Spalletti e la Juve che resta, esperimenti e un’amichevole: quando e contro chi si gioca

TORINO - La coperta? Quasi inesistente, tra la copiosa sfilza di infortuni a cui è andata incontro la Juve dall’inizio della stagione e le immancabili assenze di stampo nazionale. Se si contano esclusivamente i giocatori di movimento, Spalletti lunedì ne avrà a disposizione giusto sette, otto con Milik che però - lo ricordiamo - è stato tagliato fuori dalle liste per Europa League e campionato e potrà disputare solamente i match di Coppa Italia. Pacchetto portieri a parte - con Pinsoglio che sarà chiamato a “rifare” gli onori di casa a Neto - alla Continassa resteranno Bremer, Kelly, Gatti, Rugani, McKennie, Kolo Muani e Cambiaso.