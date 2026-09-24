Juve, partita a sorpresa contro il 'suo' talento in ascesa: chi sfida Spalletti, quando e a che ora
La Juventus ha annunciato un'amichevole da disputare durante questa lunga pausa per le nazionali. Il prossimo 2 ottobre, infatti, i bianconeri di Luciano Spalletti affronteranno la Cremonese dell'ex Fabio Pecchia, oltre che del giovane talento - in grigiorosso in prestito proprio dal club torinese - Adin Licina. Il test è in programma alla Continassa, è stato fissato alle ore 12.30 e sarà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del club. "Una sfida che sarà accessibile esclusivamente su invito a media e ospiti del club", specifica la società in una nota ufficiale.
La nota della Juve
"In occasione dell’amichevole Juventus vs. Cremonese, avrai la possibilità di candidarti per assistere dal vivo alla sfida della Prima Squadra Maschile in un contesto esclusivo riservato a ospiti selezionati. La partita si disputerà venerdì 2 ottobre alle ore 12:30 presso il Juventus Training Centre Continassa, con accesso alla tribuna dedicata all’evento. Un’occasione unica per vivere da vicino l’atmosfera del mondo Juventus, seguire i bianconeri in una partita altrimenti preclusa al pubblico e condividere la passione per i nostri colori insieme ad altri tifosi selezionati del Club", si legge nella nota diramata dal club bianconero sul proprio sito ufficiale.
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