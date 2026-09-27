Celik, il jolly che non fa rumore: Spalletti lo adora, Montella se lo tiene stretto

Non è un tipo che buca lo schermo, Zeki Celik: passa quasi inosservato, eppure in campo si sente eccome. E diventa in breve tempo indispensabile per tutti gli allenatori: se ne sono accorti anche in Turchia. Versatile, generoso e affidabile: tanto basta per conquistarsi il posto e non mollarlo più. Vedremo quali saranno le scelte del ct Montella, ma domani Celik avrebbe due motivazioni in più per essere protagonista della seconda giornata di Nations League: si gioca contro l’Italia, che ormai l’ha adottato come calciatore nelle esperienze prima con la Roma e poi con la Juventus. E Celik è pure, diciamo così, padrone di casa: è nato nel distretto di Yildirm, proprio nella provincia di Bursa, ed è calcisticamente cresciuto nel Bursaspor, club in cui ha militato dai 12 anni fino alla maggiore età, prima di passare a un’altra società di Bursa, il Nilufespor, e poi di trasferirsi a Istanbul, da dove la sua carriera è di fatto decollata. Celik è ancora molto legato al Bursaspor, tanto che l’anno scorso era andato a trovare i dirigenti del club e la squadra per immergersi con un tuffo nel passato. Il presente è la Nazionale turca: solo oggi si capirà se Montella punterà ancora sullo juventino, ma c’è da dire che il terzino è stato tra i migliori nella sconfitta casalinga con la Francia, agendo da braccetto di destra della difesa a tre, a dimostrazione di quanto possa essere eclettico e adattarsi alle necessità.

Celik: i numeri contro la Francia Nella Juve gioca stabilmente a sinistra nella difesa a quattro e si è visto anche come “quinto” a tutta fascia nel 3-4-2-1 in Europa League contro il Nec. Insomma, Celik può fare un po’ di tutto e con la Francia ha anche messo insieme statistiche non banali: Il difensore ha giocato i 90 minuti pieni, con il suo contributo particolarmente evidente nella fase difensiva. Contro la Nazionale guidata dal neo ct Zidane, in sette azioni difensive il terzino bianconero ha vinto tutti i duelli affrontati con gli avversari e ha perfezionato sei recuperi di palla, chiudendo con efficienza le linee di passaggio. Si è detto del suo impatto nei duelli individuali, ma c’è anche un altro dato che evidenzia la bontà della prova personale del difensore turco: non è stato mai dribblato, oltre ad aver avuto pure buone statistiche per quanto riguarda la fase di possesso palla, dunque in proiezione offensiva. Celik ha completato 34 dei suoi 40 passaggi con una efficienza che si attesta quasi all’85 per cento, considerando che poi il dato diventa del cento per cento se si considerano soltanto i passaggi nella sua metà campo, quella difensiva (19 su 19). Nella metà campo avversaria, invece, ha completato 15 passaggi su 21, con una precisione dunque del 71 per cento.