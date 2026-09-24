"Prima la Juve e poi tutto il resto. Per Lorenzo è un sogno": Palmisani, la famiglia non ha dubbi

Le parate contro il Como hanno fatto il giro d’Europa. Ma Lorenzo Palmisani non è certo una novità per il calcio italiano. Semmai impressiona l’impatto avuto al primo anno di Serie A dopo una lunghissima gavetta partita dalla scuola calcio della piccola Mole Bisleti, frazione di Alatri, il paese in cui la famiglia ha ancora radici profonde. Dietro ogni parata del numero uno del Frosinone c’è una comunità. Ma prima ancora i genitori e i fratelli: il papà Piero, la madre Graziella e i fratelli Giada e Yuri. Lorenzo è il più piccolo di tutti.

Papà Palmisani: "Dal centro del campo si è spostato in porta"

Tornando a Lorenzo, il papà ripercorre le prime tappe: «Quando io e mia moglie ci siamo sposati allenavo una piccola squadra femminile della nostra zona e lei giocava in porta. Era una realtà amatoriale, facevamo anche un campionato: ci siamo portati dietro spesso Lorenzo e lui piano piano si è appassionato al calcio, ma subito non faceva il portiere. Preferiva giocare in mezzo al campo, non era male, poi un giorno ci ha detto che voleva stare in porta. Lui era alto e così ha deciso di cambiare ruolo: aveva 9 anni. Io gliel’avevo sconsigliato, è una posizione particolare, devi essere forte mentalmente: ad un certo punto sei solo. Ma lui è stato testardo».