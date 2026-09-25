Juve Primavera, esordio per Davide Marchisio ma Padoin perde l'amichevole con l'Al Ain

La sosta non porta la scossa sperata alla Juventus Primavera . Nel test amichevole disputato a Vinovo, la formazione bianconera, guidata da Simone Padoin e condizionata da diverse assenze, ha perso 1-0 contro l'Al Ain U23. A decidere l’incontro è stata la rete di Agyapong al 63’, arrivata sugli sviluppi di una palla persa dai bianconeri. Una partita utile soprattutto per mettere minuti nelle gambe e permettere a diversi giovani di trovare spazio, come Davide Marchisio , che da poco ha firmato il suo primo contratto da professionista .

La prima occasione della partita arriva all’8', quando Alzaabi prova la conclusione dalla distanza, senza però trovare lo specchio della porta. La Juventus cerca di prendere in mano il gioco attraverso il possesso palla, ma al 19' è ancora l’Al Ain a rendersi pericoloso: Houessou serve in profondità Suleiman, che da posizione defilata non riesce a indirizzare il pallone verso la porta. Superata la mezz'ora, gli ospiti sfiorano nuovamente il vantaggio. Agyapong si presenta a tu per tu con Nava, ma il portiere bianconero è bravo a uscire in maniera tempestiva e a chiudergli lo spazio.

Al 41' è invece Rocchetti a salvare la Juventus, vincendo l’uno contro uno con Suleiman. Si va così all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa Padoin cambia diversi uomini e al 54' è proprio uno dei nuovi entrati, Lacmanovic, a mettersi in evidenza con un’importante chiusura difensiva, evitando che una situazione pericolosa possa trasformarsi in un’occasione da gol. Al 63' l’Al Ain approfitta di un errore in fase di gestione della Juventus e trova il gol che decide la sfida: è Agyapong a firmare lo 0-1.

In campo però spiccano diversi giocatori sotto età. Tra questi anche Davide Marchisio, classe 2009, protagonista del suo esordio con la Primavera (anche se non è una partita ufficiale). Il giovane bianconero entra a inizio secondo tempo e nel finale prova anche a lasciare il segno, rendendosi pericoloso con una conclusione strozzata che non trova però la via del gol. Il ko contro l’Al Ain è arrivato in un periodo tutt'altro che semplice per la formazione di Padoin. Anche in campionato i bianconeri sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e occupano il penultimo posto in classifica. Certo, il risultato non è il principale obiettivo in queste categorie, ma vivere con uno stato d'animo felice potrà permettere ai ragazzi di crescere con più facilità.

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