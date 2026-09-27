Alajbegovic sopra la media, Spalletti cambia piano: la nuova idea per far esplodere il talento Juve

Luciano Spalletti sperava di avere più tempo per inserirlo gradualmente. Anche soltanto per un motivo: approfondirne la conoscenza. Studiarlo, capire come possa fare al caso di questa Juve e come poter far deflagrare un talento indiscutibile. Lucio, sulla scelta di Kerim Alajbegovic, ha sempre riconosciuto una paternità ben precisa: «I direttori hanno deciso di fare questo investimento per l’età e la qualità che ha». Poi, dopo il gol che il bosniaco ha trovato contro il Nec in Europa League, si è sbilanciato: «Alajbegovic è un ragazzino — o un giovanotto, sennò si offende — e ha bisogno di fare esperienze. L’ho visto più tranquillo: ha fatto scelte di pulizia di gioco e da calciatore di qualità».