Juve Women, vittoria in rimonta contro il Napoli: Redondo, Godo e Chiba stendono le azzurre

La partita della Women è iniziata nel peggiore dei modi, con il Napoli che ha segnato la rete del momentaneo 0-1 con Mece al 16'. La squadra di Guerrero, però, non si è persa d'animo e ha trovato il gol del pareggio dopo appena 4 minuti di gioco, grazie al gol di Redondo . Il primo tempo è quindi terminato sul risultato di 1-1, ma nella seconda frazione di gioco le bianconere hanno dominato, trovando il gol prima con Stolen Godo al 54' e poi con Chiba al 90', rete che ha chiuso definitivamente il match.

Guerrero: "Complimenti alle ragazze, grande personalità"

Al termine della partita, l'allenatore della Juve Women Guerrero ha detto: "Complimenti alle ragazze, perché hanno dimostrato grande personalità. Voglio fare i complimenti anche al Napoli, che è venuto qui per giocare e attaccare, e questo è sempre positivo per lo spettacolo. Per quanto riguarda noi, non era facile considerando i tanti minuti giocati e il poco tempo a disposizione per recuperare. Siamo andati sotto 0-1 all’esordio in campionato, dopo una partita infrasettimanale e con un’altra gara già mercoledì, ma la squadra non è entrata nel panico: ha continuato a credere nelle proprie idee e a giocare. Questo ci fa molto piacere. Nel secondo tempo ci siamo allungati un po’ e abbiamo concesso qualche spazio in più centralmente, soffrendo alcune transizioni, ma poi siamo riusciti a riprendere il controllo della gara. Abbiamo avuto diverse occasioni molto chiare e trovare due o tre gol prima del finale ci avrebbe sicuramente dato maggiore tranquillità".

"Bartel ha avuto un infortunio in un momento in cui stava facendo molto bene e ha perso quattro o cinque partite - ha continuato -. Il suo contributo è molto importante: è una giocatrice che conosco bene dai tempi del Barcellona e sta dimostrando tutta la sua qualità. Per quanto riguarda Sarriegi, sapevamo cosa avrebbe potuto darci: ha la capacità di giocare da mezzala, da centravanti e da esterno. La sua mobilità ci aiuta molto e ci dà profondità contro squadre che vengono a prenderci con una pressione molto alta. Si è inserita molto bene fin dal primo giorno, anche grazie a un gruppo che accoglie le nuove ragazze in maniera splendida. Siamo molto felici di loro due e di tutta la squadra. Su Mece ho soltanto parole positive, a tutti i livelli. È una ragazza che diventerà una grande calciatrice e abbiamo cercato di non essere egoisti: tenerla qui ci avrebbe aiutato, e la fiducia che abbiamo in lei l’abbiamo dimostrata dandole spazio nella finale di Women’s Cup e nei preliminari di Champions League. È una giocatrice diversa, capace di puntare l’avversaria e attaccare gli spazi, e dietro alla calciatrice c’è una persona meravigliosa, solare e sempre positiva. Mi dispiace non vederla ogni giorno, ma spero di ritrovarla in futuro. Sono sicuro che con Alessandro Spugna e il Napoli crescerà tanto e diventerà una calciatrice ancora più completa".

Stolen Godo: "Importante iniziare con una bella vittoria"

Emma Stolen Godo ha poi aggiunto: "È molto importante iniziare con una bella vittoria. Ci sono soltanto 22 partite, quindi ogni gara è molto importante. Siamo una squadra forte e per noi contro il Napoli contavano soltanto i tre punti. Sono molto felice per la vittoria: oggi abbiamo giocato una buona partita. Ci sono alcuni aspetti nei quali possiamo migliorare, soprattutto perché nel secondo tempo abbiamo perso troppi palloni. Quando si gioca ogni tre o quattro giorni è difficile e l’unico modo per recuperare energie è riuscire a mantenere il possesso. Dobbiamo essere più intelligenti nel capire quando attaccare e quando, invece, gestire il pallone".

Juventus Women-Napoli 3-1: il tabellino

Reti: 16′ Mece, 21′ Redondo, 54′ Godo

Juventus Women (3-4-1-2): De Jong; Lenzini, Salvai, Sylla (57′ D’Auria); Noordman (57′ Serturini), Bartel, Schatzer (57′ Pinto), Carbonell; Godo; Redondo (86′ Chiba), Sarriegi. All. Guerrero. A disp. Rusek, Mallardi, Rosucci, Pavan, Khelifi, Graziani

Napoli (4-2-3-1): Beretta; Carcassi (86′ Okeke), Pettenuzzo, Pleidrup, Giordano; Sulola, Bellucci (71′ Poje Mihelic); Mece, Banusic (86′ Carstensen), Kozak (71′ Massombo); Dompig. All. Spugna. A disp. Manner, Gaglione, Ndaw, Valentanic, Romanelli, Romiti, Mascenti

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