Calendario Juve, anticipi e posticipi Serie A e Coppa Italia: data e orario della sfida all’Inter

Dal derby della Mole a quello d'Italia, tutti gli impegni bianconeri: tour de force per la squadra di Spalletti
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 25.09.2026, 19:14

7 min

1 / 4

Successiva
JuventusJuventus Tutte le notizie sulla squadra

La Lega Serie A ha reso noti date e orari dalla 13ª giornata alla 19ª giornata di campionato, ovvero fino al termine del girone di andata. A queste, però ha aggiunto anche una nuova versione del programma della 12ª giornata, necessario a seguito dello spostamento di Milan-Frosinone. Il 22 dicembre, infatti, ci sarà anche la maratona di Milano e per questo, dopo aver sentito il Prefetto, la Lega ha spostato la sfida dei rossoneri dalle 15 alle 18. Di conseguenza, per ragioni di palinsesto, sono cambiati anche tutti gli orari delle altre gare, compresa quella della Juventus contro il Venezia, che si giocherà domenica 22 dicembre alle 12:30.

Quando giocherà la Juve in Serie A: svelata la data dei due derby contro Torino e Inter

Dopo la partita contro il Venezia, la Juventus se la vedrà con il Como (domenica 29 novembre alle 20:45) e poi con l'Udinese (domenica 6 dicembre alle 18). Prima di Natale, poi, la squadra di Spalletti affronterà Monza (lunedì 14 dicembre alle 20:45) e Roma (sabato 19 dicembre alle 20:45). Dopo la pausa natalizia, subito tre partite nel giro di 10 giorni per i bianconeri, contro Bologna (domenica 3 gennaio alle 20:45), Torino (mercoledì 6 gennaio alle 12:30) e Inter (domenica 10 gennaio alle 20:45).

Juve, gli stranieri con più presenze: McKennie vola! Chi ha sorpassato Ibra e Bremer più di De LigtJuventus
Guarda la gallery
  • 12ª giornata22/11/2026 Domenica 12.30 Juventus-Venezia DAZN
  • 13ª giornata29/11/2026 Domenica 20.45 Como-Juventus DAZN
  • 14ª giornata06/12/2026 Domenica 18.00 Juventus-Udinese DAZN/SKY
  • 15ª giornata14/12/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Monza DAZN/SKY
  • 16ª giornata19/12/2026 Sabato 20.45 Roma-Juventus DAZN/SKY
  • 17ª giornata03/01/2027 Domenica 20.45 Bologna-Juventus DAZN
  • 18ª giornata06/01/2027 Mercoledì 12.30 Juventus-Torino DAZN
  • 19ª giornata10/01/2027 Domenica 20.45 Inter-Juventus DAZN

1 / 4

Successiva
Tutte le news
Juventus

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS