"Juve, in due hanno margini pazzeschi. E Nico spacca! Conceicao, ascolta un consiglio"

TORINO - I baffi folti, le sopracciglia scure, lo sguardo tirato di chi non doveva chiedere il permesso a nessuno: Franco Causio in faccia ha sempre avuto stampata la spocchia buona di chi sa di essere più forte. Dribbling, finte di corpo e un innato fiuto del gol, nell’economia di un calcio estroso, spettacolare, vero. Quello che oggi si ricerca a fatica e con il lanternino tra le pieghe di una neonata linea arbitrale, votata al “laissez-faire”. Ma da qualche parte bisognava pur ripartire...

Franco Causio, che ne pensa della linea Orsato? Meno interruzioni e un ausilio del Var ridotto ai minimi termini. La convince? «Nulla di nuovo o sorprendente: in Inghilterra portano avanti questi principi da anni e anni per favorire lo spettacolo. Quanto al Var, se fosse per me, lo userei per i simulatori». Ci spieghi meglio. «Vorrei che si intervenisse per punire chi, una volta sfiorato, inizia a rotolarsi per terra. A fare le scenette, per poi rialzarsi mezzo secondo dopo e ricominciare a correre più di prima».