Conceicao, tutto sul rinnovo con la Juve: la firma del punto fermo di Spalletti senza Yildiz

TORINO - Nel momento del bisogno ha risposto presente. Si è espresso come la Juve si aspettava ed è pure riuscito ad andare oltre. Francisco Conceiçao è ormai un leader. Luciano Spalletti ne aveva bisogno, nel primo mese intero senza la disponibilità di Kenan Yildiz. Il portoghese si è conquistato la copertina contro l’Atalanta: suo il gol che ha sbloccato la partita. Ci voleva, per un giocatore che aveva sempre cercato la gioia personale senza mai riuscire ad ottenerla. Un buon inizio, sicuramente. E adesso alla Continassa è tornato di moda un argomento già abbozzato in estate: il rinnovo di contratto. La regia di Jorge Mendes, in questo senso, è già determinante: è stato lui a voler far compiere questo passo a Chico più di due anni fa, quando Cristiano Giuntoli lo battezzò tra i colpi che avrebbero dovuto elevare il livello tecnico della Juve.