Tiago Gabriel e Balogun, con Mendes un affare tira l’altro: l'incontro con la Juve apre nuovi scenari

TORINO - Quando ti siedi al tavolo con Jorge Mendes la stretta attualità finisce sempre per intrecciarsi in un domani tutto da disegnare. Una trattativa da chiudere altro non è che il pretesto per allacciarne o imbastirne altre da zero. È il suo metodo. Da sempre. Uno dei segreti dietro alla sua indiscutibile influenza calcistica e ai successi della sua agenzia, la Gestifute, terza al mondo - dietro a CAA Stellar e Wasserman - per valore complessivo dei calciatori assistiti. A maggior ragione se - come nel caso della Juventus - hai avuto modo nel tempo di mettere a punto un sodalizio. Un’intesa che pone le sue radici nelle tante operazioni chiuse nel giro degli ultimi anni. Tra cui quella che nell’estate del 2018 portò al passaggio in bianconero di un certo Cristiano Ronaldo. Ma tornando all’attualità di cui sopra, tra i tanti appuntamenti che Mendes sta calendarizzando da qui alla fine dell’anno, figura proprio quello con la dirigenza bianconera per il tanto atteso rinnovo di Francisco Conceiçao. Nell’economia dell’incontro, che dovrebbe prolungare l’avventura di Chico in bianconero fino al 2031, si discuteranno le situazioni di altri due profili , da tempo nel mirino della Juve: Tiago Gabriel e Florian Balogun.

Tiago Gabriel, la Juve segue il difensore del Lecce Il difensore portoghese non è che l’ennesima intuizione di Pantaleo Corvino, che l’ha prelevato nel gennaio del 2025 dall’Estrela Amadora per poco più di un milione di euro, tra parte fissa e bonus. Da lì, un breve periodo di adattamento, utile per affinare l’irruenza e trasformarsi in uno dei profili più completi e interessanti del nostro campionato. Stazza (194 cm), forza fisica, qualità in uscita palla e pure una dimestichezza non indifferente nel gioco aereo. Già due i gol segnati di testa nelle prime quattro uscite stagionali con il Lecce. In estate, non a caso, è finito nel mirino di Milan e Fulham, defilatesi sul gong a margine delle esose richieste dei salentini per il suo cartellino: 25 milioni di euro. Ma l’impressione è che il prezzo, se l’andazzo resterà quello degli ultimi anni - all’insegna di una crescita palpabile e continua - possa crescere ulteriormente. Specie ore che il Lecce ha scelto di blindarlo fino al 2030, con tanto di adeguamento dell’ingaggio.