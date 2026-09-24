Quanto giocherà con Spalletti e una rarità per lo spogliatoio Juve: dietro il ritorno di Neto
“Bentorneto”. Perdonate il becero gioco di parole, quantomai esaustivo - però - per raccontare l’epilogo di tre intense giornate di summit, telefonate e raffronti tecnici tra gli uffici della Continassa per rattoppare il doloroso ko di Kamil Grabara. Alla fine, il trio Massara-Carnevali-Ottolini ha optato per la soluzione più logica possibile: l’usato sicuro.
Neto torna dopo 11 anni
Tutto fatto, dunque, per il ritorno in bianconero di Neto, atteso tra oggi e domani a Torino per le visite mediche di rito. Pronto un contratto annuale (valido fino a giugno 2027 e inferiore al milione di euro) per il portierone brasiliano, liberatosi in estate dal Botafogo. Un profilo di esperienza internazionale ben avvezzo alle rigide logiche bianconere.
Al peso di una maglia che - ironia della sorte - ha vestito per la prima volta il 23 settembre 2015. A undici anni esatti di distanza il cerchio si chiude. Non fa specie, infatti, che la dirigenza bianconera lo abbia preferito alla sfilza di profili liberi sul mercato: da Cragno a Gomis, passando per Begovic, Bruno Varela, Stejskal e Sergio Rico.
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