Spalletti e la Juve che resta, esperimenti e un’amichevole: quando e contro chi si gioca
TORINO - La coperta? Quasi inesistente, tra la copiosa sfilza di infortuni a cui è andata incontro la Juve dall’inizio della stagione e le immancabili assenze di stampo nazionale. Se si contano esclusivamente i giocatori di movimento, Spalletti lunedì ne avrà a disposizione giusto sette, otto con Milik che però - lo ricordiamo - è stato tagliato fuori dalle liste per Europa League e campionato e potrà disputare solamente i match di Coppa Italia. Pacchetto portieri a parte - con Pinsoglio che sarà chiamato a “rifare” gli onori di casa a Neto - alla Continassa resteranno Bremer, Kelly, Gatti, Rugani, McKennie, Kolo Muani e Cambiaso.
Cambiaso, si riparte
Quest’ultimo, infatti, si è messo definitivamente alle spalle il guaio alla caviglia e, a partire da lunedì, riprenderà fin da subito a lavorare con i resto dei compagni dopo l’ultima seduta svolta solo parzialmente in gruppo. Un rientro importante, considerando che, fin qui, Lucio si è trovato costretto a spremere in lungo e in largo il buonissimo Celik. Spesso pure schierandolo in porzioni di campo mai battute in carriera, come quella di esterno a tutto campo sulla corsia di sinistra. Quella che, storicamente, è sempre appartenuta a Cambiaso.
Forse più per mancanza di alternative che per meriti tangibili. Guai, però, a vedere nell’azzurro un semplice alter ego, dal momento che Lucio sembrebbe intenzionato a sfruttare queste due settimane di lavoro per sperimentarlo in altri ruoli. Su tutti, quello da mezzala destra in un ipotetico 4-3-3, con McKennie e Douglas Luiz a coprirgli le spalle.
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