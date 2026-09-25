Douglas Luiz, ritorno flop col Brasile: cronaca di una partita horror, commenti feroci

Il ritorno tanto atteso con la maglia del Brasile si è trasformato in una giornata amara per Douglas Luiz. Dopo aver ritrovato centralità e fiducia con la Juventus, fino a riconquistarsi la convocazione nella Seleçao dopo due anni, il centrocampista bianconero non è riuscito a ripetere con i verdeoro quanto mostrato a Torino. Entrato nella ripresa nell'amichevole contro l'Australia, il centrocampista ha faticato a lasciare il segno. Anzi, la sua prestazione è stata accompagnata da diversi errori e dal fallo che ha originato la rete del vantaggio di Irankunda. Il Brasile ha evitato la sconfitta soltanto al 95', con la rete di Rayan, ma il pareggio non cancella le difficoltà mostrate dalla squadra di Carlo Ancelotti.

Douglas Luiz, dal rilancio con la Juve alle difficoltà in Nazionale Il momento sembrava quello giusto. Con Luciano Spalletti Douglas Luiz ha ritrovato un ruolo centrale nel progetto Juventus, mettendosi alle spalle le difficoltà delle precedenti stagioni e convincendo il tecnico bianconero a puntare sulle sue qualità. La crescita è stata sufficiente per riconquistare la maglia del Brasile, che gli mancava dalla Copa America 2024. Il ritorno con la Seleçao, però, non è andato secondo le aspettative.