David e Openda, bottino per la svolta del calciomercato Juve: il grande colpo si fa così
Due attaccanti partiti, due storie che stanno prendendo una piega diversa rispetto a quella vissuta a Torino. E, soprattutto, due operazioni che possono avere un peso sulla Juventus del futuro. Jonathan David all’Atletico Madrid e Lois Openda al Lione stanno provando a lasciarsi alle spalle una stagione bianconera deludente e, se il loro rilancio dovesse diventare definitivo, potrebbero trasformarsi in risorse preziose per il mercato della prossima estate. Il caso più semplice è quello di David. Il canadese è volato a Madrid con la formula del prestito e un diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.
David, così è una plusvalenza piena
La Juve, che lo aveva preso a parametro zero nell’estate 2025, realizzerebbe così una plusvalenza praticamente piena sul cartellino, oltre ad alleggerire il peso di un ingaggio importante, condiviso per questa stagione con l’Atletico in maniera pressoché paritetica.
David sembra essersi ritrovato sotto la guida di Simeone: tre gol consecutivi in Liga, contro Osasuna, Real Sociedad e Real Madrid. Il derby vinto contro i Blancos, deciso proprio dal canadese, ha dato ulteriore consistenza alla sua candidatura. A Torino aveva chiuso la stagione con 8 gol in 46 presenze complessive, numeri lontani dalle aspettative.
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