Alajbegovic sopra la media, Spalletti cambia piano: la nuova idea per far esplodere il talento Juve
Il bosniaco sta bruciando le tappe e gli infortuni in rosa ne accelerano la crescita. Lucio ora studia una soluzione diversa per sfruttarne qualità e fantasia
Luciano Spalletti sperava di avere più tempo per inserirlo gradualmente. Anche soltanto per un motivo: approfondirne la conoscenza. Studiarlo, capire come possa fare al caso di questa Juve e come poter far deflagrare un talento indiscutibile. Lucio, sulla scelta di Kerim Alajbegovic, ha sempre riconosciuto una paternità ben precisa: «I direttori hanno deciso di fare questo investimento per l’età e la qualità che ha». Poi, dopo il gol che il bosniaco ha trovato contro il Nec in Europa League, si è sbilanciato: «Alajbegovic è un ragazzino — o un giovanotto, sennò si offende — e ha bisogno di fare esperienze. L’ho visto più tranquillo: ha fatto scelte di pulizia di gioco e da calciatore di qualità».
Ecco, Spalletti è convintissimo che Alajbegovic abbia un talento cristallino, che abbia qualità decisamente sopra la media. Ma il giocatore, in senso assoluto, è ancora da costruire. Normale che sia così, vista l’età: ha un solo campionato di alto profilo alle spalle, quello col Salisburgo disputato l’anno scorso, e un Mondiale con la Bosnia da attore protagonista. Non poco, ma non sufficiente per delineare con nitidezza le prospettive.
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