni di Spalletti. Una graduatoria che, rispetto all’ultimo aggiornamento, presenta dunque diversi sorpassi e novità interessanti.
Il valore delle rose di Serie A
Con la pubblicazione dei nuovi valori di mercato della Serie A, il panorama economico delle rose ha subito un significativo stravolgimento, ridisegnando la gerarchia delle squadre dopo il calciomercato estivo e le prime giornate di campionato. L’Inter rimane saldamente in testa, seguita a ruota dalla Juventus, ma è il Como a firmare la vera rivoluzione: i lariani salgono al terzo posto con un valore di rosa di 568,2 milioni di euro, scavalcando in un sol colpo Milan (503,2 milioni), Roma (498,4), Atalanta (449,1) e Napoli (424,5).
LA CLASSIFICA GENERALE
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- Inter – 24 giocatori – €738,3M
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- Juventus – 28 giocatori – €612,7M
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- Como – 27 giocatori – €568,2M
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- Milan – 28 giocatori – €503,2M
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- Roma – 25 giocatori – €498,4M
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- Atalanta – 25 giocatori – €449,1M
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- Napoli – 27 giocatori – €424,5M
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- Fiorentina – 25 giocatori – €353,3M
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- Lazio – 34 giocatori – €263,6M
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- Bologna – 27 giocatori – €227,8M
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- Sassuolo – 34 giocatori – €219,5M
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- Torino – 29 giocatori – €171,1M
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- Genoa – 33 giocatori – €165,8M
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- Udinese – 27 giocatori – €158,8M
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- Parma – 28 giocatori – €156,1M
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- Cagliari – 30 giocatori – €141,9M
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- Venezia – 35 giocatori – €120,3M
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- Frosinone – 30 giocatori – €113,6M
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- Monza – 31 giocatori – €112,5M
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- Lecce – 33 giocatori – €82,6M
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- I giocatori con il maggior incremento
- I giocatori più svalutati
- I nuovi valori Juve
- Chi sale: tre gioiellini e un prestito
- Chi scende: da Woltemade a Thuram
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