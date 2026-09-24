Palmisani, retroscena e scatto Juve! Tutti i nomi per il futuro: il sogno di Massara resta vivo

TORINO - C’è stato un momento in cui Juve e Frosinone hanno trovato il modo per parlare di Lorenzo Palmisani. È successo a luglio: nella fase in cui l’agente Federico Pastorello trattava coi bianconeri la risoluzione del contratto di Arthur di mezzo ci è finito il portiere classe 2004. Un prospetto che alla Continassa ritengono di assoluto valore. Persino maggiore rispetto a Giovanni Daffara, ceduto a fine giugno al Parma per far quadrare i conti a bilancio più che per una bocciatura dal punto di vista tecnico. Palmisani è un nome che frulla nella testa di Carnevali e Massara da luglio, un profilo ritenuto di sicuro affidamento con vista sul futuro. Gli ottimi rapporti tra i bianconeri e ciociari, nella sorta di prelazione che la Juve ha ottenuto per il portiere della Nazionale Under 21, hanno fatto la differenza.

La formula Gatti Di mezzo, infatti, ci sono legami forti tra le due società ma anche tra Carnevali e Stirpe, sebbene quest’ultimo ormai detenga soltanto il 20% delle quote del club gialloblù. Per l’estremo difensore di Alatri c’è un discorso impostato da tempo. Prima ancora dell’impatto notevole che sta avendo il ragazzo con la Serie A: promosso all’esordio contro la Juve e poi superlativo nelle successive quattro partite disputate. Sotto gli occhi di tutti c’è la prestazione contro il Como. Eccellente per qualità e attenzione, per reattività ed esplosività tra i pali.