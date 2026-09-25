Juve-Cremonese, quando e dove. La scelta di Spalletti: un recupero e tanti giovani. Mentre il Cagliari...

Aspettiamoci uno Spalletti in versione “trapattoniana”. Acqua benedetta in panchina, mani dove non batte il sole e chissà quali altri riti per evitare di dover allargare lo spazio in infermeria. La Juve, proprio per il discorso infortuni, ha ragionato molto attentamente sull’opportunità o meno di disputare l’amichevole contro la Cremonese di venerdì 2 ottobre alle ore 12.30 alla Continassa. Poi, però, è arrivata all’unica conclusione possibile: la sgambata, nel bel mezzo della sosta, diventa dunque l’occasione perfetta per rimettere minuti nelle gambe e non spezzare il ritmo partita. Da lunedì chi non è partito con le rispettive nazionali si ritroverà alla Continassa: nei primi quattro giorni è previsto un mini richiamo di preparazione atletica. Le gambe, venerdì prossimo, saranno pesanti contro i grigiorossi. Proprio perché è una fase della stagione in cui si può ancora mettere un po’ di benzina, visto che fino alla successiva sosta per le nazionali di novembre la Juve dall’11 ottobre per un mese giocherà ogni settimana una volta ogni tre giorni.

Chi manca all'appello Alla Continassa sono rimasti diversi totem: Bremer dietro, McKennie in mezzo al campo, ma anche Kolo Muani, che però per via dell’operazione al dito difficilmente scenderà in campo contro la Cremonese. All’appello mancheranno Alajbegovic (Bosnia), Celik (Turchia), Conceiçao (Portogallo), Nico Gonzalez (Argentina), Kalulu (Francia), Koopmeiners (Olanda), Lucumi (Colombia), Douglas Luiz (Brasile), Sarr (Senegal), Vicario (Italia), Woltemade (Germania) e Zhegrova (Kosovo). Vicario, Woltemade, Douglas Luiz, Kalulu e Koopmeiners avranno meno spazio rispetto ad altri compagni: al ritorno a Torino potrebbero risentire di questa sosta. Gli altri, invece, difficilmente perderanno il ritmo partita. Un discorso, alla ripresa della Serie A, che naturalmente tocca da vicino anche il Cagliari. I sardi hanno perso 7 giocatori: Maldini e Romano, entrambi da Mancini per la Nations League, ma anche Sherri con l’Albania, Obert con la Slovacchia, Juan Rodriguez con l’Uruguay, Fadera con il Gambia e Liteta con lo Zambia. Anche Pisacane sta valutando l’inserimento di un test in calendario, ma i sardi non hanno ancora sciolto le riserve: le valutazioni riguardano una possibile amichevole contro la Primavera, ma anche uno spostamento fuori regione oppure una sfida ad una compagine dilettante.