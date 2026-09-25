Ritor-Neto, di nuovo alla Juve dopo l'addio polemico: con Spalletti non ci sono dubbi
TORINO - Non c’è stata trattativa. E nemmeno il benché minimo tentennamento di fronte alle condizioni - lapidarie - che la Juve gli ha posto per il ritorno a Torino. L’intesa tra Neto e la dirigenza bianconera è stata trovata nella giornata di mercoledì, sulla base di un contratto annuale a poco meno di un milione di euro. Troppo intrigante per il brasiliano l’idea di poter riscrivere il travagliato epilogo della sua avventura in bianconero. Mettere una pezza a quelle dichiarazioni che, per quanto trasparenti e ambiziose, vennero interpretate da una parte dell’immaginario juventino come una mancanza di rispetto.
O meglio: di gratitudine nei confronti di un club che, nel corso di due stagioni, gli ha consentito di ritagliarsi un ruolo da protagonista con 22 presenze tra campionato e coppe. E questo al netto della presenza - tecnicamente ingombrante - di Gianluigi Buffon. «Nei due anni in bianconero non ero contento - aveva raccontato Neto ai microfoni di Fox Sports poco dopo l’addio alla Juventus - Non ho sentito la fiducia e quello che facevo non era importante. Ho perso la voglia perché vedi che quello che fai non è importante. Per questo ho deciso di andare in un posto in cui mi davano almeno la possibilità. Alla Juventus sono rimasto due anni ad aspettare cose che non sono successe. Non pensavo di scavalcare Buffon, a lavorare e fare il meglio per cercare di dimostrare che ero a disposizione e all’altezza di giocare titolare».
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS