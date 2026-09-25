Ritor-Neto, di nuovo alla Juve dopo l'addio polemico: con Spalletti non ci sono dubbi

O meglio: di gratitudine nei confronti di un club che, nel corso di due stagioni, gli ha consentito di ritagliarsi un ruolo da protagonista con 22 presenze tra campionato e coppe. E questo al netto della presenza - tecnicamente ingombrante - di Gianluigi Buffon. «Nei due anni in bianconero non ero contento - aveva raccontato Neto ai microfoni di Fox Sports poco dopo l’addio alla Juventus - Non ho sentito la fiducia e quello che facevo non era importante. Ho perso la voglia perché vedi che quello che fai non è importante. Per questo ho deciso di andare in un posto in cui mi davano almeno la possibilità. Alla Juventus sono rimasto due anni ad aspettare cose che non sono successe. Non pensavo di scavalcare Buffon, a lavorare e fare il meglio per cercare di dimostrare che ero a disposizione e all’altezza di giocare titolare».