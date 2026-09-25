Calendario Juve, anticipi e posticipi Serie A e Coppa Italia: data e orario della sfida all’Inter
La Lega Serie A ha reso noti date e orari dalla 13ª giornata alla 19ª giornata di campionato, ovvero fino al termine del girone di andata. A queste, però ha aggiunto anche una nuova versione del programma della 12ª giornata, necessario a seguito dello spostamento di Milan-Frosinone. Il 22 dicembre, infatti, ci sarà anche la maratona di Milano e per questo, dopo aver sentito il Prefetto, la Lega ha spostato la sfida dei rossoneri dalle 15 alle 18. Di conseguenza, per ragioni di palinsesto, sono cambiati anche tutti gli orari delle altre gare, compresa quella della Juventus contro il Venezia, che si giocherà domenica 22 dicembre alle 12:30.
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Dopo la partita contro il Venezia, la Juventus se la vedrà con il Como (domenica 29 novembre alle 20:45) e poi con l'Udinese (domenica 6 dicembre alle 18). Prima di Natale, poi, la squadra di Spalletti affronterà Monza (lunedì 14 dicembre alle 20:45) e Roma (sabato 19 dicembre alle 20:45). Dopo la pausa natalizia, subito tre partite nel giro di 10 giorni per i bianconeri, contro Bologna (domenica 3 gennaio alle 20:45), Torino (mercoledì 6 gennaio alle 12:30) e Inter (domenica 10 gennaio alle 20:45).
- 12ª giornata: 22/11/2026 Domenica 12.30 Juventus-Venezia DAZN
- 13ª giornata: 29/11/2026 Domenica 20.45 Como-Juventus DAZN
- 14ª giornata: 06/12/2026 Domenica 18.00 Juventus-Udinese DAZN/SKY
- 15ª giornata: 14/12/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Monza DAZN/SKY
- 16ª giornata: 19/12/2026 Sabato 20.45 Roma-Juventus DAZN/SKY
- 17ª giornata: 03/01/2027 Domenica 20.45 Bologna-Juventus DAZN
- 18ª giornata: 06/01/2027 Mercoledì 12.30 Juventus-Torino DAZN
- 19ª giornata: 10/01/2027 Domenica 20.45 Inter-Juventus DAZN
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