Niente ritorno alla vittoria per la Juventus Next Gen : i bianconeri non vanno oltre lo 0-0 contro il Desenzano . Le 3 sconfitte maturate nell’arco di una settimana avevano acceso un campanello d’allarme e imposto una pronta inversione di rotta. Un'inversione che, almeno parzialmente, è arrivata. La squadra di Brambilla ha interrotto la striscia negativa, offrendo una prestazione solida in difesa (clean sheet dopo aver incassato 10 gol nelle 3 gare precedenti) e con buoni spunti in avanti. Ma non è bastato: solo un punto per i bianconeri, la cui ultima vittoria risale sempre alla prima giornata di campionato, quella del 22 agosto contro il Novara .

19:19

Tre minuti di recupero

90' - 180 secondi da giocare prima del triplice fischio

19:16

MINELLI DICE NO!

88' - Grande chance per il neo entrato Merola: azione personale e insidioso mancino da fuori, Minelli la vede passare all'ultimo ma è reattivissimo e devia in corner

19:12

Ultimi cambi Juve

83' - Le mosse di Brambilla: fuori Rizzo e Macca, dentro Turco e Ripani. Sostituzione anche per il Desenzano: esce Panelli, entra Baldi

19:05

Giallo per Milani

78' - Secondo ammonito di gara, primo del Desenzano. L'arbitro lo ha sanzionato per l'entrata su Makiobo a palla lontana

19:02

RIZZO DA FUORI!

72' - Il difensore juventino in proiezione offensiva ci prova con un destro da fuori dalla traiettoria beffarda, a scendere quasi come fosse un pallonetto: bravo Minelli a non farsi scavalcare e a smanacciare in corner

18:56

Cambia Brambilla

68' - Durmisi per Guerra e Merola per Oboavwoduo

18:55

Sostituzione Desenzano

67' - Primo cambio per i padroni di casa: dentro Moscati per Procaccio

18:46

Cambio per la Juve

58' - Sostituzione per Brambilla: fuori Owusu dentro Makiobo

18:45

Giallo per Macca

57' - Il centrocampista bianconero è il primo ammonito della gara: sanzione per aver interrotto irregolarmente la ripartenza dei padroni di casa

18:37

CHANCE BIANCONERA!

49' - Grande occasione capitata sui piedi di Oboavwoduo, che da ottima posizione calcia però alto col sinistro

18:33

INIZIA LA RIPRESA!

46' - Si riparte dallo 0-0 del primo tempo

18:17

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

45' + 2' - Termina sullo 0-0 la prima frazione tra Desenzano e Juve Next Gen: dopo un avvio a ritmi alti la gara è andata a folate ma senza occasioni particolarmente pericolose

18:15

Concessi due minuti di recupero

45' - Altri 120 secondi da giocare prima dell'intervallo

18:14

GUERRA PERICOLOSISSIMO!

43' - Cross dalla sinistra, il capitano bianconero riesce a sfiorarla con la sfera che piano piano attraversa lo specchio porta ed esce di pochissimo a lato

18:07

Desenzano all'attacco

37' - Il Desenzano guadagna metri: cross di Milani, stacco aereo di Santini che anticipa bene Montero ma non trova lo specchio della porta

17:54

Fase confusa

24' - Difficoltà in entrambe le squadre nel tenere palla e nel creare azioni manovrate: tanti errori tecnici e difese ben messe in campo, e così cala il ritmo al Corioni

17:44

VOLA RADU!

14' - Pericoloso tentativo in girata di Liberati, che trova l'opposizione in tuffo del portiere juventino

17:40

Reazione Desenzano

10' - Calcio di punzione dai 25 metri per i padroni di casa, ci prova De Francesco che colpisce la barriera

17:39

Tentativo Oboavwoduo!

9' - Owusu riceve palla, subito Cross a saltare tutta la difesa del Desenzano: pescato in profondità Oboavwoduo che conclude al volo in bello stile ma senza trovare la porta

17:36

Gioco fermo

6' - Scontro aereo tra due giocatori del Desenzano: gioco interrotto per i soccorrimenti del caso

17:34

Subito Guerra!

3' - Erroraccio del Desenzano, transizione veloce dei bianconeri che arrivano alla conclusione con Guerra dal limite: il tiro però è centrale e debole

17:30

SI PARTE!

1' - Comincia la sfida tra Desenzano e Juventus Next Gen

17:26

Tre assenze per i bianconeri

Brambilla dovrà fare a meno di tre nazionali: assenti Elimoghale, Pagnucco e Verde

17:19

Rinviata Next Gen-Lumezzane

Intanto la prossima gara di campionato dei bianconeri, quella contro il Lumezzane, è stata rinviata. Inizialmente programmata per il 4 ottobre, la decisione è arrivata visti i diversi calciatori della Juventus impegnati con le rispettive nazionali (I DETTAGLI SU DATA E ORARIO)

17:05

Brambilla: "Dopo tre sconfitte..."

Alla vigilia del match mister Brambilla ha così presentati la sfida ai canali ufficiali bianconeri: "Le difficoltà sono quelle classiche del primo periodo di un gruppo giovanile, che deve ancora comprendere a fondo il campionato. Il Desenzano è una neopromossa ma schiera giocatori molto esperti: servirà un approccio migliore e grande concretezza per tutti i novanta minuti. Dopo tre sconfitte la squadra si è ricompattata e ha lavorato bene in settimana: nei ragazzi ho visto una bella reazione. Ora dobbiamo trasferire in campo domani tutta questa energia e la voglia che abbiamo di riscattarci. Per fare risultato sarà fondamentale ridurre al minimo gli errori, sia in fase difensiva che in fase di finalizzazione". (QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI)

16:53

Dove vedere la partita

La sfida tra Desenzano e Juve Next Gen, valida per la settima giornata del Girone A di Serie C, andrà in scena oggi alle 17:30 allo stadio Corioni di Ospitaletto. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go. Inoltre, l'incontro potrà essere seguito anche con la diretta testuale di Tuttosport.

16:48

Desenzano-Juve Next Gen: le formazioni ufficiali

DESENZANO F.C. (4-3-3): Minelli; Parlato, Pilati, Panelli, Milani; Liberati, De Francesco (C), Lupano; Procaccio, Santini, Biondi.

Allenatore: Marco Gaburro. A disposizione: Cassin, Bastianoni, Giorgi, Andreis, Baldi, Tomaselli, Bono, Moscati, D’Onofrio.

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Radu; Rizzo, Montero, Corradi; Savio, Owusu, Macca, Melegoni, Grelaud; Guerra, Oboavwoduo. Allenatore: Massimo Brambilla. A disposizione: Fuscaldo, Cat Berro, Van Aarle, Makiobo, Durmisi, Amaradio, Brugarello, Merola, Mazur, Ripani, Leone, Turco.

Stadio Corioni - Ospitaletto Franciacorta (Brescia)