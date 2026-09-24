Quanto giocherà con Spalletti e una rarità per lo spogliatoio Juve: dietro il ritorno di Neto

“Bentorneto”. Perdonate il becero gioco di parole, quantomai esaustivo - però - per raccontare l’epilogo di tre intense giornate di summit, telefonate e raffronti tecnici tra gli uffici della Continassa per rattoppare il doloroso ko di Kamil Grabara . Alla fine, il trio Massara-Carnevali-Ottolini ha optato per la soluzione più logica possibile: l’usato sicuro.

Tutto fatto, dunque, per il ritorno in bianconero di Neto , atteso tra oggi e domani a Torino per le visite mediche di rito. Pronto un contratto annuale (valido fino a giugno 2027 e inferiore al milione di euro) per il portierone brasiliano, liberatosi in estate dal Botafogo . Un profilo di esperienza internazionale ben avvezzo alle rigide logiche bianconere.

Al peso di una maglia che - ironia della sorte - ha vestito per la prima volta il 23 settembre 2015. A undici anni esatti di distanza il cerchio si chiude. Non fa specie, infatti, che la dirigenza bianconera lo abbia preferito alla sfilza di profili liberi sul mercato: da Cragno a Gomis, passando per Begovic, Bruno Varela, Stejskal e Sergio Rico.