Quanto giocherà con Spalletti e una rarità per lo spogliatoio Juve: dietro il ritorno di Neto

Massara individua la soluzione più logica per coprire le spalle di Vicario: accordo raggiunto. Intanto Grabara si è operato
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Lorenzo AprileLorenzo Aprile

Pubblicato il 24.09.2026, 08:04

5 min

JuventusNeto

1 / 3

Successiva
JuventusJuventus Tutte le notizie sulla squadra

“Bentorneto”. Perdonate il becero gioco di parole, quantomai esaustivo - però - per raccontare l’epilogo di tre intense giornate di summit, telefonate e raffronti tecnici tra gli uffici della Continassa per rattoppare il doloroso ko di Kamil Grabara. Alla fine, il trio Massara-Carnevali-Ottolini ha optato per la soluzione più logica possibile: l’usato sicuro.

Neto torna dopo 11 anni

Tutto fatto, dunque, per il ritorno in bianconero di Neto, atteso tra oggi e domani a Torino per le visite mediche di rito. Pronto un contratto annuale (valido fino a giugno 2027 e inferiore al milione di euro) per il portierone brasiliano, liberatosi in estate dal Botafogo. Un profilo di esperienza internazionale ben avvezzo alle rigide logiche bianconere.

Juve, gli stranieri con più presenze: McKennie vola! Chi ha sorpassato Ibra e Bremer più di De LigtJuventus
Guarda la gallery

Al peso di una maglia che - ironia della sorte - ha vestito per la prima volta il 23 settembre 2015. A undici anni esatti di distanza il cerchio si chiude. Non fa specie, infatti, che la dirigenza bianconera lo abbia preferito alla sfilza di profili liberi sul mercato: da Cragno a Gomis, passando per Begovic, Bruno Varela, Stejskal e Sergio Rico.

1 / 3

Successiva
Tutte le news
Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS