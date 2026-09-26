Alajbegovic cuore Juve: "Club più grande. Spalletti? Ho bisogno di...". E poi parla di scudetto

Il talento bianconero svela qualche retroscena del suo arrivo: "Quando ti chiamano, devi andarci". Poi elogia l'allenatore
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Pubblicato il 26.09.2026, 15:10

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La stella di Alajbegovic continua a brillare. Kerim si sta prendendo la scena a modo suo: prima con la Juventus, dove ha già trovato il primo gol europeo, poi con la nazionale, con cui è stato protagonista anche di uno spettacolare gol olimpico direttamente da calcio d'angolo, successivamente annullato. Il classe 2007 continua così a vivere un momento speciale, tra le prime responsabilità in bianconero e la crescente fiducia del commissario tecnico Barbarez. E al termine della partita pareggiata contro la Polonia ha rilasciato anche dichiarazioni che sicuramente possono far piacere ai tifosi.

Alajbegovic e la scelta Juventus

Il passaggio alla Juventus ha rappresentato una svolta importante nella giovane carriera di Alajbegovic. Nonostante la giovanissima età, il trequartista ha già iniziato a trovare spazio tra Serie A ed Europa League, raccogliendo complessivamente cinque presenze e riuscendo anche a lasciare il segno al debutto europeo contro il Nec. Una crescita che il giocatore sta vivendo con entusiasmo, senza nascondere quanto abbia pesato la possibilità di approdare a Torino.

 

 

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Alajbegovic ha raccontato così la sua scelta: "Se parli di Juventus e ti arriva un'offerta da loro non puoi pensarci su due volte, devi andarci e basta. Una grande decisione per me. I tifosi sono fantastici, ci danno energia". Parole che testimoniano il feeling immediato instaurato con l'ambiente bianconero. Alajbegovic ha infatti trovato rapidamente spazio nelle rotazioni e ha già avuto l'opportunità di misurarsi con palcoscenici di grande prestigio.

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