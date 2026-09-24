Juve, partita a sorpresa contro il 'suo' talento in ascesa: chi sfida Spalletti, quando e a che ora

La Juventus ha annunciato un'amichevole da disputare durante questa lunga pausa per le nazionali. Il prossimo 2 ottobre, infatti, i bianconeri di Luciano Spalletti affronteranno la Cremonese dell'ex Fabio Pecchia, oltre che del giovane talento - in grigiorosso in prestito proprio dal club torinese - Adin Licina. Il test è in programma alla Continassa, è stato fissato alle ore 12.30 e sarà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del club. "Una sfida che sarà accessibile esclusivamente su invito a media e ospiti del club", specifica la società in una nota ufficiale.