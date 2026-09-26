McKennie scatenato all'Oktoberfest: il giocatore della Juve balla e canta a squarciagola

Continua la lunga pausa nazionali, ma c’è chi approfitta di qualche giorno di relax per divertirsi. Ad esempio… Weston McKennie. Il centrocampista della Juventus non è partito con la nazionale statunitense: il ct, Mauricio Pochettino, non lo ha sorprendentemente convocato, probabilmente per il fatto che il classe 1998 è da poco tornato a calcare i campi dopo un fastidioso problema muscolare. McKennie ne ha così approfittato per una capatina… all’Oktoberfest.

McKennie in vacanza all'Oktoberfest Vista la lunghissima sosta, che porterà i club a non giocare per ben due weekend, chi è rimasto alla Continassa con Luciano Spalletti godrà di qualche giorno di riposo (cinque in tutto) prima di riprendere la preparazione la prossima settimana. E così c'è chi ne ha approfittato per qualche giorno di vacanza all'estero, così come fatto da McKennie. Lo statunitense nelle stories su Instagram ha pubblicato alcuni video in cui si diverte con i suoi amici all'Oktoberfest, a Monaco di Baviera. Prima la clip in cui balla e canta a squarciagola, poi quella che lo ritrae divertito sulle giostre.