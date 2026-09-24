David e Openda, bottino per la svolta del calciomercato Juve: il grande colpo si fa così

Due attaccanti partiti, due storie che stanno prendendo una piega diversa rispetto a quella vissuta a Torino. E, soprattutto, due operazioni che possono avere un peso sulla Juventus del futuro. Jonathan David all’Atletico Madrid e Lois Openda al Lione stanno provando a lasciarsi alle spalle una stagione bianconera deludente e, se il loro rilancio dovesse diventare definitivo, potrebbero trasformarsi in risorse preziose per il mercato della prossima estate. Il caso più semplice è quello di David. Il canadese è volato a Madrid con la formula del prestito e un diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.