Distrutto da Thiago Motta, rinato con Spalletti, ora il rinnovo: la storia Juve di Douglas Luiz

Prove di rinnovo tra Douglas Luiz e la Juventus . La rinascita del metronomo brasiliano non è affatto passata inosservata e potrebbe essere nei prossimi mesi premiata da un nuovo contratto. Il giusto riconoscimento a quanto dimostrato dal giocatore scuola Vasco da Gama in questo avvio di stagione. Merito del lavoro fatto in estate da Luciano Spalletti , il primo a credere e puntare con decisione sul rilancio del regista. Missione (almeno per ora) compiuta. Se il buongiorno si vede dal mattino, la Signora ha finalmente trovato - seppur con due anni di ritardo - il playmaker tanto agognato e che in mezzo al campo mancava addirittura dai tempi di Miralem Pjanic. Incredibile ma vero.

Preso da Giuntoli, travolto dal fallimento Thiago Motta

Era stato, infatti, Cristiano Giuntoli nell’estate 2024 a portare in bianconero Douglas per consegnare a Thiago Motta il direttore d’orchestra della loro Juve, battendo la concorrenza di top club del calibro di Arsenal e Manchester United. Un blitz che aveva infiammato la tifoseria e illuso il popolo juventino di aver trovato un leader per la mediana. Le cose però non sono andate come preventivato, al di là dell’ingente investimento. Luiz, infatti, era sbarcato sul pianeta bianconero con una valutazione di 50 milioni di euro: 28 cash più 22 sotto forma di contropartite tecniche (8 per Barrenechea e 14 per Iling Junior). Il primo anno juventino era stato totalmente da dimenticare tra numerose panchine e prove opache, anche se dall’entourage del calciatore sudamericano (Giuliano Bertolucci e Kia Joorabchian) era sempre filtrato un messaggio chiaro in merito al flop del loro pupillo: Douglas non ha mai giocato tre partite di fila nella Juventus. Ergo non era davvero giudicabile e quindi bocciabile.