Serie C Girone A
sabato 26 settembre 2026
Stadio Comunale Gino Corioni
0 - 0
Terminata
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Stadio Comunale Gino Corioni
Arbitro Matteo Cavacini
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Terminata
Juve Next Gen, finisce 0-0 col Desenzano: niente ritorno alla vittoria per la squadra di Brambilla
Pubblicato il 26.09.2026, 16:48 (Aggiornato il 26.09.2026, 19:35)
7 min
Niente ritorno alla vittoria per la Juventus Next Gen: i bianconeri non vanno oltre lo 0-0 contro il Desenzano. Le 3 sconfitte maturate nell’arco di una settimana avevano acceso un campanello d’allarme e imposto una pronta inversione di rotta. Un'inversione che, almeno parzialmente, è arrivata. La squadra di Brambilla ha interrotto la striscia negativa, offrendo una prestazione solida in difesa (clean sheet dopo aver incassato 10 gol nelle 3 gare precedenti) e con buoni spunti in avanti. Ma non è bastato: solo un punto per i bianconeri, la cui ultima vittoria risale sempre alla prima giornata di campionato, quella del 22 agosto contro il Novara.
19:22
FINISCE QUI!
90' + 3' - Termina 0-0 la sfida tra Desenzano e Juventus Next Gen
19:19
Tre minuti di recupero
90' - 180 secondi da giocare prima del triplice fischio
19:16
MINELLI DICE NO!
88' - Grande chance per il neo entrato Merola: azione personale e insidioso mancino da fuori, Minelli la vede passare all'ultimo ma è reattivissimo e devia in corner
19:12
Ultimi cambi Juve
83' - Le mosse di Brambilla: fuori Rizzo e Macca, dentro Turco e Ripani. Sostituzione anche per il Desenzano: esce Panelli, entra Baldi
19:05
Giallo per Milani
78' - Secondo ammonito di gara, primo del Desenzano. L'arbitro lo ha sanzionato per l'entrata su Makiobo a palla lontana
19:02
RIZZO DA FUORI!
72' - Il difensore juventino in proiezione offensiva ci prova con un destro da fuori dalla traiettoria beffarda, a scendere quasi come fosse un pallonetto: bravo Minelli a non farsi scavalcare e a smanacciare in corner
18:56
Cambia Brambilla
68' - Durmisi per Guerra e Merola per Oboavwoduo
18:55
Sostituzione Desenzano
67' - Primo cambio per i padroni di casa: dentro Moscati per Procaccio
18:46
Cambio per la Juve
58' - Sostituzione per Brambilla: fuori Owusu dentro Makiobo
18:45
Giallo per Macca
57' - Il centrocampista bianconero è il primo ammonito della gara: sanzione per aver interrotto irregolarmente la ripartenza dei padroni di casa
18:37
CHANCE BIANCONERA!
49' - Grande occasione capitata sui piedi di Oboavwoduo, che da ottima posizione calcia però alto col sinistro
18:33
INIZIA LA RIPRESA!
46' - Si riparte dallo 0-0 del primo tempo
18:17
FINISCE IL PRIMO TEMPO!
45' + 2' - Termina sullo 0-0 la prima frazione tra Desenzano e Juve Next Gen: dopo un avvio a ritmi alti la gara è andata a folate ma senza occasioni particolarmente pericolose
18:15
Concessi due minuti di recupero
45' - Altri 120 secondi da giocare prima dell'intervallo
18:14
GUERRA PERICOLOSISSIMO!
43' - Cross dalla sinistra, il capitano bianconero riesce a sfiorarla con la sfera che piano piano attraversa lo specchio porta ed esce di pochissimo a lato
18:07
Desenzano all'attacco
37' - Il Desenzano guadagna metri: cross di Milani, stacco aereo di Santini che anticipa bene Montero ma non trova lo specchio della porta
17:54
Fase confusa
24' - Difficoltà in entrambe le squadre nel tenere palla e nel creare azioni manovrate: tanti errori tecnici e difese ben messe in campo, e così cala il ritmo al Corioni
17:44
VOLA RADU!
14' - Pericoloso tentativo in girata di Liberati, che trova l'opposizione in tuffo del portiere juventino
17:40
Reazione Desenzano
10' - Calcio di punzione dai 25 metri per i padroni di casa, ci prova De Francesco che colpisce la barriera
17:39
Tentativo Oboavwoduo!
9' - Owusu riceve palla, subito Cross a saltare tutta la difesa del Desenzano: pescato in profondità Oboavwoduo che conclude al volo in bello stile ma senza trovare la porta
17:36
Gioco fermo
6' - Scontro aereo tra due giocatori del Desenzano: gioco interrotto per i soccorrimenti del caso
17:34
Subito Guerra!
3' - Erroraccio del Desenzano, transizione veloce dei bianconeri che arrivano alla conclusione con Guerra dal limite: il tiro però è centrale e debole
17:30
SI PARTE!
1' - Comincia la sfida tra Desenzano e Juventus Next Gen
17:26
Tre assenze per i bianconeri
Brambilla dovrà fare a meno di tre nazionali: assenti Elimoghale, Pagnucco e Verde
17:19
Rinviata Next Gen-Lumezzane
Intanto la prossima gara di campionato dei bianconeri, quella contro il Lumezzane, è stata rinviata. Inizialmente programmata per il 4 ottobre, la decisione è arrivata visti i diversi calciatori della Juventus impegnati con le rispettive nazionali (I DETTAGLI SU DATA E ORARIO)
17:05
Brambilla: "Dopo tre sconfitte..."
Alla vigilia del match mister Brambilla ha così presentati la sfida ai canali ufficiali bianconeri: "Le difficoltà sono quelle classiche del primo periodo di un gruppo giovanile, che deve ancora comprendere a fondo il campionato. Il Desenzano è una neopromossa ma schiera giocatori molto esperti: servirà un approccio migliore e grande concretezza per tutti i novanta minuti. Dopo tre sconfitte la squadra si è ricompattata e ha lavorato bene in settimana: nei ragazzi ho visto una bella reazione. Ora dobbiamo trasferire in campo domani tutta questa energia e la voglia che abbiamo di riscattarci. Per fare risultato sarà fondamentale ridurre al minimo gli errori, sia in fase difensiva che in fase di finalizzazione". (QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI)
16:53
Dove vedere la partita
La sfida tra Desenzano e Juve Next Gen, valida per la settima giornata del Girone A di Serie C, andrà in scena oggi alle 17:30 allo stadio Corioni di Ospitaletto. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go. Inoltre, l'incontro potrà essere seguito anche con la diretta testuale di Tuttosport.
16:48
Desenzano-Juve Next Gen: le formazioni ufficiali
DESENZANO F.C. (4-3-3): Minelli; Parlato, Pilati, Panelli, Milani; Liberati, De Francesco (C), Lupano; Procaccio, Santini, Biondi.
Allenatore: Marco Gaburro. A disposizione: Cassin, Bastianoni, Giorgi, Andreis, Baldi, Tomaselli, Bono, Moscati, D’Onofrio.
JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Radu; Rizzo, Montero, Corradi; Savio, Owusu, Macca, Melegoni, Grelaud; Guerra, Oboavwoduo. Allenatore: Massimo Brambilla. A disposizione: Fuscaldo, Cat Berro, Van Aarle, Makiobo, Durmisi, Amaradio, Brugarello, Merola, Mazur, Ripani, Leone, Turco.
Stadio Corioni - Ospitaletto Franciacorta (Brescia)
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