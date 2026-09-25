Calendario Juve, anticipi e posticipi Serie A e Coppa Italia: data e orario della sfida all’Inter

La Lega Serie A ha reso noti date e orari dalla 13ª giornata alla 19ª giornata di campionato, ovvero fino al termine del girone di andata. A queste, però ha aggiunto anche una nuova versione del programma della 12ª giornata, necessario a seguito dello spostamento di Milan-Frosinone. Il 22 dicembre, infatti, ci sarà anche la maratona di Milano e per questo, dopo aver sentito il Prefetto, la Lega ha spostato la sfida dei rossoneri dalle 15 alle 18. Di conseguenza, per ragioni di palinsesto, sono cambiati anche tutti gli orari delle altre gare, compresa quella della Juventus contro il Venezia, che si giocherà domenica 22 dicembre alle 12:30.