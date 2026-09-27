"Ho imparato che la Juve torna sempre a vincere. Quando parlava Tevez..."

Angelo Alessio ha attraversato quattro decenni di calcio, tra campo e panchina. Dal Partenio di Avellino negli Anni 80 a Wembley dove ha vinto la Fa Cup con il Chelsea, passando per tanta Juve. Alessio ha visto cambiare tanto, quasi tutto: i calciatori, il modo di giocare, l’attenzione dei media, il tifo. Ma ha mantenuto la pacata saggezza di chi sa osservare e imparare, adattandosi perfettamente al futuro grazie al prezioso bagaglio del passato. La stessa pacatezza della sua voce che ci porta a spasso nel tempo del pallone. Partiamo dal Partenio di Avellino, dove hai iniziato la carriera da calciatore. Insieme a te o subito prima di te, negli Anni 80, giocavano giocatori pazzeschi da Tacconi, Favero e Vignola a Ramon Diaz e Dirceu, da Colombo a Di Napoli. Cos’era quell’Avellino? «Quell’Avellino era qualcosa che andava oltre il calcio. Il tragico terremoto del 1980 aveva fatto sì che intorno a quella squadra nascesse qualcosa di più intenso del normale. L’Avellino di quegli anni non rappresentava solo una città, ma una comunità che si era unita e fortificata intorno alla squadra. Rimanere e resistere contro le corazzate degli Anni 80, quindi contro gli stranieri più forti, era un miracolo che caricava tutti e teneva insieme la gente di Avellino. Era l’orgoglio di un territorio che rinasceva anche grazie al calcio».