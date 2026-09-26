"Juve, in due hanno margini pazzeschi. E Nico spacca! Conceicao, ascolta un consiglio"
TORINO - I baffi folti, le sopracciglia scure, lo sguardo tirato di chi non doveva chiedere il permesso a nessuno: Franco Causio in faccia ha sempre avuto stampata la spocchia buona di chi sa di essere più forte. Dribbling, finte di corpo e un innato fiuto del gol, nell’economia di un calcio estroso, spettacolare, vero. Quello che oggi si ricerca a fatica e con il lanternino tra le pieghe di una neonata linea arbitrale, votata al “laissez-faire”. Ma da qualche parte bisognava pur ripartire...
Franco Causio, che ne pensa della linea Orsato? Meno interruzioni e un ausilio del Var ridotto ai minimi termini. La convince? «Nulla di nuovo o sorprendente: in Inghilterra portano avanti questi principi da anni e anni per favorire lo spettacolo. Quanto al Var, se fosse per me, lo userei per i simulatori». Ci spieghi meglio. «Vorrei che si intervenisse per punire chi, una volta sfiorato, inizia a rotolarsi per terra. A fare le scenette, per poi rialzarsi mezzo secondo dopo e ricominciare a correre più di prima».
A proposito di Var: c’è chi crede che si sia passati da un estremo all’altro. L’anno scorso erano da prassi almeno un paio di “On field review” per partita. Ora gli arbitri non vanno al monitor. Penso al mancato rigore del Torino… «Il rischio c’è. È importante che scelgano un metro di giudizio univoco e lo portino avanti con continuità. Non vorrei vederli gestire episodi simili in maniere completamente differenti». Guardiamo il bicchiere mezzo pieno: l’hanno divertita queste prime cinque giornate di Serie A? «A dire la verità, non più di tanto. Ripeto: preferisco guardare la Premier. Sento tanti miei ex colleghi che parlano di bel gioco, di un agonismo ritrovato… Eppure continuo a vedere portieri che toccano l’80% dei palloni, contro il 20% delle mezzali. Evidentemente c’è qualcosa che non quadra. Il calcio che piace a me è scandito da tempi, spazi e rapidità. Tre principi che vedo ancora troppo poco in Serie A».
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