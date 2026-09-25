Douglas Luiz, ritorno flop col Brasile: cronaca di una partita horror, commenti feroci
Il ritorno tanto atteso con la maglia del Brasile si è trasformato in una giornata amara per Douglas Luiz. Dopo aver ritrovato centralità e fiducia con la Juventus, fino a riconquistarsi la convocazione nella Seleçao dopo due anni, il centrocampista bianconero non è riuscito a ripetere con i verdeoro quanto mostrato a Torino. Entrato nella ripresa nell'amichevole contro l'Australia, il centrocampista ha faticato a lasciare il segno. Anzi, la sua prestazione è stata accompagnata da diversi errori e dal fallo che ha originato la rete del vantaggio di Irankunda. Il Brasile ha evitato la sconfitta soltanto al 95', con la rete di Rayan, ma il pareggio non cancella le difficoltà mostrate dalla squadra di Carlo Ancelotti.
Douglas Luiz, dal rilancio con la Juve alle difficoltà in Nazionale
Il momento sembrava quello giusto. Con Luciano Spalletti Douglas Luiz ha ritrovato un ruolo centrale nel progetto Juventus, mettendosi alle spalle le difficoltà delle precedenti stagioni e convincendo il tecnico bianconero a puntare sulle sue qualità. La crescita è stata sufficiente per riconquistare la maglia del Brasile, che gli mancava dalla Copa America 2024. Il ritorno con la Seleçao, però, non è andato secondo le aspettative.
Nel secondo tempo contro l'Australia non si è visto quel centrocampista capace di prendere in mano la Juventus e dare ordine alla manovra. Douglas Luiz ha provato a incidere, ma senza riuscire a trovare continuità e ritmo. Anche i numeri raccontano una prova dai contorni contrastanti: 27 passaggi completati su 29, pari al 93%, testimoniano una buona precisione nella gestione del pallone. Sono però mancati dinamismo, incisività e la capacità di cambiare passo nei momenti decisivi.
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