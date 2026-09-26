Juve, danze balcaniche: Alajbegovic segna da calcio d'angolo, Adzic strappa applausi

La sosta della Serie A offre l’occasione di seguire da vicino anche i giocatori impegnati con le rispettive nazionali e di valutare quanto riescano a incidere lontano dal campionato. Un momento che può rappresentare anche una conferma del buon lavoro fatto nella prima parte di stagione: la fiducia accumulata può infatti aiutare i giovani a giocare con maggiore personalità e a cercare la giocata anche nelle situazioni più complicate. Tra i giocatori della Juventus , compresi quelli attualmente in prestito, impegnati in Nations League , hanno lasciato segnali interessanti Adzic e Alajbegovic .

L'avversario non era certamente tra i più impegnativi, ma alcune giocate raccontano comunque il momento di fiducia attraversato da Adzic . Il classe 2006 ha già trovato tre reti in questo avvio di stagione con il Sassuolo , compresa quella realizzata proprio contro la Juventus al Mapei Stadium. Nonostante non sia sempre partito dal primo minuto, il montenegrino è riuscito a conquistarsi spazio e continuità, tanto da essere schierato titolare da Vucinic anche con la propria nazionale per aumentare la qualità della manovra.

Il Montenegro ha superato Cipro 2-1 e tra gli episodi più interessanti della partita c'è una giocata del giovane. Partito largo, vicino alla linea laterale e con le spalle alla porta, Adzic si è trovato circondato da due avversari ma è riuscito a liberarsi con un pregevole colpo di tacco, infilando lo spazio tra i due. Subito dopo ha superato anche il tentativo di chiusura di un terzo giocatore con un altro tocco, entrando così in area e calciando con il destro. La conclusione è stata deviata in corner, ma la giocata ha evidenziato ancora una volta tecnica, coraggio e capacità di leggere rapidamente la situazione.

Alajbegovic, personalità e un gol annullato

Anche Alajbegovic ha lasciato diversi spunti nella sfida tra Polonia e Bosnia, terminata senza reti. Il classe 2007 della Juventus, già protagonista con la propria nazionale al Mondiale disputato negli Stati Uniti, ha giocato una partita positiva, restando in campo fino al 90' prima della sostituzione decisa dal ct Barbarez. Nel corso dell'incontro ha provato più volte a rendersi pericoloso e a dare soluzioni alla fase offensiva, alternando buone iniziative ad alcune imprecisioni, tra palloni persi nei duelli e passaggi non riusciti. A colpire, però, è soprattutto la personalità con cui continua a cercare la giocata senza tirarsi indietro.

Lo dimostra anche il gol annullato: direttamente da calcio d'angolo ha provato a sorprendere il portiere con una conclusione a effetto, riuscendo a trovare la rete anche grazie a un intervento poco preciso del difensore polacco. L'arbitro ha però ravvisato un fallo nell'azione, scatenando le proteste dei bosniaci. Alajbegovic ha chiuso la gara con due conclusioni, quattro falli subiti, oltre l'85% di passaggi completati e cinque duelli vinti: numeri che confermano una prestazione caratterizzata da intraprendenza e voglia di incidere.

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