Neto-Juve, fissato il ritorno e le visite mediche: quando arriva a Torino

L'emergenza ha spinto la Juventus a guardare al passato. Dopo il grave infortunio al ginocchio di Grabara, che ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore ed è stato operato con successo, il club ha individuato in Neto la soluzione per completare il reparto portieri. Il brasiliano, svincolato dopo l'ultima esperienza al Botafogo, è atteso a Torino per le visite mediche e si prepara così a tornare in bianconero a distanza di nove anni.

Neto torna alla Juventus: contratto fino al 2027 L'accordo è stato raggiunto nelle scorse ore: Neto firmerà un contratto annuale, con scadenza fissata a giugno 2027. Il portiere classe 1989 è atteso domani 27 settemnre al J|Medical per gli accertamenti di rito prima della firma. La Juventus ha puntato su un profilo che non ha bisogno di ambientamento. Neto conosce già la Serie A, avendo vestito anche la maglia della Fiorentina, e soprattutto ha già vissuto dall'interno la realtà bianconera. A Torino è stato il vice di Buffon dal 2015 al 2017, collezionando 22 presenze complessive e conquistando due Scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.