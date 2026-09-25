Juve in difficoltà? Pesa il mercato: il confronto con l'Inter, le altre big e l'unica via di Spalletti

Nessuna big della Serie A ha sfruttato il mercato estivo più della Juve. Un dato che in parte racconta le difficoltà incontrate dai bianconeri nelle prime cinque partite. Un dettaglio che spiega quanto Luciano Spalletti abbia bisogno di tempo per trovare la quadratura del cerchio. E dire che il tecnico non è affatto fossilizzato sulle idee di luglio, anzi. Ha avuto la lucidità di cambiare in corsa un 4-2-3-1 che rischiava di farlo deragliare anche dopo la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Questione di conoscenza dei nuovi, ma anche dei tantissimi infortuni che hanno motivato un avvio a singhiozzi della nuova Juve. Nelle prime cinque partite di Serie A Lucio ha utilizzato una media leggermente superiore a sette nuovi innesti a partita: ovviamente, nel conteggio, vengono inclusi anche Douglas Luiz e Nico Gonzalez, già di proprietà bianconera ma che nella passata stagione indossavano un’altra maglia. Vale anche per Lucca e Lang del Napoli, naturalmente, visto e considerato che hanno chiuso il girone di ritorno della scorsa annata con le maglie di Nottingham Forest e Galatasaray. La Juve, rispetto all’Inter, rappresenta l’estremo opposto in termini di utilizzo dei nuovi innesti: Jones, Stones, Spence e Pavard hanno sicuramente più tempo per ambientarsi, al pari di Stankovic.