Conceicao, tutto sul rinnovo con la Juve: la firma del punto fermo di Spalletti senza Yildiz
TORINO - Nel momento del bisogno ha risposto presente. Si è espresso come la Juve si aspettava ed è pure riuscito ad andare oltre. Francisco Conceiçao è ormai un leader. Luciano Spalletti ne aveva bisogno, nel primo mese intero senza la disponibilità di Kenan Yildiz. Il portoghese si è conquistato la copertina contro l’Atalanta: suo il gol che ha sbloccato la partita. Ci voleva, per un giocatore che aveva sempre cercato la gioia personale senza mai riuscire ad ottenerla. Un buon inizio, sicuramente. E adesso alla Continassa è tornato di moda un argomento già abbozzato in estate: il rinnovo di contratto. La regia di Jorge Mendes, in questo senso, è già determinante: è stato lui a voler far compiere questo passo a Chico più di due anni fa, quando Cristiano Giuntoli lo battezzò tra i colpi che avrebbero dovuto elevare il livello tecnico della Juve.
Conceicao titolare inamovibile sulla fascia destra
Conceiçao un segno l’ha lasciato. E non è un caso che abbia sempre trovato spazio con qualsiasi allenatore: i primi assaggi bianconeri con Thiago Motta, lo step in più con Igor Tudor (il tecnico che più di tutti ha spinto per il ritorno dell’ex Porto dopo il prestito della prima stagione) e la consacrazione con Spalletti. Titolare, inamovibile. Quest’anno ha saltato soltanto poco più di un’ora della sfida contro il Nec e nemmeno la doppietta di Edon Zhegrova contro il Sassuolo gli ha creato dei pruriti. Il posto in alto a destra è di Chico. Dal quale la Juve si aspetta un contributo sempre maggiore davanti al portiere, ma in termini di pericolosità la strada è già quella giusta. Basti vedere quanto la catena di destra si stia rivelando un fattore, dopo la dipendenza nell’ultimo biennio dal versante opposto, quello presieduto da Cambiaso dietro e Yildiz davanti.
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